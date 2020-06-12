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Вторая волна: подробный тест кроссовера Changan CS35 Plus

Тесты

Валерий Арутин

Если в поиск Youtube вбить слово «Changan», то кажется, будто попал на премьеру блок­бастера. Стоит как Крета, а собран лучше «Японцев»! ...Роскошь за 1.000.000 …Лучше Креты и Рено Аркана! ...Взял Changan, хотя мог Tiguan!.. Разно­мастные блогеры, да и просто владельцы щедры на громкие заго­ловки. Впрочем, серьёзная пресса тоже не отстаёт. Вот новость от одного аналити­ческого агентства: в марте Changan увеличил продажи в России в пять раз. Мы решили разобраться в причинах восторгов и устроили собствен­ный подробный тест кроссовера CS35 Plus — самой популярной модели марки.

Changan CS35 Plus
1 159 9001 299 900 ₽
Выбор редакции: Комплектация Luxe, 1.6 AT, 128 л.с. за 1 299 900 ₽
Оценка: 3,3 из 5
Плюсы
  • Отделка салона
  • Уровень оснащения
  • Комфортная подвеска
Минусы
  • Маленький багажник
  • Шумоизоляция
  • Только передний привод
Стоимость владения в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 992 ₽
КАСКО
40 625 ₽
ТО за год
23 365 ₽
Транспортный налог
4480 ₽
Топливо
78 140 ₽
Итого
158 602 ₽

Государственная компания Changan — один из крупнейших авто­произво­дителей Китая с 35 заводами по производству машин и компонентов, 180 лаборато­риями в шести странах мира и крупнейшим, если верить офици­альному сайту, испытатель­ным полигоном в Азии. И один из старейших — если вести отсчёт с 1958 года, когда был освоен выпуск китайских «Виллисов» для армии.

И в России Changan совсем не новичок: первые авто­мобили были завезены ещё в 2013 году. Спустя пару лет китайцы договори­лись с компанией Ирито о локали­зованной сборке, а сегодня Changan продаёт на нашем рынке сразу пять моделей. Все они популярного ныне крос­совер­ного формата, но разной размерности.

Однако автомобили Changan так и не стали заметным явлением россий­ского рынка. Китайские «братья» марок Chery, Geely, Haval сейчас намного популяр­нее. И даже нынешнее «увели­чение продаж в пять раз» (в реаль­ности, по итогам первого квартала, даже в шесть) ситуацию карди­нально не меняет. Аппрокси­мируя «доковидные» резуль­таты на остаток года, в теории в 2020 году получится примерно пять тысяч проданных за год машин.

И добрых три четверти из них составят крос­соверы CS35 Plus — если статистику не поломают совсем недавно дебютиро­вавшие модели. Этот авто­мобиль появился в России летом прошлого года, сейчас его продают с един­ственным мотором и двумя уровнями оснащения. У нас на тесте самая дорогая версия Luxe за 1 299 900 рублей (без учёта скидок).

Интерьер

С места водителя Changan кажется явно дороже своего ценника. Симпатичный и хорошо подо­гнанный пластик, ладный руль, кожаная обивка сидений, подлокотников и централь­ного тоннеля с ровными строчками. Даже передняя панель обшита подобием кожи с настоящими, а не «нарисо­ванными», как у Geely Atlas, швами. А мульти­медиа с большим 10,25-дюймовым дисплеем и хорошим разреше­нием по функци­оналу не уступает иным «премиальным» системам. С такого ракурса заголовок «Лучше, чем Creta» уже вполне можно понять…

Но от идеала CS35 Plus пока далёк. Китайцы уже поняли, что нужно продавать авто­мобили с европейским дизайном и заимство­ванными техно­логиями, и потому не жалеют денег на западных дизайнеров, инженеров, а в последнее время и на лицензии от ведущих автопроиз­водителей. Но в вопросах эргономики по-прежнему пытаются идти своим, особенным путём. Из-за этого Changan удобен не всем и не везде. И по мелочам претензий тоже хватает.

В интерьере многовато пластика «под алюминий», но в остальном дизайн салона отторжения не вызывает. Разве что экран по центру сильно бликует
Приборы без модной нынче у «китайцев» оригинальности – зато показания отлично читаются…
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В интерьере многовато пластика «под алюминий», но в остальном дизайн салона отторжения не вызывает. Разве что экран по центру сильно бликует

Практичность

CS35 Plus немного длиннее Креты, а колёсная база «китайца» больше всего на санти­метр. Для таких вводных у него довольно просторный второй ряд сидений. Даже люди выше среднего роста не будут чувство­вать себя зажатыми, есть место и для коленей, и над головами.

А вот багажник, формально того же объёма, что у корейской машины, на деле мал. Посмотрите, с какими слож­ностями в него уклады­ваются наши тестовые чемоданы. Из плюсов грузового отсека — рулонная шторка и отделка без налёта дешевизны.

