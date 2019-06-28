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Dodge сделал шире 717-сильный Charger SRT Hellcat

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Николай Андреев

Компания Dodge обновила седан Charger SRT Hellcat, добавив в его базовое оснащение пакет Widebody, который отличается расширенным на 89 миллиметров обвесом. 

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody
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Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

  • Благодаря обвесу в колёсные арки теперь помещаются более широкие 20-дюймовые диски с шинами размерности 305/35 вместо прежних 275/40. Также седан оснащается более жёсткими пружинами, 391-милли­метровыми тормозными дисками с шести­поршневыми передними суппортами Brembo и адаптивными амортизаторами Bilstein.

  • Под капотом Dodge Charger SRT Hellcat Widebody стоит прежний компрессорный 6.2 V8 мощностью 717 л.с. (881 Н·м), который сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Широкие шины позволили сократить время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) на 0,1 секунды (до 3,6 секунды), но максимальная скорость снизилась с 328 до 315 км/ч.

Dodge Charger R/T Scat Pack Widebody
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Dodge Charger R/T Scat Pack Widebody

  • Такой же широкий обвес можно будет заказать на седан Dodge Charger R/T Scat Pack с атмосфер­ным 6.4 V8 мощностью 492 л.с. (644 Н·м) в качестве опции. До 97 км/ч эта версия Чарджера разгоняется за 4,3 секунды. Данные о максимальной скорости не указаны.

  • 492-сильный седан, как и более мощная версия, теперь оснащается системами Line Lock (она зажимает передние тормоза для прогрева задних шин), Launch Control и Launch Assist (минимизирует пробуксовку при старте с места для наилучшего ускорения).

Заказы на Dodge Charger SRT Hellcat Widebody и Charger R/T Scat Pack Widebody американские дилеры станут принимать осенью 2019 года, а первые поставки седанов клиентам запланированы на начало 2020 года.

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