В Грузии появится собственный автомобильный бренд

В 2019 году в Грузии выпустят первый автомобиль под локальным брендом. Его созданием займётся один из лидеров китайского рынка – компания Changan – в сотрудничестве с местным холдингом Aigroup. Под грузинским брендом будут выпускать седан EADO. Позже к нему присоединятся электрические модели – CS55EV и компактный BENNI EV360.