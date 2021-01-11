Какие изменения ждут водителей в 2021 году

Выплаты по ОСАГО можно будет оформить онлайн

В самом конце прошлого года Госдума успела принять в первом чтении законо­проект, регули­рующий электронный документо­оборот при оформ­лении страховых выплат по ОСАГО. Уже сейчас оформить аварию можно при помощи специальных приложений, но бумажные оригиналы документов всё равно придётся отвозить в страховую компанию лично или отправлять «Почтой России». Ново­введения позволят исключить и этот этап — после принятия закона пострадав­ший в ДТП водитель сможет отправить документы в электронной форме через сайт Госуслуг.



Осмотр автомобиля экспертом страховой компании теперь тоже не нужен — специ­алист при расчёте выплаты будет использовать фото­графии, полученные через приложение «Помощник ОСАГО». Но именно этот момент вызывает больше всего нареканий у страховщиков. Они боятся всплеска мошенни­чества и претензий клиентов, у которых могут возникнуть допол­нитель­ные траты из-за наличия скрытых повреждений. В любом случае закон пред­полагает двух­летний переходный период, в течение которого документы разрешается оформлять и по-старому.

