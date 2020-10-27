Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новые версии
Дмитрий Елизаров
Вместо подготовки нового поколения спорткаров Dodge Charger и Challenger альянс FCA выведет на рынок три их новые модификации. Об этом сообщает Autoevolution со ссылкой на соглашение, заключённое концерном с канадским профсоюзом автомобильных рабочих. Предположительно, FCA планирует вернуть на рынок имя Cuda — как напоминание о культовом масл-каре марки Plymouth.
Три новые модификации седана Charger и купе Challenger планируется собирать на канадском заводе FCA в Брамптоне. Считается, что предназначены они для дальнейшего увеличения продаж семейства нынешнего поколения.
Издание уточняет, что концерн некоторое время назад подал в патентные органы США заявку на регистрацию за собой обозначения Cuda. Не исключено, что имя, ранее принадлежавшее знаменитому спорткару марки Plymouth, будет возвращено в обиход в качестве названия одной из комплектаций Charger и Challenger.
На данный момент купе и седан располагают вариантами исполнения Hellcat, Demon, Redeye и Super Stock, которые отличаются настройками силовых агрегатов, ходовой части и предназначением. К примеру, Challenger SRT Demon создавался как гражданский спорткар с упором на дрэг-рейсинг, а представленный летом Super Ctock стал самым мощным серийным масл-каром в мире.
В сентябре компания Dodge предложила для купе опциональный пакет Drag Pak. С его установкой Challenger превращается в полноценный дрэгстер, но теряет право выезда на дороги общего пользования.
Каким станет новое поколение седана и купе, пока неизвестно. Ранее предполагалось, что обе модели переведут на платформу Giorgio, на которой построена Alfa Romeo Giulia. Однако позже в FCA заявили о намерении использовать архитектуру Maserati. Кроме того, по предварительным данным, дальнейшее увеличение мощности силовых установок для Charger и Challenger будет достигнуто за счёт электромоторов.