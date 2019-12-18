Lada 4x4 с новым салоном подорожает на 40 тысяч рублей

Changan CS55 в России: крупнее Hyundai Tucson по цене Creta

Новости

Николай Андреев

  • Китайская компания Changan начала российские продажи средне­размерного кроссо­вера CS55. При длине в 4500 милли­метров он оказыва­ется чуть крупнее, чем Hyundai Tucson, но компактнее новой Toyota RAV4.

  • Changan CS55 предлагается с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Н·м). Двигатель сочетается с шести­ступен­чатыми «механикой» (от 1 269 900 ₽) или «автоматом» (от 1 399 900 ₽). Тип привода — только передний. Для сравнения, базовый Tuscon со 150-сильным двух­литровым атмо­сферником, шести­ступенчатой «механикой» и передним приводом стоит 1 499 000 ₽.

  • Для России у CS55 предусмотрено две комплектации. Начальная Comfort (от 1 269 900 ₽) имеет 17-дюймовые колёса, две подушки безопас­ности, систему стабили­зации, электро­механи­ческий ручник, кондици­онер, кожаный руль, тканевый салон, мульти­медийную систему с восьми­дюймовым сенсорным экраном и четырьмя динамиками.

  • В версии Luxury (от 1 309 900 ₽) добавля­ются камера заднего вида, подогрев передних сидений, кожаная отделка и аудио­система с шестью динамиками. У версий с «автоматом» (от 1 469 900 ₽) также есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и люк в крыше.

1/3

Что возьмёте до 1,5 миллиона рублей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение