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В Грузии появится собственный автомобильный бренд

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Дмитрий Савостьянчик

В 2019 году в Грузии выпустят первый автомобиль под локальным брендом. Его созданием займётся один из лидеров китайского рынка – компания Changan – в сотрудничестве с местным холдингом Aigroup. Под грузинским брендом будут выпускать седан EADO. Позже к нему присоединятся электрические модели – CS55EV и компактный BENNI EV360.

Changan EADO
Changan CS55EV
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Changan EADO

Предполагается, что грузинские автомобили станут продаваться не только на территории страны, но и экспортироваться в государства Центральной Азии, Кавказа и Европы.

Холдинг Aigroup включает в себя 4 компании, основной задачей которых является сохранение уникальной экологии Грузии. Вот они:

  • Aicar – компания, предоставляющая услугу каршеринга. Все автомобили – электрические.

  • Aipower – компания, занимающаяся солнечными батареями – установкой и обслуживанием их на крышах зданий.

  • Aienergy – компания, которая установит зарядные станции для электромобилей на территории Тбилиси.

  • Airproduction – непосредственно производство электромобилей под грузинским брендом.

Интересен ли грузинский бренд для России?

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