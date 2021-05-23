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Changan запустит новый бренд для электрокаров. Первой моделью станет конкурент Tesla Model Y

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Михаил Кондратьев

Китайская компания Changan в ближайшем будущем запустит новый бренд для премиальных электрокаров. Под ним выйдет как минимум пять моделей, разработка которых ведётся совместно с фирмами Huawei и CATL. Перво­проходцем станет мощный полно­приводный кроссовер, сообщает CarNewsChina.com.

Флагманский кроссовер Changan UNI-K, представленный в 2020 году
Флагманский кроссовер Changan UNI-K, представленный в 2020 году
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Флагманский кроссовер Changan UNI-K, представленный в 2020 году

  • Новый «зелёный» бренд образован на основе совместного пред­приятия Changan и Nio, которое с 2020 года на 95% принад­лежит Changan. Оно было создано в 2018-м и тоже должно было выпускать дорогие электрокары, однако этого так и не произошло. Теперь компанию пере­именовали в Avatar Technologies — вероятно, модели выйдут под брендом Avatar.

  • Платформой для всех новинок послужит платформа CHN, подготов­ленная Changan совместно с фирмами Huawei и CATL. Последняя выступает поставщиком батарей (крупный произво­дитель, среди прочего, сотруд­ничает с Tesla), а в Huawei обеспечи­вают разработку софта (в том числе для автопилота) и сопут­ствующих комплектующих.

  • Дополнительных подробностей об электрокарах Avatar пока мало. Известно лишь, что первая модель должна стать конкурентом Tesla Model Y, а её стоимость будет варьиро­ваться в пределах 31–62 тысяч долларов (2,3–4,6 миллиона рублей).

  • Одной из последних новинок Changan стал достаточно крупный кроссовер UNI-K. Это флагманский вседорожник в высоко­техно­логичной линейке UNI. Ранее был представлен более компактный UNI-T, а в марте 2021-го появился тизер, возможно, ещё одного кроссовера UNI, который займёт промежуточное положение в семействе. Однако для этих моделей преду­смотрено оснащение двигате­лями внутреннего сгорания.

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