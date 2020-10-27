Запуск китайского Хантера в России отложен
Дмитрий Елизаров
Компания Changan не отказывается от намерений вывести на российский рынок пикап под названием Hunter. Но, как пишут «Китайские автомобили», случится это позже, чем изначально планировал производитель. С чем связана задержка и насколько долгой она окажется, пока не уточняется.
О намерениях Changan пополнить российскую линейку марки пикапом стало известно ещё в прошлом году: тогда планировалось, что продажи грузовика в нашей стране стартуют летом
2020-го.Однако российские патентные органы подтвердили регистрацию товарного наименования Changan Hunter и его изображения только в октябре.
Пикап, который может появиться в России под именем Hunter, на домашнем рынке продаётся как Changan Kaicheng F70, а в Южной Америке известен как Peugeot Landtrek. При длине в 5,33 метра пикап располагает четырёхдверной кабиной и 1,63-метровой грузовой платформой. В зависимости от версии грузоподъёмность пикапа может составлять от 800 до 1200 килограммов.
На разных рынках Hunter/Kaicheng/Landtrek оснащается либо одним из двух дизельных моторов (1,9 литра и 150 л.с. или 2,5 литра и те же 150 л.с.), либо бензиновым двигателем, при объёме в 2,4 литра развивающим 210 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат».
На российском рынке при этом свой Хантер уже имеется — так называется классический внедорожник, который выпускается на УАЗе.
Помимо пикапа, Changan может вывести на рынок два новых вседорожника — CS75Plus и Uni-T, причём продажи первого из них могут стартовать ещё до конца года.