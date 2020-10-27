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Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новые версии

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Дмитрий Елизаров

Вместо подготовки нового поколения спорткаров Dodge Charger и Challenger альянс FCA выведет на рынок три их новые моди­фикации. Об этом сообщает Autoevolution со ссылкой на соглаше­ние, заключённое концерном с канадским профсоюзом автомо­бильных рабочих. Предполо­жительно, FCA планирует вернуть на рынок имя Cuda — как напоми­нание о культовом масл-каре марки Plymouth.

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  • Три новые модификации седана Charger и купе Challenger планируется собирать на канадском заводе FCA в Брамптоне. Считается, что предназ­начены они для даль­нейшего увели­чения продаж семейства нынеш­него поколения.

  • Издание уточняет, что концерн некоторое время назад подал в патентные органы США заявку на реги­страцию за собой обозна­чения Cuda. Не исключено, что имя, ранее принад­лежавшее знаменитому спорткару марки Plymouth, будет возвра­щено в обиход в качестве названия одной из комп­лектаций Charger и Challenger.

  • На данный момент купе и седан рас­полагают вариантами испол­нения Hellcat, Demon, Redeye и Super Stock, которые отличаются настройками силовых агрегатов, ходовой части и предназна­чением. К примеру, Challenger SRT Demon создавался как гражданский спорткар с упором на дрэг-рейсинг, а представ­ленный летом Super Ctock стал самым мощным серийным масл-каром в мире.

  • В сентябре компания Dodge предложила для купе опциональный пакет Drag Pak. С его установкой Challenger превращается в полно­ценный дрэгстер, но теряет право выезда на дороги общего пользо­вания.

  • Каким станет новое поколение седана и купе, пока неизвестно. Ранее пред­полагалось, что обе модели пере­ведут на платформу Giorgio, на которой построена Alfa Romeo Giulia. Однако позже в FCA заявили о намерении использовать архи­тектуру Maserati. Кроме того, по предвари­тельным данным, дальнейшее увели­чение мощности силовых установок для Charger и Challenger будет достигнуто за счёт электромоторов.

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