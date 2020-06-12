Вторая волна: подробный тест кроссовера Changan CS35 Plus
Валерий Арутин
Если в поиск Youtube вбить слово «Changan», то кажется, будто попал на премьеру блокбастера. Стоит как Крета, а собран лучше «Японцев»! ...Роскошь за 1.000.000 …Лучше Креты и Рено Аркана! ...Взял Changan, хотя мог Tiguan!.. Разномастные блогеры, да и просто владельцы щедры на громкие заголовки. Впрочем, серьёзная пресса тоже не отстаёт. Вот новость от одного аналитического агентства: в марте Changan увеличил продажи в России в пять раз. Мы решили разобраться в причинах восторгов и устроили собственный подробный тест кроссовера CS35 Plus — самой популярной модели марки.
- Отделка салона
- Уровень оснащения
- Комфортная подвеска
- Маленький багажник
- Шумоизоляция
- Только передний привод
Государственная компания Changan — один из крупнейших автопроизводителей Китая с 35 заводами по производству машин и компонентов, 180 лабораториями в шести странах мира и крупнейшим, если верить официальному сайту, испытательным полигоном в Азии. И один из старейших — если вести отсчёт с 1958 года, когда был освоен выпуск китайских «Виллисов» для армии.
И в России Changan совсем не новичок: первые автомобили были завезены ещё в 2013 году. Спустя пару лет китайцы договорились с компанией Ирито о локализованной сборке, а сегодня Changan продаёт на нашем рынке сразу пять моделей. Все они популярного ныне кроссоверного формата, но разной размерности.
Однако автомобили Changan так и не стали заметным явлением российского рынка. Китайские «братья» марок Chery, Geely, Haval сейчас намного популярнее. И даже нынешнее «увеличение продаж в пять раз» (в реальности, по итогам первого квартала, даже в шесть) ситуацию кардинально не меняет. Аппроксимируя «доковидные» результаты на остаток года, в теории в 2020 году получится примерно пять тысяч проданных за год машин.
И добрых три четверти из них составят кроссоверы CS35 Plus — если статистику не поломают совсем недавно дебютировавшие модели. Этот автомобиль появился в России летом прошлого года, сейчас его продают с единственным мотором и двумя уровнями оснащения. У нас на тесте самая дорогая версия Luxe за 1 299 900 рублей (без учёта скидок).
Интерьер
С места водителя Changan кажется явно дороже своего ценника. Симпатичный и хорошо подогнанный пластик, ладный руль, кожаная обивка сидений, подлокотников и центрального тоннеля с ровными строчками. Даже передняя панель обшита подобием кожи с настоящими, а не «нарисованными», как у Geely Atlas, швами. А мультимедиа с большим 10,25-дюймовым дисплеем и хорошим разрешением по функционалу не уступает иным «премиальным» системам. С такого ракурса заголовок «Лучше, чем Creta» уже вполне можно понять…
Но от идеала CS35 Plus пока далёк. Китайцы уже поняли, что нужно продавать автомобили с европейским дизайном и заимствованными технологиями, и потому не жалеют денег на западных дизайнеров, инженеров, а в последнее время и на лицензии от ведущих автопроизводителей. Но в вопросах эргономики по-прежнему пытаются идти своим, особенным путём.
Практичность
CS35 Plus немного длиннее Креты, а колёсная база «китайца» больше всего на сантиметр. Для таких вводных у него довольно просторный второй ряд сидений. Даже люди выше среднего роста не будут чувствовать себя зажатыми, есть место и для коленей, и над головами.
А вот багажник, формально того же объёма, что у корейской машины, на деле мал. Посмотрите, с какими сложностями в него укладываются наши тестовые чемоданы. Из плюсов грузового отсека — рулонная шторка и отделка без налёта дешевизны.
Техника и надёжность
В Changan придумали несколько своеобразную систему модельных индексов. Приставка Plus в данном случае означает не «растянутую» версию, как это принято у других. Точнее, означает не только это. По сути, CS35 Plus – это второе поколение кроссовера, который «просто» CS35. Тот компактнее, бюджетнее и вообще мало похож на «Плюс» внешне, но, благодаря низкой цене, до сих пор популярен в самом Китае. Поэтому выпуск CS35 прекращать не стали, а новинке добавили плюсик в название. Такую же штуку Changan провернул и с более крупными своими кроссоверами.
