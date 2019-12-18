Changan CS55 в России: крупнее Hyundai Tucson по цене Creta

Китайская компания Changan начала российские продажи средне­размерного кроссо­вера CS55. При длине в 4500 милли­метров он оказыва­ется чуть крупнее, чем Hyundai Tucson, но компактнее новой Toyota RAV4.

Changan CS55 предлагается с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Н·м). Двигатель сочетается с шести­ступен­чатыми «механикой» (от 1 269 900 ₽) или «автоматом» (от 1 399 900 ₽). Тип привода — только передний. Для сравнения, базовый Tuscon со 150-сильным двух­литровым атмо­сферником, шести­ступенчатой «механикой» и передним приводом стоит 1 499 000 ₽.

Для России у CS55 предусмотрено две комплектации. Начальная Comfort (от 1 269 900 ₽) имеет 17-дюймовые колёса, две подушки безопас­ности, систему стабили­зации, электро­механи­ческий ручник, кондици­онер, кожаный руль, тканевый салон, мульти­медийную систему с восьми­дюймовым сенсорным экраном и четырьмя динамиками.