50-летний Dodge Charger оценили дороже Lamborghini
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе eBay выставлено на продажу купе Dodge Charger 1970 года выпуска. Продавец оценил спорткар в 298 тысяч долларов (22 миллиона рублей), при том, что новый суперкар Lamborghini Huracan можно приобрести примерно на 75 тысяч долларов дешевле. Столь высокая цена объясняется тем, что в 2015 году раритетный Charger превратили в уникальный рестомод.
После полной реставрации специалисты ателье Miranda Built окрасили кузов Чарджера в необычный переливающийся цвет, а интерьер отделали кожей и снабдили рядом новых элементов. Некоторые компоненты салона разработаны специально для рестомода, другие — например, кондиционер и электростеклоподъёмники — просто не были свойственны автомобилю, выпущенному 50 лет назад.
Подвеску доработали за счёт заднего моста от Mopar, рулевое управление снабдили усилителем, а под капот инсталлировали новый двигатель. Восьмицилиндровый кастомный мотор от Indy Cylinder при объёме 572 кубических дюйма (9,4 литра) развивает, по данным продавца, 667 л.с. и 996 Нм крутящего момента. Работает мотор с четырёхступенчатым «автоматом» Rossler.
Наконец, Dodge Charger обзавёлся комплектом эффектных колёсных дисков от Schott — на 20 дюймов на передней оси и на 22 дюйма на задней.
Продавец указывает, что рестомод сразу после постройки занял первое место на тематической выставке в Детройте, был выкуплен и сейчас находится в Японии. Пробег Charger с момента постройки не превышает 5 тысяч километров. Цена продажи не включает стоимость доставки машины до нового владельца.
В ноябре 2019 года на продажу выставлялся кастом-проект на базе Charger 1968 года со схожим двигателем — правда, в турбированном варианте. Развивал этот мотор до 2280 л.с. Суперкар задействовали во время съёмок седьмой части «Форсажа».