Changan запустит новый бренд для электрокаров. Первой моделью станет конкурент Tesla Model Y
Михаил Кондратьев
Китайская компания Changan в ближайшем будущем запустит новый бренд для премиальных электрокаров. Под ним выйдет как минимум пять моделей, разработка которых ведётся совместно с фирмами Huawei и CATL. Первопроходцем станет мощный полноприводный кроссовер, сообщает CarNewsChina.com.
Новый «зелёный» бренд образован на основе совместного предприятия Changan и Nio, которое с 2020 года на 95% принадлежит Changan. Оно было создано в
2018-ми тоже должно было выпускать дорогие электрокары, однако этого так и не произошло. Теперь компанию переименовали в Avatar Technologies — вероятно, модели выйдут под брендом Avatar.
Платформой для всех новинок послужит платформа CHN, подготовленная Changan совместно с фирмами Huawei и CATL. Последняя выступает поставщиком батарей (крупный производитель, среди прочего, сотрудничает с Tesla), а в Huawei обеспечивают разработку софта (в том числе для автопилота) и сопутствующих комплектующих.
Дополнительных подробностей об электрокарах Avatar пока мало. Известно лишь, что первая модель должна стать конкурентом Tesla Model Y, а её стоимость будет варьироваться в пределах 31–62 тысяч долларов (2,3–4,6 миллиона рублей).
Одной из последних новинок Changan стал достаточно крупный кроссовер
UNI-K. Это флагманский вседорожник в высокотехнологичной линейке UNI. Ранее был представлен более компактный UNI-T, а в марте 2021-гопоявился тизер, возможно, ещё одного кроссовера UNI, который займёт промежуточное положение в семействе. Однако для этих моделей предусмотрено оснащение двигателями внутреннего сгорания.