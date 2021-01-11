Ожидаемый в России кроссовер Changan CS35 Plus обновился

Переднюю часть вседорожника переработали в современной стили­стике марки, уже применённой, к примеру, на большом кроссовере CS75 Plus и моделях линейки Uni. Модель обзавелась полностью новой решёткой радиатора, иным бампером с оригиналь­ным решением гнёзд для противо­туманных фар и современной узкой оптикой.

В задней части появились доработанные фонари и другой бампер с разнесёнными по сторонам круглыми патрубками выхлопной системы, а в целом по кузову — броские контрастные вставки. При этом силуэт кроссовера не изменился: сохранилось, к примеру, оригиналь­ное решение задних стоек.

В модернизированном салоне применены объеди­нённые в блок цифровая приборная панель и экран медиа­системы, установ­ленные планшето­подобно. Кроме того, заменены рулевое колесо и блок управления медиасистемой.

По данным портала Autohome, вседорожник сохранит устанав­ливав­шийся на дореформенный вариант 1,6-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 128 л.с., в пару которому предложат сразу три коробки передач — пятиступен­чатую «механику», вариатор с имитацией 8 диапазонов и 6-диа ­пазонный «автомат».