Вторая волна: подробный тест кроссовера Changan CS35 Plus

Государственная компания Changan — один из крупнейших авто­произво­дителей Китая с 35 заводами по производству машин и компонентов, 180 лаборато­риями в шести странах мира и крупнейшим, если верить офици­альному сайту, испытатель­ным полигоном в Азии. И один из старейших — если вести отсчёт с 1958 года, когда был освоен выпуск китайских «Виллисов» для армии.

И в России Changan совсем не новичок: первые авто­мобили были завезены ещё в 2013 году. Спустя пару лет китайцы договори­лись с компанией Ирито о локали­зованной сборке, а сегодня Changan продаёт на нашем рынке сразу пять моделей. Все они популярного ныне крос­совер­ного формата, но разной размерности.