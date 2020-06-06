Посмотрите, как ездит самый дешёвый электромобиль в мире за 63 тысячи рублей

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Николай Андреев
Главный редактор американского портала Jalopnik Джейсон Торчински заказал из Китая самый дешёвый в мире электрокар под названием Changli. Машина обошлась ему всего в 930 долларов (63 тысячи рублей), а вот доставка из Китая в США в картонной упаковке стоила 2000 долларов (137 тысяч рублей).
Во время тест-драйва Changli выяснилось, что электромотора мощностью 1,1 л.с. едва хватает, чтобы машина не останавливалась даже на самых маленьких подъёмах. Зато Changli не пасует в больших лужах, а в оснащении есть светодиодная оптика, кенгурятник, спецсигналы на крыше, обогреватель салона и даже камера заднего вида.