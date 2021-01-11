Китайцы представили роскошный седан с очень неудачным дизайном

Ожидаемый в России кроссовер Changan CS35 Plus обновился

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Changan опубликовала в Китае официаль­ные изображения кроссовера CS35 Plus с доработанными внешностью и интерьером. Заметно преобразив­шийся вседорожник в таком виде может появиться в нашей стране до конца этого года.

1/3

  • Переднюю часть вседорожника переработали в современной стили­стике марки, уже применённой, к примеру, на большом кроссовере CS75 Plus и моделях линейки Uni. Модель обзавелась полностью новой решёткой радиатора, иным бампером с оригиналь­ным решением гнёзд для противо­туманных фар и современной узкой оптикой.

  • В задней части появились доработанные фонари и другой бампер с разнесёнными по сторонам круглыми патрубками выхлопной системы, а в целом по кузову — броские контрастные вставки. При этом силуэт кроссовера не изменился: сохранилось, к примеру, оригиналь­ное решение задних стоек.

  • В модернизированном салоне применены объеди­нённые в блок цифровая приборная панель и экран медиа­системы, установ­ленные планшето­подобно. Кроме того, заменены рулевое колесо и блок управления медиасистемой.

  • По данным портала Autohome, вседорожник сохранит устанав­ливав­шийся на дореформенный вариант 1,6-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 128 л.с., в пару которому предложат сразу три коробки передач — пятиступен­чатую «механику», вариатор с имитацией 8 диапазонов и 6-диа­пазонный «автомат».

  • Продажи новинки на домашнем рынке стартуют в ближайшее время, а в России обновлённый вседорожник появится в течение 2021 года, сообщают «Китайские авто­мобили». Нынешний CS35 Plus предлагается у нас с тем же 1,6-литровым мотором, сертифи­цированным на 117 л.с., в сочетании с механической либо автомати­ческой коробкой по цене от 1 239 900 рублей.

Какой CS35 Plus вам нравится больше, нынешний или будущий?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение