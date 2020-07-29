Представлен обновлённый кроссовер Changan CS35 Plus с экраном для пассажира

Обновлённый Changan CS35 Plus обзавёлся также новой акустиче­ской системой с шестью или четырьмя динамиками. Первый вариант идёт в комп­лектациях Comfort с АКП6 и всех версиях топовой комп­лектации Luxury, второй — только в базовой Comfort с 5-ступен ­чатой «механикой».