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Рассекречен флагманский кроссовер Changan: он больше Kia Sorento, с турбомотором и «без ручек»

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Дмитрий Елизаров

Компания Changan опубликовала фотографии вседорож­ника под названием UNI-K, ранее анонсиро­ванного как UNI-V. Как пишет CarNewsChina, новинка станет вторым и самым крупным пред­стави­телем линейки UNI, и, возможно, самым дорогим кроссовером марки. Обще­ственная премьера намечена на ноябрь.

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  • По своим габаритным размерам китайский вседорожник оказался заметно крупнее, чем средне­размерный Kia Sorento: в длину (4865 мм) и ширину (1948 мм) — на 5,5 и 4,8 санти­метра соответ­ственно. Он также на сантиметр выше (1700 мм) по сравнению с «корейцем», а колёсная база (2890 мм) у него на 7,5 санти­метра больше.

  • Построен UNI-K на платформе Changan CS95, и у него же позаим­ствовал силовой агрегат — это двух­литровый турбо­мотор с отдачей в 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Ожидается, что работать двигатель будет с восьми­ступен­чатым «автоматом», а тип привода можно будет выбирать между передним и полным.

  • Особыми приметами нового дизайнер­ского стиля Changan стали ориги­нальная решётка радиатора, узкая головная оптика, утопленные в двери ручки как у новейшего Mercedes-Benz S-класса, Y-образ­ные ходовые огни в рельефном бампере и «плавник» в заднем спойлере. В этот элемент вмонтиро­ваны не только стоп-сигналы, но и камера заднего вида.

  • Изображения интерьера, как и детальные техниче­ские харак­теристики, пока не обнаро­дованы. Недостающие детали будут раскрыты ближе к обще­ственной премьере кроссовера, которая состоится на ноябрь­ском автосалоне в Гуанчжоу. Старт продаж UNI-K в Китае заплани­рован на первый квартал 2021 года.

  • Младший из кроссоверов линейки Changan UNI, известный под названием UNI-T, может появиться в России: ранее сообщалось, что поставки запланиро­ваны на 2021 год.

Как вам новый китайский стиль?

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