Как заменить водительское удостоверение и когда это надо делать
КОМАНДА АВТО.РУ
Как большинство документов, автомобильные «права» — или водительское удостоверение (ВУ) — нуждаются в замене. Процедура обновления «пластика» с истекшим сроком на новый не так сложна, как может показаться. Однако, чтобы при замены не возникло затруднений, важно знать основные правила и помнить о важных нюансах. Рассказываем.
Материал обновлён 27.08.2021 г.
Когда нужно менять водительское удостоверение
Причин замены документа, подтверждающего право на управление автомобилем или мотоциклом, всего три:
- Замена прав по истечении срока их действия
- Изменение личных данных водителя или открытие новой категории
- Когда документ испорчен или потерян
Замена прав по истечении срока их действия
Современное водительское удостоверение в России выдаётся сроком на 10 лет — в документе прямо указана дата, после которой он перестаёт действовать. Тянуть с заменой до последнего не нужно — чтобы из-за какой-нибудь мелочи и случайности не стать пешеходом поневоле. Более того, закон позволяет поменять ВУ с истекающим сроком намного раньше, задолго до «дня Х»: официально это разрешается сделать в течение шести месяцев до даты окончания действия документа.
Изменение личных данных водителя
«Права» необходимо заменить при изменении любых личных данных. К ним относятся не только имя и фамилия или внешность, но ещё и состояние здоровья. Если водитель, например, стал хуже видеть или перенёс серьёзную пластическую операцию на лице, нужно оформлять новый документ. То же самое с получением новой категории — права на управление определённым видом транспортных средств. Отметка о ней (или них) должна быть внесена на «корочку», а для этого сегодня необходимо пройти процедуру замены водительского удостоверения целиком.
Документ испорчен или потерян
Самый очевидный повод для оформления новых «прав» — получение их взамен утерянных или украденных. Также необходимо заменить водительское удостоверение, утратившее «товарный вид» — когда на нём уже не читаются серия, номер и дата выдачи, не видны данные водителя или его фото.
Можно ли ездить с просроченными или повреждёнными правами
В 2021 году езда за рулём с удостоверением, у которого истёк срок действия, по закону приравнивается к езде без «прав». Это серьёзное нарушение, за которое по статье 12.7 КоАП предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей. Если же вы дадите свою машину другу с просроченным ВУ, за этот проступок вас накажут уже на 30 000 рублей.
Менее однозначная ситуация с нечитаемым или повреждённым удостоверением. Даже если оставшаяся на нём информация будет подтверждена проверкой по базе ГИБДД, остановивший вас инспектор имеет полное право выписать штраф в 500 рублей по статье 12.3 КоАП — поскольку езда с нечитаемыми правами приравнивается к ситуации, когда они забыты дома.
А если повреждения документа очень серьёзные, то у инспектора при проверке может возникнуть справедливый вопрос: не поддельная ли «корочка». За использование поддельных прав грозит уже наказание по статье 327 Уголовного Кодекса. Правда, этот факт правоохранителям ещё нужно доказать — добросовестному водителю бояться нечего. Тем не менее, лучше заранее озаботиться заменой испорченного удостоверения, чтобы не попасть на штраф и не стать объектом подозрений.
Какие документы нужны при замене водительского удостоверения
Это зависит от причины, по которой вам понадобилось поменять права.
При замене прав по истечении срока действия или по медицинским показаниям
В этом случае от водителя требуются паспорт гражданина PФ или заменяющий его документ (временное удостоверение или справка), старое водительское удостоверение, квитанция об уплате госпошлины, а также медицинская справка установленного образца, которую выдаёт специальная медкомиссия. Кроме того, нужно заполненное по форме заявление с указанием причины замены. Образцы заявлений на замену «прав» есть в специальном разделе на сайте ГИБДД, а также на стойках МФЦ и на портале Госуслуг.
При замене прав из-за смены имени или фамилии
Если вы хотите, чтобы водительское удостоверение с новыми личными данными было оформлено до того же срока, что и старое, то медицинская справка не нужна. В остальном к перечисленным в предыдущем пункте бумагам прибавляются документы из ЗАГСа, которые подтверждают смену имени или фамилии водителя. Например, свидетельство о браке для тех, кто берёт фамилию жены или мужа. А для открытия в «правах» новой категории нужно подтверждение сданного экзамена.
Когда старое водительское удостоверение было повреждено или потеряно
В этом случае достаточно паспорта, заполненного заявления и оплаченной квитанции. Медсправка не нужна, если водитель не против получить «права», действительные до той же даты, что и утраченные. Но если свежая справка вдруг имеется, то новое ВУ выдадут сроком на десять лет.
При замене ВУ после лишения права управления
После любого лишения водитель получает водительское удостоверение обратно лишь после сдачи теоретического экзамена на знание ПДД. Если за время лишения срок отобранных «прав» истёк, то придётся получать новые «корочки». В этом случае список требуемых документов включает в себя паспорт, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины, подтверждение сданного экзамена и заявление.
