Представлен флагманский кроссовер Changan, у которого почти все кнопки в салоне сенсорные
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Changan в рамках автосалона в Гуанчжоу рассекретила вторую модель линейки UNI — серийный флагманский кроссовер UNI-K. Вседорожник помимо футуристической внешности получил ещё и интерьер с двумя мониторами и приплюснутый спортивный руль.
Кроссовер был анонсирован ещё в конце октября, но изображений салона производитель тогда не публиковал. Доминантой в интерьере
UNI-Kстанет экран мультимедийной системы необычной трапециевидной формы. Само изображение экрана сохранит прямоугольный формат, а на дополнительном «треугольнике» будут размещены сенсорные органы управления.
При этом физических кнопок салон кроссовера, судя по фото, будет лишён почти полностью — их основная масса размещена на ступице экстравагантного рулевого колеса. Центральный тоннель получит только джойстик коробки передач, «шайбу» управления системой выбора режимов, подстаканники и бокс с беспроводной зарядкой для гаджетов.
Приборную панель дизайнеры интерьера
UNI-Kпредпочли сдвинуть к кромке лобового стекла, и она тоже имеет необычные очертания. Как именно будут выглядеть показания виртуальных приборов, пока неизвестно. Диагонали экранов также не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Changan UNI-K получил габариты 4865х1948х1700 миллиметров, что делает вседорожник крупнее не только младшей модели
UNI-T,но и, к примеру, кроссовера Kia Sorento. Колёсная база новинки — 2890 мм, но при этом вседорожник окажется только пятиместным.
На рынке Китая UNI-K будет оснащаться двухлитровым турбомотором с отдачей в 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и опциональной системой полного привода. По данным местной прессы, продажи вседорожника стартуют в первом квартале следующего года. Не исключена и возможность появления новинки на рынке России: во всяком случае, выход на наш рынок младшего Changan
UNI-Tуже заявлен на 2021 год.
В будущем линейка UNI, которая позиционируется как высокотехнологичная, должна пополниться ещё пятью новыми моделями — по одной в год. Как утверждает AutoHome, первой из новинок станет некий седан.