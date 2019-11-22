2280-сильный Dodge Charger из «Форсажа» выставили на продажу

Рестомод под названием Maximus the Ultra Charger построили тюнинг-ателье Scott Spock Racing и Nelson Racing Engines. Автомобиль получил битурбированный 9,4-литровый двигатель Hemi V8. На обычном бензине он развивает около 600 л.с., а на гоночном — свыше 2280 сил. С места до 60 миль в час (96 км/ч) автомобиль разгоняется всего за 1,8 секунды, а до 160 миль в час (257 км/ч) — за восемь секунд ровно.

Стандартная подвеска заменена регулируемой, изготовленной на заказ. Колёса — 18-дюймовые, а 356-милли­метровые тормозные диски дополнены шестипоршне­выми суппортами. Выхлопная система целиком сделана из нержавеющей стали.

Новый кузов рестомода на 12,5 санти­метров шире оригинального, а шасси на 400 процентов жёстче на кручение, чем у купе 1968 года. Автомобиль остался некрашеным – сверху его лишь покрыли лаком.

Maximus the Ultra Charger, построенный в 2014 году, всё ещё пользуется популярностью у киношников. Его планируется снять в новой части «Форсажа», а сейчас он задействован в съёмках документального фильма от Netflix. Также он появится в игре Forza и уже выпускается несколькими компаниями в виде масштабных копий.