Китайцы собираются забрать название одного из УАЗов

Заявка в Роспатент была подана ещё в апреле нынешнего года, а зареги­стрировано право компании на товарный знак 19 октября. Патент действует до 2030 года.

В Китае Changan продаёт этот пикап под названием Kaicheng F70. А на рынках Латинской Америки и Южной Африки аналогичная модель представ­лена под именем Peugeot Landtrek. В четырёх­дверном исполнении грузовик имеет длину 5,33 метра при длине грузовой платформы 1,63 метра, а в салон Landtrek может поместиться до 6 человек: произво­дитель предлагает опционально менять два раздельных кресла спереди на сплошной диван.

Пикап грузоподъёмностью до 1,2 тонны в версии от Peugeot оснащается 150-сильным дизелем объёмом 1,9 литра либо бензиновым 2,4-литровым мотором с отдачей в 210 л.с. В пару моторам пред­лагаются шестиступен­чатые «механика» или «автомат» и система полного привода с блокировкой заднего дифферен­циала и понижающей передачей.

В Китае же у пикапа имеется и более объёмный дизельный двигатель на 2,5 литра разработки фирмы Isuzu. Развивает он те же 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Официально о намерении вывести Hunter на российский рынок компания Changan пока не заявляла. Ульяновский Хантер — это классиче­ский пятидверный внедорожник со 134-сильным бензиновым мотором, который продаётся по цене от 817 000 рублей. Реакции УАЗа на новый патент китайской компании пока не последовало.