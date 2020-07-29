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Представлен обновлённый кроссовер Changan CS35 Plus с экраном для пассажира

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Наталья Насонова

Китайская марка Changan представила обнов­лённую версию своего субком­пактного кроссовера CS35 Plus для России. У модели появилась дополни­тельная сенсорная панель управления мульти­медийной системой — она распо­ложена перед передним пассажиром.

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  • Обновлённый Changan CS35 Plus обзавёлся также новой акустиче­ской системой с шестью или четырьмя динамиками. Первый вариант идёт в комп­лектациях Comfort с АКП6 и всех версиях топовой комп­лектации Luxury, второй — только в базовой Comfort с 5-ступен­чатой «механикой».

  • Изменение в экстерьере только одно: дверные ручки получили хромиро­ванную отделку.

  • Российские цены на обновлённый CS35 Plus пока не объявлены. 

  • Дорестайлинговая модель продаётся в России по цене от 1 089 900 до 1 229 900 рублей. CS35 Plus представ­лен в РФ с един­ственным 128-сильным бензиновым мотором на 1,6 литра в паре с «механикой» либо с «автоматом». Привод — только передний.

  • Основные конкуренты «китайца» — моноприводные версии Renault Kaptur и Hyundai Creta, которые стоят от 1 020 000 и от 987 000 рублей соответ­ственно.

Как вам сенсорная панель для пассажира?

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