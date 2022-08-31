Самый мощный BMW X5 получил новый обвес от Hamann

Changan представил огромный пикап для молодёжи Lantop
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Changan представила новую модель для китайского рынка — полноразмерный пикап Lantop. В отличие от прочих грузовиков, которые Changan продаёт под брендом Kaicene, новинка будет позиционироваться не как коммерческая модель, а как транспорт для путешествий и активного отдыха, ориентированный на молодёжную аудиторию. Как пишет PC Auto, в будущем у Lantop появится версия, адаптированная для более серьёзного бездорожья.

Читайте нас в Дзене!
1/7
  • Габариты новинки — 5600х1930х1865 миллиметров при колёсной базе 3430 миллиметров, размер грузовой платформы — 1850х1595х500 миллиметров. Издание утверждает, что Changan Lantop получит полностью независимую подвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой на задней оси. При этом Changan Kaicene F70, на базе которого предположительно разработан новый пикап, оснащается задним неразрезным мостом.
  • По предварительной информации, новый пикап будет отличаться от коммерческих моделей Changan более стильной и современной внешностью с массивной решёткой радиатора, новой светодиодной оптикой и обилием хрома на кузове. Изображения интерьера пока не обнародованы.
  • На этом этапе моторная гамма Changan Lantop состоит только из одного двигателя — модернизированной специально под пикап двухлитровой «турбочетвёрки» Blue Whale с отдачей 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Система полного привода будет доступна как опция. В будущем Changan может пополнить список доступных моторов и дизелем того же объёма на 163 л.с. и 400 Нм.
  • Между тем версия Pro пикапу уже обещана официально. Она станет более внедорожной, чем стандартные Lantop, за счёт штатных шноркеля, более «злой» резины и прочих подобных доработок. Продажи стартуют ближе к концу года, цены пока не названы.

Свой гражданский пикап для поклонников этого вида транспорта готовит и концерн Geely. Правда, их Radar RD6 при схожих габаритах получит несущий кузов и электромоторы. Двигатель базовой заднеприводной версии сможет развивать до 272 л.с.

Нужен в России такой пикап?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение