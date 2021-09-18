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Changan Uni-K стал в Китае гибридом с запасом хода до 1100 километров
Новости

Кирилл Малышев

Компания Changan представила бензоэлектрическую версию кроссовера Uni-K. Внешне она ничем не отличается от чисто бензинового исполнения, пишет сайт «Китайские автомобили».

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  • Гибрид можно распознать только сзади. На корме у него только два патрубка выхлопа вместо четырёх плюс скромный шильдик IDD (так назвали силовую установку).
  • Турбомотору 1.5 мощностью 170 л.с. и с крутящим моментом 260 Нм помогает электро­двигатель на 116 сил и 330 Нм. Деклари­руется чисто электрический пробег до 130 километров (правда, при замерах по устарев­шему циклу NEDC). Суммарный запас хода в сочетании с полным баком бензина достигает 1100 километров.

Динамические характеристики, особенности оснащения и цена пока не названы. Обычный Changan Uni‑K продаётся в Китае с марта и стоит от 154 до 185 тысяч юаней. Это эквивалентно 1,7–2,08 миллиона рублей. Модель готовится к дебюту в России: её сертификация близка к завершению.

Есть ли будущее у гибридов?

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