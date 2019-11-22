2280-сильный Dodge Charger из «Форсажа» выставили на продажу
Николай Андреев
Аукционный дом Worldwide Auctioneers проведёт торги, на которых планируется продать уникальный рестомод, построенный на базе Dodge Charger 1968 года. Автомобиль известен тем, что в седьмой части фильма «Форсаж» на нём ездил один из главных героев — Доминик Торетто, которого играл Вин Дизель.
Рестомод под названием Maximus the Ultra Charger построили тюнинг-ателье Scott Spock Racing и Nelson Racing Engines. Автомобиль получил битурбированный 9,4-литровый двигатель Hemi V8. На обычном бензине он развивает около 600 л.с., а на гоночном — свыше 2280 сил. С места до 60 миль в час
(96 км/ч)автомобиль разгоняется всего за 1,8 секунды, а до 160 миль в час (257 км/ч)— за восемь секунд ровно.
Стандартная подвеска заменена регулируемой, изготовленной на заказ. Колёса —
18-дюймовые,а 356-миллиметровые тормозные диски дополнены шестипоршневыми суппортами. Выхлопная система целиком сделана из нержавеющей стали.
Новый кузов рестомода на 12,5 сантиметров шире оригинального, а шасси на 400 процентов жёстче на кручение, чем у купе 1968 года. Автомобиль остался некрашеным – сверху его лишь покрыли лаком.
Maximus the Ultra Charger, построенный в 2014 году, всё ещё пользуется популярностью у киношников. Его планируется снять в новой части «Форсажа», а сейчас он задействован в съёмках документального фильма от Netflix. Также он появится в игре Forza и уже выпускается несколькими компаниями в виде масштабных копий.