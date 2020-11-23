Представлен флагманский кроссовер Changan, у которого почти все кнопки в салоне сенсорные

Ранее сообщалось, что Changan UNI-K получил габариты 4865х1948х1700 милли­метров, что делает вседорожник крупнее не только младшей модели UNI-T, но и, к примеру, кроссовера Kia Sorento. Колёсная база новинки — 2890 мм, но при этом вседорожник окажется только пятиместным.

На рынке Китая UNI-K будет оснащаться двух­литровым турбо­мотором с отдачей в 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом» Aisin и опци­ональной системой полного привода. По данным местной прессы, продажи вседорожника стартуют в первом квартале следующего года. Не исключена и возмож­ность появления новинки на рынке России: во всяком случае, выход на наш рынок младшего Changan UNI-T уже заявлен на 2021 год.