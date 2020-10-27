Запуск китайского Хантера в России отложен

О намерениях Changan пополнить российскую линейку марки пикапом стало известно ещё в прошлом году: тогда планиро­валось, что продажи грузовика в нашей стране стартуют летом 2020-го. Однако россий­ские патентные органы подтвердили реги­страцию товарного наимено­вания Changan Hunter и его изобра­жения только в октябре.

Пикап, который может появиться в России под именем Hunter, на домашнем рынке продаётся как Changan Kaicheng F70, а в Южной Америке известен как Peugeot Landtrek. При длине в 5,33 метра пикап рас­полагает четырёх­дверной кабиной и 1,63-метровой грузовой платформой. В зависи­мости от версии грузо­подъёмность пикапа может составлять от 800 до 1200 килограммов.

На разных рынках Hunter/Kaicheng/Landtrek оснащается либо одним из двух дизельных моторов (1,9 литра и 150 л.с. или 2,5 литра и те же 150 л.с.), либо бензиновым двигателем, при объёме в 2,4 литра развивающим 210 л.с. Коробки передач — шестиступен­чатые «механика» и «автомат».

На российском рынке при этом свой Хантер уже имеется — так называется классиче­ский внедорожник, который выпускается на УАЗе.