Как устроены мотоклубы и какими они бывают

Какие изменения ждут водителей в 2021 году

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Иван Ананьев

Сложный 2020-й испытал автомо­билистов по полной программе: они месяцами сидели по домам, глядя на зелёные карты «Яндекса», с трудом оформ­ляли пропуска для каждой поездки, не могли нормально обслужить авто­мобиль и поменять права, следили за растущими ценами и дефицитом новых авто­мобилей, а также получали неожиданные новые штрафы. Тот год ушёл, но испытания не заканчи­ваются. В 2021-м нас ждут новые изменения, среди которых будут как вполне логичные, так и неожиданные.

Выплаты по ОСАГО можно будет оформить онлайн

В самом конце прошлого года Госдума успела принять в первом чтении законо­проект, регули­рующий электронный документо­оборот при оформ­лении страховых выплат по ОСАГО. Уже сейчас оформить аварию можно при помощи специальных приложений, но бумажные оригиналы документов всё равно придётся отвозить в страховую компанию лично или отправлять «Почтой России». Ново­введения позволят исключить и этот этап — после принятия закона пострадав­ший в ДТП водитель сможет отправить документы в электронной форме через сайт Госуслуг.

Осмотр автомобиля экспертом страховой компании теперь тоже не нужен — специ­алист при расчёте выплаты будет использовать фото­графии, полученные через приложение «Помощник ОСАГО». Но именно этот момент вызывает больше всего нареканий у страховщиков. Они боятся всплеска мошенни­чества и претензий клиентов, у которых могут возникнуть допол­нитель­ные траты из-за наличия скрытых повреждений. В любом случае закон пред­полагает двух­летний переходный период, в течение которого документы разрешается оформлять и по-старому.

За руль пустят 17-летних

В ГИБДД намерены разрешить управлять автомобилями 17-летним подросткам — об этом заявил замначаль­ника ГИБДД Владимир Кузин. По мнению чинов­ника, это позволит молодым людям быстрее интегри­роваться во взрослую жизнь и найти работу. Пред­полагается, что в следующем году в регламент экзаменов на право получения водитель­ского удосто­верения внесут изменения, которые позволят управлять машиной категории «B» или мото­техникой категории «B1» с 17 лет. Правда, только в том случае, если вместе с юным водителем в транс­портном средстве будет находиться взрослый — с правами соответ­ствующей категории.

Сдать экзамен на права в 17-летнем возрасте можно уже сейчас, но сесть за руль всё равно разрешается только в восем­надцать. В ГИБДД полагают, что за год ожидания навыки вождения могут быть утрачены. При этом разрабаты­ваемый регламент предлагает ввести возмож­ность сдавать экзамены уже в 16 лет, но только с письмен­ного разре­шения законного предста­вителя ребёнка.

Аптечку придётся собирать самостоятельно

С 1 января 2021 года водителям не надо покупать автомо­бильную аптечку в магазинах — собрать её можно будет само­стоятельно. Это не значит, что старые аптечки придётся выкинуть... Водители могут возить имеющиеся до окончания их срока годности, но не дольше чем до 31 декабря 2024 года — утверждается на официаль­ном сайте Минздрава. Действующий состав аптечки был утверждён приказом ведомства в октябре 2020 года, который добавил в перечень обязатель­ных медицинских средств маски и перчатки.

И дело не только в коронавирусе: маска и перчатки в любом случае помогут защитить пострадав­шего от инфекции и грязи. Помимо них в список средств входят устройство для искус­ствен­ного дыхания, жгут, марлевые бинты, стериль­ные салфетки и лейко­пластыри. Лекарств и медицинских препаратов, которые требуют знаний и особых условий хранения, в аптечке нет уже несколько лет. Штраф за отсутствие аптечки или её неправиль­ный состав — 500 рублей.

ДТП разрешат оформлять на обочине

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения готова поменять суще­ствующий порядок оформ­ления аварий, чтобы разрешить съезжать с места ДТП на обочины скоростных маги­стралей. Эта идея возникла после ряда повторных ДТП на столичной МКАД и других маги­стралях — когда в остановив­шиеся из-за незначи­тельных повреждений автомо­били на большой скорости врезались другие машины. По данным экспертного центра Probok.net, за год произошло более трёх тысяч подобных аварий.

Столичный ЦОДД уже начал выводить на информаци­онные экраны МКАД преду­преж­дения о недопусти­мости оформ­ления аварий на трассе. Теперь изменения должны урегули­ровать законо­датель­ный конфликт — ведь съезд на обочину может расцени­ваться как остав­ление места ДТП, что грозит водителям лишением прав. Поэтому для скоростных трасс обязан­ность участников ДТП съехать на обочину будет прописана в Правилах. Составлять примерную схему ДТП и производить фото­фиксацию повреждений либо вызывать сотрудников ГИБДД нужно будет уже оттуда.

В патрульных машинах появятся камеры видеофиксации

Российская ГИБДД испытала комплексы видео­фиксации нарушений, который устанав­ливаются на патрульные авто­мобили и позволяют отслеживать трафик прямо на ходу. Камеры (от двух до четырёх) монтируют в проблеско­вые маячки на крышах машин ДПС, а в салоне автомо­биля устанав­ливают планшет для управления системой.

Комплекс позволяет контролировать обстановку со всех сторон и отслежи­вает целый ряд нарушений, включая превышение скорости, — вне зави­симости от того, находится патруль­ный авто­мобиль в движении или стоит на парковке. Установить системы можно на любую машину. Полученные данные сразу отправ­ляются в центры фиксации нарушений, которые станут оформлять штрафные постанов­ления — выписать штраф на месте будет невозможно.