Места на втором ряду в достатке, но нет даже подлокотника. Хотя на домашнем рынке он предлагается
Зато на спинках передних кресел устроены не просто кармашки, а целые органайзеры
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Места на втором ряду в достатке, но нет даже подлокотника. Хотя на домашнем рынке он предлагается

Техника и надёжность

В Changan придумали несколько своеобразную систему модельных индексов. Приставка Plus в данном случае означает не «растянутую» версию, как это принято у других. Точнее, означает не только это. По сути, CS35 Plus – это второе поколение крос­совера, который «просто» CS35. Тот компактнее, бюджетнее и вообще мало похож на «Плюс» внешне, но, благо­даря низкой цене, до сих пор популярен в самом Китае. Поэтому выпуск CS35 прекращать не стали, а новинке добавили плюсик в название. Такую же штуку Changan провернул и с более крупными своими кроссоверами.

Несмотря на тотальное несходство во внешности и в салоне, CS35 Plus построен на той же платформе, что и предше­ственник, — «тележку» лишь немного растянули. А сама она очень простая: спереди у крос­совера подвеска McPherson на небольшом подрамнике, сзади — полузави­симая скручива­ющаяся балка переменной толщины. Полный привод не преду­смотрен, поэтому и централь­ный тоннель в салоне едва выступает. Рулевое управление — с электро­усилителем.

С силовым агрегатом CS35 Plus вообще немного детектив­ная история. В России кроссовер пока продаётся с един­ственным двигателем — атмо­сферным 1.6. По одним данным, в том числе на сайте Changan, его мощность 128 л.с. По другим — всего 117. Официальная версия такого расхож­дения — разница в китайской и российской методиках измерения мощности. Но мы рискнём пред­положить, что история интереснее.

Скорее всего, цифра 117 всплыла, когда SC35 Plus дебюти­ровал со слегка пере­настроен­ным мотором от своего предше­ственника — там он выдаёт 113 сил и 152 Нм момента. А уже позже Changan без лишнего шума заменил его новой, более современной версией двигателя с непосред­ственным впрыском и более привлека­тельными числами — 128 л.с. и 161 Нм соответ­ственно. У агрегата под капотом тестового авто­мобиля ТНВД есть. И едет красный CS35 Plus так, что вторым цифрам веры больше.

В поколении «Плюс» кроссовер также получил новый «автомат» Aisin — с шестью передачами вместо прежних четырёх. Более дешёвая альтер­натива — 5-ступенчатая «механика».

Клиренс у CS35 Plus приличный (по паспорту – 180&nbsp;мм), но для бездорожья он мало приспособлен. Дело не только в переднем приводе, но и в полном отсутствии защиты снизу – под силовым агрегатом нет даже пластика
Под декоративной крышкой двигателя серии Blue Core обнаружился ТНВД – у этого мотора непосредственный впрыск. Поэтому заливать разрешённый АИ-92 мы бы рекомендовали только в крайних случаях
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Клиренс у CS35 Plus приличный (по паспорту – 180 мм), но для бездорожья он мало приспособлен. Дело не только в переднем приводе, но и в полном отсутствии защиты снизу – под силовым агрегатом нет даже пластика

CS35 Plus — модель свежая, больших пробегов и более-менее полной стати­стики о её надёж­ности ещё нет. Пока владельцы жалуются только на всякие мелкие неприят­ности, в основном с электроникой. У мульти­медийной системы сбиваются настройки, но это уже научились лечить пере­прошивкой. Причём наиболее продвинутые покупатели освоили заливку китайской версии «софта» — система становится англо­язычной, но и более функци­ональной. Например, в ней есть возможность просмотра видео. 

У некоторых владельцев самопроизвольно открывается замок багаж­ника. А насколько сильно затронет кроссовер общая китайская беда — быстрая коррозия кузова, пока неясно. С одной стороны, CS35 Plus уже частично оцинко­ванный, в официальных релизах говорится о 79 обработанных кузовных деталях. С другой, днище авто­мобиля фактически лишено защиты. Пластиковых щитков нет, и даже покрашено оно, кажется, только грунтовкой. Для кроссовера, пусть и переднеприводного, этого вряд ли будет достаточно.

Доходит до смешного. Один владелец пожаловался, что на грунтовой дороге повредил задний бампер… камеш­ками, которые летели из-под колёс и били по нему изнутри! От этого бампер потерял товарный вид и снаружи. А у тестового кроссовера менее чем за год эксплуатации от зимних реагентов и частых моек уже помутнел и пошёл пятнами пластиковый «хром»…

Родство с CS35 тоже не внушает оптимизма. По нему статистики больше, и она показы­вает, что у предше­ственника «Плюса» не очень надёжная подвеска. Однако набрав­шиеся опыта владельцы нашли противо­ядие. Оказалось, что многие подвесочные запчасти, включая аморти­заторы и ступичные подшип­ники, можно брать… с разных моделей Hyundai и Kia! Встают «как родные», служат дольше и стоят при этом дешевле. Похоже, что Changan делал свою платформу не совсем «с нуля». Может, и поедет CS35 Plus как Soul или Creta?