Несмотря на тотальное несходство во внешности и в салоне, CS35 Plus построен на той же платформе, что и предшественник, — «тележку» лишь немного растянули. А сама она очень простая: спереди у кроссовера подвеска McPherson на небольшом подрамнике, сзади — полузависимая скручивающаяся балка переменной толщины. Полный привод не предусмотрен, поэтому и центральный тоннель в салоне едва выступает. Рулевое управление — с электроусилителем.
С силовым агрегатом CS35 Plus вообще немного детективная история. В России кроссовер пока продаётся с единственным двигателем — атмосферным 1.6. По одним данным, в том числе на сайте Changan, его мощность 128 л.с. По другим — всего 117. Официальная версия такого расхождения — разница в китайской и российской методиках измерения мощности. Но мы рискнём предположить, что история интереснее.
Скорее всего, цифра 117 всплыла, когда SC35 Plus дебютировал со слегка перенастроенным мотором от своего предшественника — там он выдаёт 113 сил и 152 Нм момента. А уже позже Changan без лишнего шума заменил его новой, более современной версией двигателя с непосредственным впрыском и более привлекательными числами — 128 л.с. и 161 Нм соответственно. У агрегата под капотом тестового автомобиля ТНВД есть. И едет красный CS35 Plus так, что вторым цифрам веры больше.
В поколении «Плюс» кроссовер также получил новый «автомат» Aisin — с шестью передачами вместо прежних четырёх. Более дешёвая альтернатива —
CS35 Plus — модель свежая, больших пробегов и более-менее полной статистики о её надёжности ещё нет. Пока владельцы жалуются только на всякие мелкие неприятности, в основном с электроникой. У мультимедийной системы сбиваются настройки, но это уже научились лечить перепрошивкой. Причём наиболее продвинутые покупатели освоили заливку китайской версии «софта» — система становится англоязычной, но и более функциональной. Например, в ней есть возможность просмотра видео.
У некоторых владельцев самопроизвольно открывается замок багажника. А насколько сильно затронет кроссовер общая китайская беда — быстрая коррозия кузова, пока неясно. С одной стороны, CS35 Plus уже частично оцинкованный, в официальных релизах говорится о 79 обработанных кузовных деталях. С другой, днище автомобиля фактически лишено защиты. Пластиковых щитков нет, и даже покрашено оно, кажется, только грунтовкой. Для кроссовера, пусть и переднеприводного, этого вряд ли будет достаточно.
Доходит до смешного. Один владелец пожаловался, что на грунтовой дороге повредил задний бампер… камешками, которые летели из-под колёс и били по нему изнутри! От этого бампер потерял товарный вид и снаружи. А у тестового кроссовера менее чем за год эксплуатации от зимних реагентов и частых моек уже помутнел и пошёл пятнами пластиковый «хром»…
Родство с CS35 тоже не внушает оптимизма. По нему статистики больше, и она показывает, что у предшественника «Плюса» не очень надёжная подвеска. Однако набравшиеся опыта владельцы нашли противоядие. Оказалось, что многие подвесочные запчасти, включая амортизаторы и ступичные подшипники, можно брать… с разных моделей Hyundai и Kia! Встают «как родные», служат дольше и стоят при этом дешевле. Похоже, что Changan делал свою платформу не совсем «с нуля». Может, и поедет CS35 Plus как Soul или Creta?
Езда
Впрочем, надеяться, что китайский кроссовер удивит своей управляемостью, могут только законченные оптимисты. Чтобы настроить такое простое шасси на азартный драйв, требуется очень много опыта и даже немного магии. Которыми в мире владеют разве что французы из Peugeot или Renault.
Поэтому CS35 Plus едет ожидаемо обычно. «Ноль» у руля совсем невнятный, усилие на нём искусственное — чёткой обратная связь становится только к 70–
Хотя сам автомобиль реагирует на команды рулём нормально — без лишней резкости и какой-то суперточности, но однозначно и понятно для водителя. Только при резком объезде препятствия, когда приходится быстро крутить баранку, Changan пугающе сильно кренится и доворачивает — кажется, что мгновение спустя он провалится в занос, но ничего такого не происходит. CS35 Plus настроен на недостаточную поворачиваемость, а выбрав предел сцепления шин (не очень высокий), скользит наружу передними колёсами.
Впрочем, вряд ли кто-то из покупателей станет требовать от 128-сильного «кросса» спортивных подвигов. Куда более востребованным будет комфорт. И он есть: «Плюс» воспринимается мягким, на грани раскачки, но его подвеска неплохо глотает ямы и другие дефекты асфальта. Только «мелочь», почти невидимая глазами, почему-то проникает в салон и чувствуется даже на рулевом колесе. И на лежачих полицейских Changan бухает, что твой Volkswagen — в его амортизаторах слишком слабые буферы отбоя.