Бывает, что после лишения «прав» водитель забывает их забрать. Тут стоит знать: обязаны хранить, но не вечно. ГИБДД, как и все государственные организации, согласно ч. 5 статьи 32.6 КоАП РФ, хранит невостребованные гражданами документы три года. Если водитель не забрал ВУ до окончания этого периода, а ГИБДД успел документ утилизировать, его придётся восстанавливать. Список предоставляемых документов будет таким же, как при окончании срока действия. С той лишь разницей, что медицинская справка обязательна только для тех, кого лишали «прав» по «алкогольным» статьям.
Где можно поменять водительское удостоверение
Оформлением и выдачей водительских удостоверений занимаются специальные подразделения ГИБДД – РЭО (регистрационно-экзаменационный отдел) или МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел). Однако сейчас совсем не обязательно идти туда со всеми документами и стоять в очередях: есть несколько способов сэкономить своё время и даже деньги.
Как поменять права через портал Госуслуг
Для начала нужно зарегистрироваться на портале и ввести необходимые личные данные. Потом проще всего набрать в поисковой строке портала «Замена водительского удостоверения» и среди результатов поиска выбрать пункт, соответствующий вашей причине замены.
Дальше, следуя инструкциям на странице услуги, можно заполнить заявление, оплатить госпошлину онлайн – при таком способе она взымается со скидкой 30 процентов, а главное – выбрать для подачи документов удобное время и место.
К назначенному сроку нужно прийти в выбранный отдел ГИБДД или МФЦ с полным пакетом бумаг. Для тех, кто оформлял визит через Госуслуги, обычно действует отдельное окно, где нет очереди или она меньше.
Подача документов на права через МФЦ
Можно отправиться в МФЦ и без предварительной регистрации – однако нужно учитывать, что документы для ГИБДД принимает не каждый центр оказания госуслуг. Список нужных заранее ищите в интернете. Приходите со всеми подготовленными документами в выбранный центр, берите талон на услугу «Проведение экзаменов на право управления т/с и выдача водительских удостоверений». Госпошлину можно оплатить заранее или в терминале МФЦ. Дальше, в порядке очереди, передаёте сотруднику пакет документов и здесь же фотографируетесь.
За готовым водительским удостоверением придётся прийти ещё раз – через неделю-полторы. Дело в том, что сотрудник МФЦ, приняв документы, лишь проверит правильность и полноту данных, а затем отправит все бумаги в ГИБДД. Инспекторы оформляют водительские удостоверения там, а затем их развозят из ГИБДД по МФЦ – на пересылку бумаг туда и обратно уходит немало времени.
Большой минус, что с момента приёма у вас документов на новые «права» старые перестают действовать. Ездить с ними будет нельзя — их аннулируют, и в базе ГИБДД вы станете числиться как бесправный. А это, как мы писали выше, чревато штрафом до 15 000 рублей.
Впрочем, с недавнего времени в некоторых, так называемых «флагманских» МФЦ, где представлен полный набор услуг, работают и прикомандированные инспекторы ГИБДД. Там можно оформить новое водительское удостоверение за один день. А с 29 августа 2020 года такие МФЦ также принимают и документы на регистрацию автомобиля.
Получение нового водительского удостоверения в ГИБДД
Самый прямолинейный, но не самый простой способ. Выдачей «прав» обычно занимаются те же отделения ГИБДД, что и принимают экзамены. Найти ближайшее можно в специальном разделе сайта госавтоинспекции.
Приходите со всем пакетом документов в выбранное отделение и берите талон на соответствующую услугу. Дальше, путешествуя от одного окна к другому под руководством инспекторов, сдавайте документы, подписывайте бланки и делайте фото. Если вам повезёт оказаться в отделении, которое не нагружено работой, есть вероятность вечером того же дня уехать домой с новым водительским удостоверением.
Итак, совсем коротко
— Водительское удостоверение не запрещено менять хоть каждый год. Но обычно это делают после завершения срока его действия, при утере или краже, а также когда изменились какие-либо личные данные.
— Ездить с недействительным удостоверением нельзя — это равносильно управлению автомобилем без «прав», что ведёт к штрафу до 15 000 рублей. За повреждённое ВУ придётся заплатить штраф в 500 рублей — как за забытые дома «права».
— Базовый набор документов для замены: паспорт, старые «права», подтверждение оплаты госпошлины и заявление. Медицинская справка нужна для замены удостоверения с истекшим сроком, его возврата после лишения по «алкогольным» статьям и если у водителя изменилась ситуация со здоровьем. Для прав на новую фамилию и имя понадобятся документы из ЗАГСа.
— Самый быстрый способ поменять права — подать заявление и оплатить госпошлину на портале Госуслуг, а затем выбрать для подачи документов отделение ГИБДД. В этом случае можно управиться с заменой за один день. Если просто прийти в МРЭО, то наверняка потратите больше времени в очередях и заплатите госпошлину без скидки. А оформление в МФЦ может занять до двух недель, и всё это время старыми правами пользоваться вы не сможете.
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