Езда

Впрочем, надеяться, что китайский кроссовер удивит своей управ­ляемостью, могут только закончен­ные оптимисты. Чтобы настроить такое простое шасси на азартный драйв, требуется очень много опыта и даже немного магии. Которыми в мире владеют разве что французы из Peugeot или Renault.

Поэтому CS35 Plus едет ожидаемо обычно. «Ноль» у руля совсем невнятный, усилие на нём искус­ственное — чёткой обратная связь становится только к 70–80 км/ч. Как обычно и бывает с дешёвыми электро­усилителями.

Хотя сам автомобиль реагирует на команды рулём нормально — без лишней резкости и какой-то супер­точности, но одно­значно и понятно для водителя. Только при резком объезде препят­ствия, когда приходится быстро крутить баранку, Changan пугающе сильно кренится и довора­чивает — кажется, что мгно­вение спустя он провалится в занос, но ничего такого не происходит. CS35 Plus настроен на недостаточную поворачи­ваемость, а выбрав предел сцепления шин (не очень высокий), скользит наружу передними колёсами.

Впрочем, вряд ли кто-то из покупателей станет требовать от 128-сильного «кросса» спортивных подвигов. Куда более востребо­ванным будет комфорт. И он есть: «Плюс» воспри­нимается мягким, на грани раскачки, но его подвеска неплохо глотает ямы и другие дефекты асфальта. Только «мелочь», почти невидимая глазами, почему-то проникает в салон и чувству­ется даже на рулевом колесе. И на лежачих полицейских Changan бухает, что твой Volkswagen — в его аморти­заторах слишком слабые буферы отбоя.

Наконец, комфортный ≠ энергоёмкий. Там, где дорога становится совсем плохой, придётся сильно сбрасы­вать ход, иначе CS35 Plus содрога­ется от ударов в кузов. Он вам не Duster.

В связке «мотор-коробка» верховодит «автомат». Кажется, он всегда на взводе — стоит чуть посильнее нажать на газ, и коробка тут же без раздумий и заминок сбрасы­вает ступень-две «вниз». Из-за этого Changan в городе восприни­мается очень динамичным авто­мобилем, всегда готовым к разгону, заезду, победе. Ради которой «автомат» даже не слишком бережёт себя — при интен­сивных ускорениях чувству­ются лёгкие толчки на переключениях.

У мотора энтузиазма меньше, что при его мощности и «атмо­сферности» неудиви­тельно. Поэтому на трассе Changan не провоци­рует на злостные нарушения скоростного режима, а комфортный для него крейсерский режим — 110–130 км/ч. На лёгкие, плавные нажатия педали газа мотор реагирует вяло — может, поэтому коробка вынуждена так стараться? Более уверенная тяга появляется только после 2500 об./мин. Увы, к этой отметке неслышный на холостых оборотах двигатель (китайцы говорят о цифре в 36,2 дБ) становится уже громким. А к 4000 об./мин, когда мотор выдаёт максимум крутящего момента — слишком громким. На шумо­изоляции моторного отсека Changan явно сэкономил. Шины, кстати, тоже не молчат — дорожный шум поднимается до уровня назойливого к 80–90 км/ч.

Оснащение

Будущему покупателю китайского кроссовера не придётся надолго зависать в конфигу­раторе — там всё просто, как в детской считалочке. Есть один мотор, две коробки и два уровня оснащения — Comfort и Luxe. А ещё есть один нюанс с их наполнением.

Базовый CS35 Plus без учёта скидок за трейд-ин и фирменный кредит будет стоить 1 159 900 рублей. Как вы легко догадались, это Comfort с «механикой». Доплачивать не за что — даже выбор цвета (всего их пять, и почти все они яркие) бесплатный.

При взгляде на CS35 Plus спереди все в один голос вспоминают Tiguan. Даже в блогах владельцев «китайца» полно совместных фотографий двух кроссоверов
В профиль Changan уже больше напоминает Jeep – в первую очередь формой колёсных арок. Ну и «парящую крышу» мы уже с вами видели, ведь так?
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При взгляде на CS35 Plus спереди все в один голос вспоминают Tiguan. Даже в блогах владельцев «китайца» полно совместных фотографий двух кроссоверов

Уже в базе Changan предлагает длинный список оснащения: 16-дюймовые легко­сплавные диски, ESP, контроль давления в шинах, фронтальные подушки безопас­ности, мульти­медиа с большим экраном, кондици­онер. Двери и передняя панель уже отделаны кожей, но сиденья — тканевые.

