Changan CS55 в России: крупнее Hyundai Tucson по цене Creta
Николай Андреев
Китайская компания Changan начала российские продажи среднеразмерного кроссовера CS55. При длине в 4500 миллиметров он оказывается чуть крупнее, чем Hyundai Tucson, но компактнее новой Toyota RAV4.
Changan CS55 предлагается с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Н·м). Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» (от 1 269 900 ₽) или «автоматом» (от 1 399 900 ₽). Тип привода — только передний. Для сравнения, базовый Tuscon со 150-сильным двухлитровым атмосферником, шестиступенчатой «механикой» и передним приводом стоит
1 499 000 ₽.
Для России у CS55 предусмотрено две комплектации. Начальная Comfort (от 1 269 900 ₽) имеет 17-дюймовые колёса, две подушки безопасности, систему стабилизации, электромеханический ручник, кондиционер, кожаный руль, тканевый салон, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном и четырьмя динамиками.
В версии Luxury (от 1 309 900 ₽) добавляются камера заднего вида, подогрев передних сидений, кожаная отделка и аудиосистема с шестью динамиками. У версий с «автоматом» (от 1 469 900 ₽) также есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и люк в крыше.