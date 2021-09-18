Changan Uni-K стал в Китае гибридом с запасом хода до 1100 километров

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В Китае обновился кроссовер Changan Uni-T, который собираются продавать в России
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Кирилл Малышев
Компания Changan представила бензоэлектрическую версию кроссовера Uni-K. Внешне она ничем не отличается от чисто бензинового исполнения, пишет сайт «Китайские автомобили».
Динамические характеристики, особенности оснащения и цена пока не названы. Обычный Changan Uni‑K продаётся в Китае с марта и стоит от 154 до 185 тысяч юаней. Это эквивалентно 1,7–2,08 миллиона рублей. Модель готовится к дебюту в России: её сертификация близка к завершению.