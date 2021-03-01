Самый мощный Гелик в России выставили на продажу. Его прокачали в Brabus

50-летний Dodge Charger оценили дороже Lamborghini

Новости

Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay выставлено на продажу купе Dodge Charger 1970 года выпуска. Продавец оценил спорткар в 298 тысяч долларов (22 миллиона рублей), при том, что новый суперкар Lamborghini Huracan можно приобрести примерно на 75 тысяч долларов дешевле. Столь высокая цена объясняется тем, что в 2015 году раритетный Charger превратили в уникальный рестомод.

1/12

  • После полной реставрации специалисты ателье Miranda Built окрасили кузов Чарджера в необычный пере­лива­ющийся цвет, а интерьер отделали кожей и снабдили рядом новых элементов. Некоторые компоненты салона разра­ботаны специально для рестомода, другие — например, кондици­онер и электро­стекло­подъёмники — просто не были свой­ственны автомобилю, выпущенному 50 лет назад.

  • Подвеску доработали за счёт заднего моста от Mopar, рулевое управ­ление снабдили усилите­лем, а под капот инсталли­ровали новый двигатель. Восьми­цилин­дровый кастомный мотор от Indy Cylinder при объёме 572 кубических дюйма (9,4 литра) развивает, по данным продавца, 667 л.с. и 996 Нм крутящего момента. Работает мотор с четырёх­ступен­чатым «автоматом» Rossler.

  • Наконец, Dodge Charger обзавёлся комплектом эффектных колёсных дисков от Schott — на 20 дюймов на передней оси и на 22 дюйма на задней.

  • Продавец указывает, что рестомод сразу после постройки занял первое место на тематической выставке в Детройте, был выкуплен и сейчас находится в Японии. Пробег Charger с момента постройки не превышает 5 тысяч километров. Цена продажи не включает стои­мость доставки машины до нового владельца.

  • В ноябре 2019 года на продажу выставлялся кастом-проект на базе Charger 1968 года со схожим двигателем — правда, в турбиро­ванном варианте. Развивал этот мотор до 2280 л.с. Суперкар задей­ствовали во время съёмок седьмой части «Форсажа».

Как считаете, правильно оценили этот рестомод?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение