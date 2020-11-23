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Представлен флагманский кроссовер Changan, у которого почти все кнопки в салоне сенсорные

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания Changan в рамках автосалона в Гуанчжоу рассекретила вторую модель линейки UNI — серийный флагманский кроссовер UNI-K. Вседорожник помимо футури­стической внешности получил ещё и интерьер с двумя мониторами и при­плюснутый спортивный руль.

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  • Кроссовер был анонсирован ещё в конце октября, но изобра­жений салона произво­дитель тогда не публиковал. Доминантой в интерьере UNI-K станет экран мульти­медийной системы необычной трапеци­евидной формы. Само изображение экрана сохранит прямо­угольный формат, а на допол­нительном «треуголь­нике» будут размещены сенсорные органы управления.

  • При этом физических кнопок салон кроссовера, судя по фото, будет лишён почти полностью — их основная масса размещена на ступице экстра­вагантного рулевого колеса. Централь­ный тоннель получит только джойстик коробки передач, «шайбу» управления системой выбора режимов, подстакан­ники и бокс с беспроводной зарядкой для гаджетов.

  • Приборную панель дизайнеры интерьера UNI-K предпочли сдвинуть к кромке лобового стекла, и она тоже имеет необычные очертания. Как именно будут выглядеть показания вирту­альных приборов, пока неизвестно. Диагонали экранов также не разглашаются.

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  • Ранее сообщалось, что Changan UNI-K получил габариты 4865х1948х1700 милли­метров, что делает вседорожник крупнее не только младшей модели UNI-T, но и, к примеру, кроссовера Kia Sorento. Колёсная база новинки — 2890 мм, но при этом вседорожник окажется только пятиместным.

  • На рынке Китая UNI-K будет оснащаться двух­литровым турбо­мотором с отдачей в 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом» Aisin и опци­ональной системой полного привода. По данным местной прессы, продажи вседорожника стартуют в первом квартале следующего года. Не исключена и возмож­ность появления новинки на рынке России: во всяком случае, выход на наш рынок младшего Changan UNI-T уже заявлен на 2021 год.

  • В будущем линейка UNI, которая позиционируется как высокотехнологичная, должна пополниться ещё пятью новыми моделями — по одной в год. Как утверждает AutoHome, первой из новинок станет некий седан.

Пригодился бы такой кроссовер в России?

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