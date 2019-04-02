В Грузии появится собственный автомобильный бренд
Дмитрий Савостьянчик
В 2019 году в Грузии выпустят первый автомобиль под локальным брендом. Его созданием займётся один из лидеров китайского рынка – компания Changan – в сотрудничестве с местным холдингом Aigroup. Под грузинским брендом будут выпускать седан EADO. Позже к нему присоединятся электрические модели – CS55EV и компактный BENNI EV360.
Предполагается, что грузинские автомобили станут продаваться не только на территории страны, но и экспортироваться в государства Центральной Азии, Кавказа и Европы.
Холдинг Aigroup включает в себя 4 компании, основной задачей которых является сохранение уникальной экологии Грузии. Вот они:
Aicar – компания, предоставляющая услугу каршеринга. Все автомобили – электрические.
Aipower – компания, занимающаяся солнечными батареями – установкой и обслуживанием их на крышах зданий.
Aienergy – компания, которая установит зарядные станции для электромобилей на территории Тбилиси.
Airproduction – непосредственно производство электромобилей под грузинским брендом.