Представлен обновлённый кроссовер Changan CS35 Plus с экраном для пассажира
Наталья Насонова
Китайская марка Changan представила обновлённую версию своего субкомпактного кроссовера CS35 Plus для России. У модели появилась дополнительная сенсорная панель управления мультимедийной системой — она расположена перед передним пассажиром.
Обновлённый Changan CS35 Plus обзавёлся также новой акустической системой с шестью или четырьмя динамиками. Первый вариант идёт в комплектациях Comfort с АКП6 и всех версиях топовой комплектации Luxury, второй — только в базовой Comfort с
5-ступенчатой «механикой».
Изменение в экстерьере только одно: дверные ручки получили хромированную отделку.
Российские цены на обновлённый CS35 Plus пока не объявлены.
Дорестайлинговая модель продаётся в России по цене от
1 089 900до 1 229 900рублей. CS35 Plus представлен в РФ с единственным 128-сильным бензиновым мотором на 1,6 литра в паре с «механикой» либо с «автоматом». Привод — только передний.
Основные конкуренты «китайца» — моноприводные версии Renault Kaptur и Hyundai Creta, которые стоят от
1 020 000и от 987 000рублей соответственно.