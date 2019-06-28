Dodge сделал шире 717-сильный Charger SRT Hellcat

Благодаря обвесу в колёсные арки теперь помещаются более широкие 20-дюймовые диски с шинами размерности 305/35 вместо прежних 275/40. Также седан оснащается более жёсткими пружинами, 391-милли­метровыми тормозными дисками с шести­поршневыми передними суппортами Brembo и адаптивными амортизаторами Bilstein.

Под капотом Dodge Charger SRT Hellcat Widebody стоит прежний компрессорный 6.2 V8 мощностью 717 л.с. (881 Н·м), который сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Широкие шины позволили сократить время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) на 0,1 секунды (до 3,6 секунды), но максимальная скорость снизилась с 328 до 315 км/ч.