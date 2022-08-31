Changan представил огромный пикап для молодёжи Lantop

Компания Changan представила новую модель для китайского рынка — полноразмерный пикап Lantop. В отличие от прочих грузовиков, которые Changan продаёт под брендом Kaicene, новинка будет позиционироваться не как коммерческая модель, а как транспорт для путешествий и активного отдыха, ориентированный на молодёжную аудиторию. Как пишет PC Auto, в будущем у Lantop появится версия, адаптированная для более серьёзного бездорожья.