Шаг на ступеньку Luxe стоит всего 50 000 рублей. Но у такого кроссовера уже будут 17-дюймовые колёса, руль с кожаной отделкой и двумя регули­ровками вместо одной, кожа на креслах, круиз-контроль, камера заднего вида с парк­троником, климат-контроль, подогрев сидений, бесключевой доступ и ещё несколько приятных мелочей, чтобы этот шаг всё-таки сделать.

Однако ещё больше Changan приветствует выбор машины с «автоматом». Тот самый нюанс в том, что версия AT Comfort за 1 249 900 рублей укомплекто­вана почти также хорошо, как «механический» Luxe. Недостаёт разве что камеры заднего вида, склады­вающихся зеркал да 17-дюймовых дисков.

В топовой комплектации Luxe с «автоматом», которая оценена в 1 299 900 рублей, присут­ствуют и они, и ещё несколько приятных «фишек» — кожа на сиденьях, электро­регулировки водитель­ского кресла, боковые подушки для первого ряда, люк.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/hyundaicretaindetails/" target="_blank">Hyundai Creta</a></h3> Самый продаваемый в России кроссовер с 1,6-литровым атмосферным двигателем (123&nbsp;л.с.), «автоматом» и передним приводом в «топе» стоит немного дешевле, чем тестовый «китаец» – <nobr>1 259 000</nobr> рублей. У <a href="https://mag.auto.ru/article/hyundaicretaindetails/" target="_blank">Креты</a> проще отделка салона и мультимедиа, зато больше багажник. А&nbsp;главное, есть полноприводные и более мощные версии
<h3>Renault Kaptur</h3> Только-только обновившийся Kaptur очень близок по размерам, но его базовый 1.6 слабее – 114&nbsp;л.с., а вместо «автомата» в паре с ним работает менее надёжный вариатор. За <nobr>1 235 000</nobr> рублей он оснащён скромнее, чем тестовый CS35 Plus, но есть возможность доплатить за опции. Полный привод доступен только с новым турбомотором 1.3Т (150&nbsp;л.с.), от <nobr>1 335 000</nobr> рублей
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Hyundai Creta

Самый продаваемый в России кроссовер с 1,6-литровым атмосферным двигателем (123 л.с.), «автоматом» и передним приводом в «топе» стоит немного дешевле, чем тестовый «китаец» – 1 259 000 рублей. У Креты проще отделка салона и мультимедиа, зато больше багажник. А главное, есть полноприводные и более мощные версии

Выводы

Положа руку на сердце: несмотря на яркий цвет, приятный дизайн и интересный салон, Changan CS35 Plus открове­нием не стал. Скорее лишний раз подтвердил свежий пока тренд: китайские автопроиз­водители, бросив кавалерий­ские наскоки и ковровые бомбар­дировки дешёвыми одно­разовыми автомо­билями, взялись за российский рынок всерьёз. Да и не только за него.

Вторая волна, к которой с полным правом можно отнести CS35 Plus, — это авто­мобили с длинными списками оснащения, современ­ными моторами и интерьерами, после которых уже не хочется помыть руки и погулять-продышаться на природе. Да, стоят новые китайские модели уже не меньше корейских или бюджетно-французских. И едут пока так себе — поэтому в хоре хвалебных постов и видео­роликов вы не услышите наш голос.

Но покупателям «китайцев» и не нужны сверхточные отклики на газ, чёткие следо­вания по траектории, лёгкие заносы под сброс тяги и прочие фишки, приятные петрол­хеду. Отзывы реальных владельцев CS35 Plus полны восторгов от салона, внеш­ности, мульти­медийной системы и других мелочей… А ещё осторожных опасений за надёжность кроссовера.

Да, репутация китайских автомобилей, растоптанная в хлам поделками (и подделками) первой волны, пока работает против них. Но, несмотря на неё, уже сейчас CS35 Plus, Tiggo 4, Haval F7 покупают сотнями и тысячами. Почему? Потому что богато и красиво! Есть в обществе запрос на яркие машины, который не могут удовле­творить бюджетные модели более авторитетных марок. Или не хотят, чувствуя себя хозяевами на нашем, пере­кошенном пошлинами, рынке. Но каково им будет лет через пять, если окажется, что тот же Changan CS35 Plus способен проехать 200 тыс. км без серьёзных ремонтов?

Какой кроссовер больше нравится вам?

Характеристики Changan CS35PLUS

  • Комплектация

    1.6 AT (117 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 117 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.2

  • Разгон до 100 км/ч

    14

  • Цена, ₽

    1 299 900
Все характеристикиКаталог автомобилей

Changan CS35 Plus на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
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