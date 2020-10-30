Рассекречен флагманский кроссовер Changan: он больше Kia Sorento, с турбомотором и «без ручек»
Дмитрий Елизаров
Компания Changan опубликовала фотографии вседорожника под названием
По своим габаритным размерам китайский вседорожник оказался заметно крупнее, чем среднеразмерный Kia Sorento: в длину (4865 мм) и ширину (1948 мм) — на 5,5 и 4,8 сантиметра соответственно. Он также на сантиметр выше (1700 мм) по сравнению с «корейцем», а колёсная база (2890 мм) у него на 7,5 сантиметра больше.
Построен UNI-K на платформе Changan CS95, и у него же позаимствовал силовой агрегат — это двухлитровый турбомотор с отдачей в 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Ожидается, что работать двигатель будет с восьмиступенчатым «автоматом», а тип привода можно будет выбирать между передним и полным.
Особыми приметами нового дизайнерского стиля Changan стали оригинальная решётка радиатора, узкая головная оптика, утопленные в двери ручки как у новейшего Mercedes-Benz
S-класса, Y-образные ходовые огни в рельефном бампере и «плавник» в заднем спойлере. В этот элемент вмонтированы не только стоп-сигналы, но и камера заднего вида.
Изображения интерьера, как и детальные технические характеристики, пока не обнародованы. Недостающие детали будут раскрыты ближе к общественной премьере кроссовера, которая состоится на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу. Старт продаж
UNI-Kв Китае запланирован на первый квартал 2021 года.
Младший из кроссоверов линейки Changan UNI, известный под названием
UNI-T,может появиться в России: ранее сообщалось, что поставки запланированы на 2021 год.