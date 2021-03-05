Changan намекнул на новый кроссовер. Возможно, это UNI
Дмитрий Елизаров
Компания Changan распространила изображения таинственного нового кроссовера: фотографии закамуфлированного прототипа публикует издание Sohu. Некоторые детали как камуфляжа, так и оформления кузова кроссовера заставляют предположить, что это очередная модель из высокотехнологичной линейки UNI.
Рисунок на камуфляжной плёнке выполнен в особой стилистике, ранее фирмой Changan уже применявшейся для оформления прототипов суббренда UNI. Кроме того, несмотря на плёнку, можно разглядеть узкую головную оптику специфических очертаний и рельефное наполнение решётки радиатора — аналогичные элементы также стали частью фирменной стилистики UNI.
В целом вседорожник наделён традиционным силуэтом, однако получил мощную подоконную линию, широкие задние стойки и развитые выштамповки на задних крыльях. Никаких технических характеристик пока не обнародовано, но по одной из версий, будущая новинка займёт промежуточное положение между ранее представленными кроссоверами
UNI-Tи флагманским UNI-K.Ранее сообщалось, что Changan собирается расширять модельный ряд бренда ежегодно.
По другой версии, которую приводит издание AutoHome, вседорожник станет новой моделью линейки CS и выйдет на рынок под собственным брендом Changan. Издание считает, что фирма нуждается в расширении этого семейства.
Флагманский кроссовер суббренда UNI компания Changan рассекретила в ноябре прошлого года. Помимо необычной внешности большой вседорожник получил ещё и футуристичное оформление интерьера.
UNI-Kоснащается для рынка Китая двухлитровым турбомотором на 233 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
При этом младшая модель линейки,
UNI-T,может появиться и на российском рынке. Об этом стало известно осенью: старт продаж вседорожника Changan запланировала на 2021 год.