Наконец, комфортный ≠ энергоёмкий. Там, где дорога становится совсем плохой, придётся сильно сбрасывать ход, иначе CS35 Plus содрогается от ударов в кузов. Он вам не Duster.
В связке «мотор-коробка» верховодит «автомат». Кажется, он всегда на взводе — стоит чуть посильнее нажать на газ, и коробка тут же без раздумий и заминок сбрасывает ступень-две «вниз».
У мотора энтузиазма меньше, что при его мощности и «атмосферности» неудивительно. Поэтому на трассе Changan не провоцирует на злостные нарушения скоростного режима, а комфортный для него крейсерский режим — 110–
Оснащение
Будущему покупателю китайского кроссовера не придётся надолго зависать в конфигураторе — там всё просто, как в детской считалочке. Есть один мотор, две коробки и два уровня оснащения — Comfort и Luxe. А ещё есть один нюанс с их наполнением.
Базовый CS35 Plus без учёта скидок за трейд-ин и фирменный кредит будет стоить 1 159 900 рублей. Как вы легко догадались, это Comfort с «механикой». Доплачивать не за что — даже выбор цвета (всего их пять, и почти все они яркие) бесплатный.
Уже в базе Changan предлагает длинный список оснащения: 16-дюймовые легкосплавные диски, ESP, контроль давления в шинах, фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с большим экраном, кондиционер. Двери и передняя панель уже отделаны кожей, но сиденья — тканевые.
Шаг на ступеньку Luxe стоит всего 50 000 рублей. Но у такого кроссовера уже будут 17-дюймовые колёса, руль с кожаной отделкой и двумя регулировками вместо одной, кожа на креслах, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, климат-контроль, подогрев сидений, бесключевой доступ и ещё несколько приятных мелочей, чтобы этот шаг всё-таки сделать.
Однако ещё больше Changan приветствует выбор машины с «автоматом». Тот самый нюанс в том, что версия AT Comfort за 1 249 900 рублей укомплектована почти также хорошо, как «механический» Luxe. Недостаёт разве что камеры заднего вида, складывающихся зеркал да 17-дюймовых дисков.
В топовой комплектации Luxe с «автоматом», которая оценена в 1 299 900 рублей, присутствуют и они, и ещё несколько приятных «фишек» — кожа на сиденьях, электрорегулировки водительского кресла, боковые подушки для первого ряда, люк.
Конкуренты
Выводы
Положа руку на сердце: несмотря на яркий цвет, приятный дизайн и интересный салон, Changan CS35 Plus откровением не стал. Скорее лишний раз подтвердил свежий пока тренд: китайские автопроизводители, бросив кавалерийские наскоки и ковровые бомбардировки дешёвыми одноразовыми автомобилями, взялись за российский рынок всерьёз. Да и не только за него.
Вторая волна, к которой с полным правом можно отнести CS35 Plus, — это автомобили с длинными списками оснащения, современными моторами и интерьерами, после которых уже не хочется помыть руки и погулять-продышаться на природе. Да, стоят новые китайские модели уже не меньше корейских или бюджетно-французских. И едут пока так себе — поэтому в хоре хвалебных постов и видеороликов вы не услышите наш голос.
Но покупателям «китайцев» и не нужны сверхточные отклики на газ, чёткие следования по траектории, лёгкие заносы под сброс тяги и прочие фишки, приятные петролхеду. Отзывы реальных владельцев CS35 Plus полны восторгов от салона, внешности, мультимедийной системы и других мелочей… А ещё осторожных опасений за надёжность кроссовера.
Да, репутация китайских автомобилей, растоптанная в хлам поделками (и подделками) первой волны, пока работает против них. Но, несмотря на неё, уже сейчас CS35 Plus, Tiggo 4, Haval F7 покупают сотнями и тысячами. Почему? Потому что богато и красиво! Есть в обществе запрос на яркие машины, который не могут удовлетворить бюджетные модели более авторитетных марок. Или не хотят, чувствуя себя хозяевами на нашем, перекошенном пошлинами, рынке. Но каково им будет лет через пять, если окажется, что тот же Changan CS35 Plus способен проехать 200 тыс. км без серьёзных ремонтов?
Какой кроссовер больше нравится вам?
Комплектация1.6 AT (117 л.с.)
Двигатель1.6 / 117 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч14
Цена, ₽1 299 900