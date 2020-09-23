Как заменить водительское удостоверение и когда это надо делать

Оформлением и выдачей водительских удосто­верений занимаются специальные подраз­деления ГИБДД – РЭО (регистрационно-экзаменационный отдел) или МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел). Однако сейчас совсем не обяза­тельно идти туда со всеми документами и стоять в очередях: есть несколько способов сэкономить своё время и даже деньги.

Как поменять права через портал Госуслуг

Для начала нужно зарегистри­роваться на портале и ввести необходимые личные данные. Потом проще всего набрать в поисковой строке портала «Замена водительского удосто­верения» и среди результатов поиска выбрать пункт, соответ­ствующий вашей причине замены.

Дальше, следуя инструкциям на странице услуги, можно заполнить заявление, оплатить госпошлину онлайн – при таком способе она взымается со скидкой 30 процентов, а главное – выбрать для подачи документов удобное время и место.

К назначенному сроку нужно прийти в выбранный отдел ГИБДД или МФЦ с полным пакетом бумаг. Для тех, кто оформлял визит через Госуслуги, обычно действует отдельное окно, где нет очереди или она меньше.

Подача документов на права через МФЦ

Можно отправиться в МФЦ и без предвари­тельной регистрации – однако нужно учитывать, что документы для ГИБДД принимает не каждый центр оказания госуслуг. Список нужных заранее ищите в интернете. Приходите со всеми подготов­ленными документами в выбранный центр, берите талон на услугу «Проведение экзаменов на право управления т/с и выдача водитель­ских удосто­верений». Госпошлину можно оплатить заранее или в терминале МФЦ. Дальше, в порядке очереди, передаёте сотруднику пакет документов и здесь же фотографируетесь.

За готовым водительским удосто­верением придётся прийти ещё раз – через неделю-полторы. Дело в том, что сотрудник МФЦ, приняв документы, лишь проверит правильность и полноту данных, а затем отправит все бумаги в ГИБДД. Инспекторы оформляют водительские удосто­верения там, а затем их развозят из ГИБДД по МФЦ – на пересылку бумаг туда и обратно уходит немало времени.

Большой минус, что с момента приёма у вас документов на новые «права» старые перестают действовать. Ездить с ними будет нельзя — их аннули­руют, и в базе ГИБДД вы станете числиться как бесправный. А это, как мы писали выше, чревато штрафом до 15 000 рублей.

Впрочем, с недавнего времени в некоторых, так называемых «флагманских» МФЦ, где представлен полный набор услуг, работают и прикомандиро­ванные инспекторы ГИБДД. Там можно оформить новое водитель­ское удосто­верение за один день. А с 29 августа 2020 года такие МФЦ также принимают и документы на регистрацию автомобиля.

Получение нового водительского удостоверения в ГИБДД

Самый прямолинейный, но не самый простой способ. Выдачей «прав» обычно занимаются те же отделения ГИБДД, что и принимают экзамены. Найти ближайшее можно в специальном разделе сайта госавтоинспекции.

Приходите со всем пакетом документов в выбранное отделение и берите талон на соответ­ствующую услугу. Дальше, путеше­ствуя от одного окна к другому под руковод­ством инспекторов, сдавайте документы, подписывайте бланки и делайте фото. Если вам повезёт оказаться в отделении, которое не нагружено работой, есть вероят­ность вечером того же дня уехать домой с новым водительским удосто­верением.