Changan представил огромный пикап для молодёжи Lantop

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Дмитрий Елизаров
Компания Changan представила новую модель для китайского рынка — полноразмерный пикап Lantop. В отличие от прочих грузовиков, которые Changan продаёт под брендом Kaicene, новинка будет позиционироваться не как коммерческая модель, а как транспорт для путешествий и активного отдыха, ориентированный на молодёжную аудиторию. Как пишет PC Auto, в будущем у Lantop появится версия, адаптированная для более серьёзного бездорожья.
Свой гражданский пикап для поклонников этого вида транспорта готовит и концерн Geely. Правда, их Radar RD6 при схожих габаритах получит несущий кузов и электромоторы. Двигатель базовой заднеприводной версии сможет развивать до 272 л.с.