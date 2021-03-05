Changan намекнул на новый кроссовер. Возможно, это UNI

Рисунок на камуфляжной плёнке выполнен в особой стилистике, ранее фирмой Changan уже применяв­шейся для оформления прототипов суббренда UNI. Кроме того, несмотря на плёнку, можно разглядеть узкую головную оптику специфических очертаний и рельефное наполнение решётки радиатора — аналогичные элементы также стали частью фирменной стилистики UNI.

В целом вседорожник наделён традици­онным силуэтом, однако получил мощную подоконную линию, широкие задние стойки и развитые выштамповки на задних крыльях. Никаких технических харак­теристик пока не обнародовано, но по одной из версий, будущая новинка займёт промежуточное положение между ранее представ­ленными кроссоверами UNI-T и флагманским UNI-K. Ранее сообщалось, что Changan собирается расширять модельный ряд бренда ежегодно.

По другой версии, которую приводит издание AutoHome, вседорожник станет новой моделью линейки CS и выйдет на рынок под собственным брендом Changan. Издание считает, что фирма нуждается в расширении этого семейства.

Флагманский кроссовер суббренда UNI компания Changan рассекретила в ноябре прошлого года. Помимо необычной внешности большой вседорожник получил ещё и футури­стичное оформление интерьера. UNI-K оснащается для рынка Китая двухлитровым турбомотором на 233 л.с., восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.