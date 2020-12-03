В России опять поменяли водительские права: как именно и зачем
Влад Зенин
В России вступил в силу приказ МВД, согласно которому в очередной раз меняется внешний вид водительского удостоверения. Рассказываем, что именно поменяется, как это скажется на простых автомобилистах и что об этом думают эксперты.
Что изменилось
На самом деле, единственное отличие новых прав от старых — это две дополнительные надписи на французском и английском языках. Теперь на бланке под текстом «Водительское удостоверение» появились ещё и фразы PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE. И всё.
Зачем это нужно
Как утверждают в Госавтоинспекции, новый вид водительского удостоверения облегчит жизнь российским автомобилистам за границей — а именно в странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении. Теперь у них не будет проблем с тем, чтобы взять автомобиль в аренду, а у полицейских не будет вопросов, что за странную карточку им пытаются предъявить.
Примечательно то, что права с переводом выдаются у нас с января 2019 года, но приказ об утверждении этого вида документа появился только сейчас. Как пояснили в ГИБДД, новый образец водительского удостоверения давно одобрен комиссией по рассмотрению и утверждению образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, а приказ МВД лишь закрепляет свежий формат водительского удостоверения. Поэтому, как только образец был утверждён комиссией, его тут же стали выдавать.
Что это значит для автомобилистов
Вы не поверите, но новые права позволят немного сэкономить! Но лишь тем, кому время от времени нужно садиться за руль за границей: им теперь не потребуется получать международное водительское удостоверение. Ту самую многостраничную книжечку, в которой содержание российских прав переведено на разные языки. Действительно оно только при предъявлении ещё и национального ВУ — получить такой документ было несложно, но он стоит денег (госпошлина за выдачу — 1600 рублей), а сама процедура требует некоторого времени, в том числе для личного посещения МРЭО.
Всех остальных успокоим: с выданными ранее документами можно ездить до конца срока их годности, поэтому бежать и менять их на новые совсем не обязательно. Вы всё равно обзаведётесь документом нового образца, когда истечёт срок действия теперешнего водительского удостоверения.
Что о новых правах говорят эксперты
Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин считает, что в изменениях не было острой необходимости, так как и предыдущая форма соответствовала конвенции.
«365-й приказ МВД, утвердивший форму водительского, появился в 2009 году. Он родился, потому что Россия ратифицировала в 2005 году Венскую конвенцию. Тогда в неё была внесена единая для стран конвенции форма водительского удостоверения, — объясняет Лыткин. — Связано это было с тем, что очень много водителей ездило с поддельными удостоверениями. А понять, выдаются ли такие права в той стране, откуда прибыл водитель, полицейским было сложно. Тогда ООН и приняла единую форму, а также дала странам-подписантам пять лет на утверждение своих национальных водительских удостоверений, соответствующих конвенции.
Кстати, на тот момент в ЕС уже были подкатегории. Но чтобы ввести подкатегории у нас, нужно было внести изменения в закон "О безопасности дорожного движения", а это процесс небыстрый. Поэтому сделали приказ согласно конвенции, но без подкатегорий. При этом форма наших прав полностью соответствовала международному документу.
Напомню, что как раз до этого у нас в правах название дублировалось и на английском, и на французском. Но в новой форме мы перевод убрали. Ведь в конвенции, в приложении номер «6», говорится, что все графы документа должны иметь латинское написание, а название документа должно быть выполнено на национальном языке. По этому пути пошли все страны ЕС: у всех название документа только на родном языке. И лишь в Швейцарии на двух — на французском и немецком. Эти [предыдущие] наши водительские удостоверения везде без проблем принимались и принимаются. До сегодняшнего дня ещё не было проблем с правами, выдаваемыми в России».
Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов также не сталкивался с проблемами из-за предыдущей формы ВУ за границей, но считает, что изменения будут полезны.
«Если на водительском по-французски и по-английски написано, что это именно водительское удостоверение, то в других государствах это повышает в глазах обывателей статус документа. Не все граждане — юристы. Не все знают международные конвенции. И если неюрист или неполицейский выдаёт машину в прокат, то шансы её получить, когда на документе есть перевод его названия — 100 процентов. И теперь за границей у наших водителей проблем не будет. Хотя и с предыдущей версией их не было. По себе знаю. Но изменение это важное».