Ожидаемый в России кроссовер Changan CS35 Plus обновился
Дмитрий Елизаров
Компания Changan опубликовала в Китае официальные изображения кроссовера CS35 Plus с доработанными внешностью и интерьером. Заметно преобразившийся вседорожник в таком виде может появиться в нашей стране до конца этого года.
Переднюю часть вседорожника переработали в современной стилистике марки, уже применённой, к примеру, на большом кроссовере CS75 Plus и моделях линейки Uni. Модель обзавелась полностью новой решёткой радиатора, иным бампером с оригинальным решением гнёзд для противотуманных фар и современной узкой оптикой.
В задней части появились доработанные фонари и другой бампер с разнесёнными по сторонам круглыми патрубками выхлопной системы, а в целом по кузову — броские контрастные вставки. При этом силуэт кроссовера не изменился: сохранилось, к примеру, оригинальное решение задних стоек.
В модернизированном салоне применены объединённые в блок цифровая приборная панель и экран медиасистемы, установленные планшетоподобно. Кроме того, заменены рулевое колесо и блок управления медиасистемой.
По данным портала Autohome, вседорожник сохранит устанавливавшийся на дореформенный вариант 1,6-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 128 л.с., в пару которому предложат сразу три коробки передач — пятиступенчатую «механику», вариатор с имитацией 8 диапазонов и
6-диапазонный «автомат».
Продажи новинки на домашнем рынке стартуют в ближайшее время, а в России обновлённый вседорожник появится в течение 2021 года, сообщают «Китайские автомобили». Нынешний CS35 Plus предлагается у нас с тем же 1,6-литровым мотором, сертифицированным на 117 л.с., в сочетании с механической либо автоматической коробкой по цене от
1 239 900рублей.