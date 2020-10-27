Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новые версии

Запуск китайского Хантера в России отложен

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Дмитрий Елизаров

Компания Changan не отказывается от намерений вывести на российский рынок пикап под названием Hunter. Но, как пишут «Китайские автомобили», случится это позже, чем изначально планировал произво­дитель. С чем связана задержка и насколько долгой она окажется, пока не уточняется.

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  • О намерениях Changan пополнить российскую линейку марки пикапом стало известно ещё в прошлом году: тогда планиро­валось, что продажи грузовика в нашей стране стартуют летом 2020-го. Однако россий­ские патентные органы подтвердили реги­страцию товарного наимено­вания Changan Hunter и его изобра­жения только в октябре.

  • Пикап, который может появиться в России под именем Hunter, на домашнем рынке продаётся как Changan Kaicheng F70, а в Южной Америке известен как Peugeot Landtrek. При длине в 5,33 метра пикап рас­полагает четырёх­дверной кабиной и 1,63-метровой грузовой платформой. В зависи­мости от версии грузо­подъёмность пикапа может составлять от 800 до 1200 килограммов.

  • На разных рынках Hunter/Kaicheng/Landtrek оснащается либо одним из двух дизельных моторов (1,9 литра и 150 л.с. или 2,5 литра и те же 150 л.с.), либо бензиновым двигателем, при объёме в 2,4 литра развивающим 210 л.с. Коробки передач — шестиступен­чатые «механика» и «автомат».

  • На российском рынке при этом свой Хантер уже имеется — так называется классиче­ский внедорожник, который выпускается на УАЗе.

  • Помимо пикапа, Changan может вывести на рынок два новых вседорожника — CS75Plus и Uni-T, причём продажи первого из них могут стартовать ещё до конца года.

Нужен в России китайский Хантер?

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