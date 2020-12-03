В России опять поменяли водительские права: как именно и зачем

Что о новых правах говорят эксперты

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестиро­ванию водителей транспортных средств Александр Лыткин считает, что в изменениях не было острой необходимости, так как и предыдущая форма соответ­ствовала конвенции.

«365-й приказ МВД, утвердивший форму водительского, появился в 2009 году. Он родился, потому что Россия ратифи­цировала в 2005 году Венскую конвенцию. Тогда в неё была внесена единая для стран конвенции форма водительского удосто­верения, — объясняет Лыткин. — Связано это было с тем, что очень много водителей ездило с поддельными удостоверениями. А понять, выдаются ли такие права в той стране, откуда прибыл водитель, полицейским было сложно. Тогда ООН и приняла единую форму, а также дала странам-подписантам пять лет на утверждение своих наци­ональных водительских удосто­верений, соответ­ствующих конвенции.

Кстати, на тот момент в ЕС уже были подкатегории. Но чтобы ввести подкатегории у нас, нужно было внести изменения в закон "О безопас­ности дорожного движения", а это процесс небыстрый. Поэтому сделали приказ согласно конвенции, но без подкатегорий. При этом форма наших прав полностью соответ­ствовала международному документу.

Напомню, что как раз до этого у нас в правах название дублировалось и на английском, и на французском. Но в новой форме мы перевод убрали. Ведь в конвенции, в приложении номер «6», говорится, что все графы документа должны иметь латинское написание, а название документа должно быть выполнено на национальном языке. По этому пути пошли все страны ЕС: у всех название документа только на родном языке. И лишь в Швейцарии на двух — на французском и немецком. Эти [предыдущие] наши водительские удосто­верения везде без проблем принимались и принимаются. До сегодняшнего дня ещё не было проблем с правами, выдаваемыми в России».

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов также не сталкивался с проблемами из-за преды­дущей формы ВУ за границей, но считает, что изменения будут полезны.

«Если на водительском по-французски и по-английски написано, что это именно водительское удосто­верение, то в других государ­ствах это повышает в глазах обывателей статус документа. Не все граждане — юристы. Не все знают между­народные конвенции. И если неюрист или неполицей­ский выдаёт машину в прокат, то шансы её получить, когда на документе есть перевод его названия — 100 процентов. И теперь за границей у наших водителей проблем не будет. Хотя и с предыдущей версией их не было. По себе знаю. Но изменение это важное».