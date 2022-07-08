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Changan выпустит под новым суббрендом кроссовер с задними фонарями в стиле Формулы-1

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Кирилл Малышев

Компания Changan запатентовала вторую модель своего нового суббренда Shenlan. Это кроссовер под кодовым обозначением С673, который будет рассекречен в этом году, пишет портал CarNewsChina.

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  • Никаких подробностей о модели пока не поступало. По рисункам можно предположить, что С673 окажется типичным среднеразмерным кроссовером. Из интересных особенностей дизайна выделим расположенную по центру бампера заднюю противотуманку по аналогии со стоп-сигналом болидов Формулы-1.
  • Как и у первенца марки, лифтбека SL03, у вседорожника будет три варианта силовой установки. Машину можно будет купить в виде чистого электромобиля, последовательного гибрида или с водородными топливными элементами. Электрический кроссовер, скорее всего, получит те же варианты, что и пятидверка: 218 лошадиных сил при батарее на 58 кВт·ч и 258 сил с аккумулятором ёмкостью 78 кВт·ч.

Марка Shenlan запущена при сотрудничестве компании Changan с крупнейшим в мире китайским производителем аккумуляторов CATL и технологическим гигантом Huawei. Бренд позиционируется выше материнской марки Changan, но ниже флагманской Avatr. У последнего в линейке пока только один кроссовер, но за пять лет моделей должно стать четыре.

Вы понимаете страсть китайцев плодить суббренды?

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