Dodge сделал шире 717-сильный Charger SRT Hellcat
Николай Андреев
Компания Dodge обновила седан Charger SRT Hellcat, добавив в его базовое оснащение пакет Widebody, который отличается расширенным на 89 миллиметров обвесом.
Благодаря обвесу в колёсные арки теперь помещаются более широкие
20-дюймовыедиски с шинами размерности 305/35 вместо прежних 275/40. Также седан оснащается более жёсткими пружинами, 391-миллиметровымитормозными дисками с шестипоршневыми передними суппортами Brembo и адаптивными амортизаторами Bilstein.
Под капотом Dodge Charger SRT Hellcat Widebody стоит прежний компрессорный 6.2 V8 мощностью 717 л.с. (881 Н·м), который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Широкие шины позволили сократить время разгона до 60 миль в час
(97 км/ч)на 0,1 секунды (до 3,6 секунды), но максимальная скорость снизилась с 328 до 315 км/ч.
Такой же широкий обвес можно будет заказать на седан Dodge Charger R/T Scat Pack с атмосферным 6.4 V8 мощностью 492 л.с. (644 Н·м) в качестве опции. До
97 км/чэта версия Чарджера разгоняется за 4,3 секунды. Данные о максимальной скорости не указаны.
492-сильный седан, как и более мощная версия, теперь оснащается системами Line Lock (она зажимает передние тормоза для прогрева задних шин), Launch Control и Launch Assist (минимизирует пробуксовку при старте с места для наилучшего ускорения).
Заказы на Dodge Charger SRT Hellcat Widebody и Charger R/T Scat Pack Widebody американские дилеры станут принимать осенью 2019 года, а первые поставки седанов клиентам запланированы на начало 2020 года.