Появится штраф за неправильные шины и другие неисправности автомобиля

Грядущие изменения в ПДД должны решить и проблему с испол­нением нормативов, прописанных в Техническом регламенте таможенного союза. Сейчас требо­вания документа можно фактически игнорировать, так как ответ­ствен­ность за невыпол­нение не преду­смотрена в действующих законах. Например, невозможно наказать за использо­вание летних шин зимой и «шиповок» летом, а также за езду с разными покрышками. Это также касается нештатных доработок оптики, излишней тонировки, проблем с рулевым управлением и тормозами.

Для того, чтобы ввести наказание, запреты должны быть внесены в перечень неисправ­ностей, при которых запрещается эксплу­атация транспортных средств — именно этот пробел и должны заполнить ново­введения, которые заработают 1 июня 2021 года. Штраф за такие нарушения сейчас составляет 500 рублей. Не исключено, что его тоже успеют пересмотреть.

Техосмотр занесут в базу, а за поддельные карты оштрафуют

Весной процедура техосмотра станет сложнее и дороже. Во-первых, с 1 марта оформ­ление диагно­стических карт будет проходить в электронном виде — через новую систему ЕАИСТО, разра­ботанную МВД, доступ к которой получат только аккреди­тованные станции. Во-вторых, начнёт работать фото­фиксация: на станции будут делать снимки машины с привязан­ными GPS-коорди­натами. С тарифами пока ясности нет, но к весне чиновники обещают установить нижнюю и верхнюю границы.

Доступ к этой системе получат и сотрудники ГИБДД, которые по номеру авто­мобиля смогут проверять наличие действующей диагно­стической карты. Если карты нет либо она не внесена в систему или подделана, водитель получит штраф в размере 2000 рублей. Штрафовать можно будет и с помощью камер. Точно так же камеры начнут штрафовать и за отсут­ствие полиса ОСАГО на 800 рублей — но не более одного раза в сутки. А за выдачу карты без проверки оператора техосмотра накажут на сумму до 300 000 рублей.

В ПДД появится запрет стоянки на «островках безопасности»

Доработанные Правила запретят остановку и стоянку на выделенных разметкой островках, которые сейчас не имеют чёткого право­вого статуса. Пункт ПДД 12.4, который регла­ментирует запрет остановки на трамвайных путях, пеше­ходных переходах и вело­полосах, дополнят положе­нием о разметке 1.16.1–1.16.3, которая формирует направ­ляющие островки в местах разде­ления или слияния транспортных потоков — там тоже будет запрещена остановка.

Сейчас инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя, заехав­шего на островок, только за пере­сечение сплошной линии разметки максимум на 500 рублей. Новые правила позволят использо­вать статью о нарушении правил остановки и стоянки (2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге), а также админи­стрировать это нарушение в автомати­ческом режиме с помощью стационарных камер или парконов.

На кругах будет больше знаков

Правила проезда круговых перекрёстков будут вновь скорректи­рованы. Минтранс просит внести в ПДД уточнение о том, что круг является главным только при пере­сечении равно­значных дорог и отсут­ствии других знаков приоритета. Скорее всего, ново­введение приведёт к тому, что на круговых развязках начнут в большом количе­стве вешать знаки приоритета, чтобы водителям было проще разобраться.

Изначально в России круговое движение работало по принципу правой руки, то есть движущи­еся по кругу должны были уступать дорогу тем, кто въезжал на круг. При значи­тельном трафике это приводило к тому, что круг «запирался», поэтому несколько лет назад правила поменялись и круг, по умолчанию, стал главным — это помогло быстрее очищать перекрёсток. Но путаница начала возникать там, где схема движения отличалась от стан­дартной и имела знаки приоритета. Водители просто не понимали, какая дорога является главной. В итоге дорожникам даже пришлось демонтировать знаки кругового движения в особенно сложных местах.

«Зайцев» на платных дорогах будут штрафовать

Ещё одно важное нововведение коснётся правил использо­вания платных дорог. Впервые в отече­ственной практике введут штраф за проезд без оплаты, причём сумма будет зависеть от категории транс­портного средства. Водителей легковушек накажут на 1500 рублей, а те, кто проехал без оплаты на грузовике или автобусе, получат протоколы на 5000 рублей.

Это нововведение необходимо в том числе и для введения системы проезда «Свободный поток», то есть пунктов пропуска без шлагбаума. Пред­полагается, что на таком пункте водителям не придётся останав­ливаться, а деньги спишутся в автомати­ческом режиме с транспондера или привязанной к номеру машины карты. Все новые платные дороги будут функци­онировать именно по такой схеме.

Появятся федеральные штрафы за газон, мойку и автохлам

Федеральный Кодекс об административных право­нарушениях пополнит целый ряд норм, которые сегодня не прописаны вовсе либо регули­руются местными законо­датель­ствами, как, например, парковка на газонах в Москве. Со следующего года это деяние будет наказы­ваться по всей стране, но сумма штрафа будет разной — от 1500 до 4000 рублей в зави­симости от решения местных властей.

Помимо газонов запретят парковаться на детских и спортивных площадках (штраф составит от 2000 до 5000 рублей), причём выписывать постанов­ления можно будет также с помощью камер или посред­ством федераль­ного мобильного приложения социаль­ного мониторинга нарушений ПДД. На сумму от одной до двух тысяч рублей будут штрафовать за мойку машины вне специально оборудо­ванных мест, на сумму до 3000 рублей — за брошенный автохлам, то есть разукомп­лектованные и битые машины.

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