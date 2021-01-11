Какие изменения ждут водителей в 2021 году
Иван Ананьев
Сложный 2020-й испытал автомобилистов по полной программе: они месяцами сидели по домам, глядя на зелёные карты «Яндекса», с трудом оформляли пропуска для каждой поездки, не могли нормально обслужить автомобиль и поменять права, следили за растущими ценами и дефицитом новых автомобилей, а также получали неожиданные новые штрафы. Тот год ушёл, но испытания не заканчиваются.
Выплаты по ОСАГО можно будет оформить онлайн
В самом конце прошлого года Госдума успела принять в первом чтении законопроект, регулирующий электронный документооборот при оформлении страховых выплат по ОСАГО. Уже сейчас оформить аварию можно при помощи специальных приложений, но бумажные оригиналы документов всё равно придётся отвозить в страховую компанию лично или отправлять «Почтой России». Нововведения позволят исключить и этот этап — после принятия закона пострадавший в ДТП водитель сможет отправить документы в электронной форме через сайт Госуслуг.
Осмотр автомобиля экспертом страховой компании теперь тоже не нужен — специалист при расчёте выплаты будет использовать фотографии, полученные через приложение «Помощник ОСАГО». Но именно этот момент вызывает больше всего нареканий у страховщиков. Они боятся всплеска мошенничества и претензий клиентов, у которых могут возникнуть дополнительные траты из-за наличия скрытых повреждений. В любом случае закон предполагает двухлетний переходный период, в течение которого документы разрешается оформлять и по-старому.
За руль пустят 17-летних
В ГИБДД намерены разрешить управлять автомобилями 17-летним подросткам — об этом заявил замначальника ГИБДД Владимир Кузин. По мнению чиновника, это позволит молодым людям быстрее интегрироваться во взрослую жизнь и найти работу. Предполагается, что в следующем году в регламент экзаменов на право получения водительского удостоверения внесут изменения, которые позволят управлять машиной категории «B» или мототехникой категории «B1» с 17 лет. Правда, только в том случае, если вместе с юным водителем в транспортном средстве будет находиться взрослый — с правами соответствующей категории.
Сдать экзамен на права в 17-летнем возрасте можно уже сейчас, но сесть за руль всё равно разрешается только в восемнадцать. В ГИБДД полагают, что за год ожидания навыки вождения могут быть утрачены. При этом разрабатываемый регламент предлагает ввести возможность сдавать экзамены уже в 16 лет, но только с письменного разрешения законного представителя ребёнка.
Аптечку придётся собирать самостоятельно
С 1 января 2021 года водителям не надо покупать автомобильную аптечку в магазинах — собрать её можно будет самостоятельно. Это не значит, что старые аптечки придётся выкинуть... Водители могут возить имеющиеся до окончания их срока годности, но не дольше чем до 31 декабря 2024 года — утверждается на официальном сайте Минздрава. Действующий состав аптечки был утверждён приказом ведомства в октябре 2020 года, который добавил в перечень обязательных медицинских средств маски и перчатки.
И дело не только в коронавирусе: маска и перчатки в любом случае помогут защитить пострадавшего от инфекции и грязи. Помимо них в список средств входят устройство для искусственного дыхания, жгут, марлевые бинты, стерильные салфетки и лейкопластыри. Лекарств и медицинских препаратов, которые требуют знаний и особых условий хранения, в аптечке нет уже несколько лет. Штраф за отсутствие аптечки или её неправильный состав — 500 рублей.
ДТП разрешат оформлять на обочине
Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения готова поменять существующий порядок оформления аварий, чтобы разрешить съезжать с места ДТП на обочины скоростных магистралей. Эта идея возникла после ряда повторных ДТП на столичной МКАД и других магистралях — когда в остановившиеся из-за незначительных повреждений автомобили на большой скорости врезались другие машины. По данным экспертного центра Probok.net, за год произошло более трёх тысяч подобных аварий.
Столичный ЦОДД уже начал выводить на информационные экраны МКАД предупреждения о недопустимости оформления аварий на трассе. Теперь изменения должны урегулировать законодательный конфликт — ведь съезд на обочину может расцениваться как оставление места ДТП, что грозит водителям лишением прав. Поэтому для скоростных трасс обязанность участников ДТП съехать на обочину будет прописана в Правилах. Составлять примерную схему ДТП и производить фотофиксацию повреждений либо вызывать сотрудников ГИБДД нужно будет уже оттуда.
В патрульных машинах появятся камеры видеофиксации
Российская ГИБДД испытала комплексы видеофиксации нарушений, который устанавливаются на патрульные автомобили и позволяют отслеживать трафик прямо на ходу. Камеры (от двух до четырёх) монтируют в проблесковые маячки на крышах машин ДПС, а в салоне автомобиля устанавливают планшет для управления системой.
Комплекс позволяет контролировать обстановку со всех сторон и отслеживает целый ряд нарушений, включая превышение скорости, — вне зависимости от того, находится патрульный автомобиль в движении или стоит на парковке. Установить системы можно на любую машину. Полученные данные сразу отправляются в центры фиксации нарушений, которые станут оформлять штрафные постановления — выписать штраф на месте будет невозможно.
