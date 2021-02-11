Audi откажется от одной компактной модели, а другую возродит

Седан Dodge Charger превратили в пикап и продают — пока недорого

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bringatrailer появился в продаже необычный легковой пикап, построенный на базе седана Dodge Charger. За модифи­цированную пару лет назад машину 2006 года с 5,7-литровым V8 Hemi просят 8,5 тысяч долларов (626 тысяч рублей), но до конца торгов ещё 5 дней.

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  • Нынешний владелец приобрёл автомобиль в 2018 году, после чего отправил на переделку. Четырёх­дверный седан превращали в пикап при помощи кит-комплекта от Smyth Performance. Тем самым Charger лишился задней половины салона, получив взамен новые боковины из стекло­пластика с алюмини­евыми усилите­лями, заднюю дверь из стали, централь­ную перегородку и допол­нительные боковые окна.

  • Кроме того, Чарджеру в ключевых местах усилили кузов, а заднюю оптику для грузовой платформы позаим­ствовали у минивэнов Chrysler. Под полом платформы спрятали аккуму­лятор и запасное колесо.

  • Полное обслуживание ходовой части авто­мобиль пережил в 2018 году. Тогда же штатные пружины и аморти­заторы были заменены на компо­ненты Eibach и Koni, а тормозные суппорты стали оранже­выми. Необычный Charger опирается на хромиро­ванные 20-дюймовые колёса.

  • Полного привода пикап не получил: задне­приводный седан-донор был оснащён 5,7-литровым восьми­цилиндровым мотором на 340 л.с. и 530 Нм крутящего момента в паре с пятиступен­чатым «автоматом». Интерьер Charger отделан серой кожей и включает в себя двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и штатную аудио­систему с CD-плеером и кассетным магнитофоном.

  • В декабре на продажу был выставлен ещё один необычный Charger — мало­известная модель Charger L-Body в кузове трёх­дверный хэтчбек с передним приводом и 2,2-литровым мотором на 84 л.с.

Седан или пикап на его базе?

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