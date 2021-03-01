50-летний Dodge Charger оценили дороже Lamborghini

После полной реставрации специалисты ателье Miranda Built окрасили кузов Чарджера в необычный пере­лива­ющийся цвет, а интерьер отделали кожей и снабдили рядом новых элементов. Некоторые компоненты салона разра­ботаны специально для рестомода, другие — например, кондици­онер и электро­стекло­подъёмники — просто не были свой­ственны автомобилю, выпущенному 50 лет назад.

Подвеску доработали за счёт заднего моста от Mopar, рулевое управ­ление снабдили усилите­лем, а под капот инсталли­ровали новый двигатель. Восьми­цилин­дровый кастомный мотор от Indy Cylinder при объёме 572 кубических дюйма (9,4 литра) развивает, по данным продавца, 667 л.с. и 996 Нм крутящего момента. Работает мотор с четырёх­ступен­чатым «автоматом» Rossler.

Наконец, Dodge Charger обзавёлся комплектом эффектных колёсных дисков от Schott — на 20 дюймов на передней оси и на 22 дюйма на задней.

Продавец указывает, что рестомод сразу после постройки занял первое место на тематической выставке в Детройте, был выкуплен и сейчас находится в Японии. Пробег Charger с момента постройки не превышает 5 тысяч километров. Цена продажи не включает стои­мость доставки машины до нового владельца.