Седан Dodge Charger превратили в пикап и продают — пока недорого
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bringatrailer появился в продаже необычный легковой пикап, построенный на базе седана Dodge Charger. За модифицированную пару лет назад машину 2006 года с 5,7-литровым V8 Hemi просят 8,5 тысяч долларов (626 тысяч рублей), но до конца торгов ещё 5 дней.
Нынешний владелец приобрёл автомобиль в 2018 году, после чего отправил на переделку. Четырёхдверный седан превращали в пикап при помощи кит-комплекта от Smyth Performance. Тем самым Charger лишился задней половины салона, получив взамен новые боковины из стеклопластика с алюминиевыми усилителями, заднюю дверь из стали, центральную перегородку и дополнительные боковые окна.
Кроме того, Чарджеру в ключевых местах усилили кузов, а заднюю оптику для грузовой платформы позаимствовали у минивэнов Chrysler. Под полом платформы спрятали аккумулятор и запасное колесо.
Полное обслуживание ходовой части автомобиль пережил в 2018 году. Тогда же штатные пружины и амортизаторы были заменены на компоненты Eibach и Koni, а тормозные суппорты стали оранжевыми. Необычный Charger опирается на хромированные 20-дюймовые колёса.
Полного привода пикап не получил: заднеприводный седан-донор был оснащён 5,7-литровым восьмицилиндровым мотором на 340 л.с. и 530 Нм крутящего момента в паре с пятиступенчатым «автоматом». Интерьер Charger отделан серой кожей и включает в себя двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и штатную аудиосистему с CD-плеером и кассетным магнитофоном.
В декабре на продажу был выставлен ещё один необычный Charger — малоизвестная модель Charger
L-Bodyв кузове трёхдверный хэтчбек с передним приводом и 2,2-литровым мотором на 84 л.с.