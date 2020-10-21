Китайцы собираются забрать название одного из УАЗов
Дмитрий Елизаров
Марка Chagan зарегистрировала в российских патентных органах новый товарный знак Changan Hunter. У китайской компании действительно есть такая модель — это пикап с двухрядной кабиной. Но свой Хантер уже имеется и в России: так называется один из внедорожников УАЗ.
Заявка в Роспатент была подана ещё в апреле нынешнего года, а зарегистрировано право компании на товарный знак 19 октября. Патент действует до 2030 года.
В Китае Changan продаёт этот пикап под названием Kaicheng F70. А на рынках Латинской Америки и Южной Африки аналогичная модель представлена под именем Peugeot Landtrek. В четырёхдверном исполнении грузовик имеет длину 5,33 метра при длине грузовой платформы 1,63 метра, а в салон Landtrek может поместиться до 6 человек: производитель предлагает опционально менять два раздельных кресла спереди на сплошной диван.
Пикап грузоподъёмностью до 1,2 тонны в версии от Peugeot оснащается 150-сильным дизелем объёмом 1,9 литра либо бензиновым 2,4-литровым мотором с отдачей в 210 л.с. В пару моторам предлагаются шестиступенчатые «механика» или «автомат» и система полного привода с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.
В Китае же у пикапа имеется и более объёмный дизельный двигатель на 2,5 литра разработки фирмы Isuzu. Развивает он те же 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
Официально о намерении вывести Hunter на российский рынок компания Changan пока не заявляла. Ульяновский Хантер — это классический пятидверный внедорожник со 134-сильным бензиновым мотором, который продаётся по цене от 817 000 рублей. Реакции УАЗа на новый патент китайской компании пока не последовало.
В середине октября стало известно, что марка Changan планирует начать продавать в России сразу два новых кроссовера — CS75Plus и UniT. Первый должен появиться в нашей стране ещё в нынешнем году, второй выйдет на рынок в
2021-м.