Появится штраф за неправильные шины и другие неисправности автомобиля
Грядущие изменения в ПДД должны решить и проблему с исполнением нормативов, прописанных в Техническом регламенте таможенного союза. Сейчас требования документа можно фактически игнорировать, так как ответственность за невыполнение не предусмотрена в действующих законах. Например, невозможно наказать за использование летних шин зимой и «шиповок» летом, а также за езду с разными покрышками. Это также касается нештатных доработок оптики, излишней тонировки, проблем с рулевым управлением и тормозами.
Для того, чтобы ввести наказание, запреты должны быть внесены в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств — именно этот пробел и должны заполнить нововведения, которые заработают 1 июня 2021 года. Штраф за такие нарушения сейчас составляет 500 рублей. Не исключено, что его тоже успеют пересмотреть.
Техосмотр занесут в базу, а за поддельные карты оштрафуют
Весной процедура техосмотра станет сложнее и дороже. Во-первых, с 1 марта оформление диагностических карт будет проходить в электронном виде — через новую систему ЕАИСТО, разработанную МВД, доступ к которой получат только аккредитованные станции. Во-вторых, начнёт работать фотофиксация: на станции будут делать снимки машины с привязанными GPS-координатами. С тарифами пока ясности нет, но к весне чиновники обещают установить нижнюю и верхнюю границы.
Доступ к этой системе получат и сотрудники ГИБДД, которые по номеру автомобиля смогут проверять наличие действующей диагностической карты. Если карты нет либо она не внесена в систему или подделана, водитель получит штраф в размере 2000 рублей. Штрафовать можно будет и с помощью камер. Точно так же камеры начнут штрафовать и за отсутствие полиса ОСАГО на 800 рублей — но не более одного раза в сутки. А за выдачу карты без проверки оператора техосмотра накажут на сумму до 300 000 рублей.
В ПДД появится запрет стоянки на «островках безопасности»
Доработанные Правила запретят остановку и стоянку на выделенных разметкой островках, которые сейчас не имеют чёткого правового статуса. Пункт ПДД 12.4, который регламентирует запрет остановки на трамвайных путях, пешеходных переходах и велополосах, дополнят положением о разметке 1.16.1–1.16.3, которая формирует направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков — там тоже будет запрещена остановка.
Сейчас инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя, заехавшего на островок, только за пересечение сплошной линии разметки максимум на 500 рублей. Новые правила позволят использовать статью о нарушении правил остановки и стоянки (2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге), а также администрировать это нарушение в автоматическом режиме с помощью стационарных камер или парконов.
На кругах будет больше знаков
Правила проезда круговых перекрёстков будут вновь скорректированы. Минтранс просит внести в ПДД уточнение о том, что круг является главным только при пересечении равнозначных дорог и отсутствии других знаков приоритета. Скорее всего, нововведение приведёт к тому, что на круговых развязках начнут в большом количестве вешать знаки приоритета, чтобы водителям было проще разобраться.
Изначально в России круговое движение работало по принципу правой руки, то есть движущиеся по кругу должны были уступать дорогу тем, кто въезжал на круг. При значительном трафике это приводило к тому, что круг «запирался», поэтому несколько лет назад правила поменялись и круг, по умолчанию, стал главным — это помогло быстрее очищать перекрёсток. Но путаница начала возникать там, где схема движения отличалась от стандартной и имела знаки приоритета. Водители просто не понимали, какая дорога является главной. В итоге дорожникам даже пришлось демонтировать знаки кругового движения в особенно сложных местах.
«Зайцев» на платных дорогах будут штрафовать
Ещё одно важное нововведение коснётся правил использования платных дорог. Впервые в отечественной практике введут штраф за проезд без оплаты, причём сумма будет зависеть от категории транспортного средства. Водителей легковушек накажут на 1500 рублей, а те, кто проехал без оплаты на грузовике или автобусе, получат протоколы на 5000 рублей.
Это нововведение необходимо в том числе и для введения системы проезда «Свободный поток», то есть пунктов пропуска без шлагбаума. Предполагается, что на таком пункте водителям не придётся останавливаться, а деньги спишутся в автоматическом режиме с транспондера или привязанной к номеру машины карты. Все новые платные дороги будут функционировать именно по такой схеме.
Появятся федеральные штрафы за газон, мойку и автохлам
Федеральный Кодекс об административных правонарушениях пополнит целый ряд норм, которые сегодня не прописаны вовсе либо регулируются местными законодательствами, как, например, парковка на газонах в Москве. Со следующего года это деяние будет наказываться по всей стране, но сумма штрафа будет разной — от 1500 до 4000 рублей в зависимости от решения местных властей.
Помимо газонов запретят парковаться на детских и спортивных площадках (штраф составит от 2000 до 5000 рублей), причём выписывать постановления можно будет также с помощью камер или посредством федерального мобильного приложения социального мониторинга нарушений ПДД. На сумму от одной до двух тысяч рублей будут штрафовать за мойку машины вне специально оборудованных мест, на сумму до 3000 рублей — за брошенный автохлам, то есть разукомплектованные и битые машины.