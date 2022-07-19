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Кроссовер Changan Uni-K получит в России полный привод

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Дмитрий Елизаров

Компания Changan готовит к выходу на российский рынок три новых кроссовера. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на дилерский каталог запчастей, одним из них станет кроссовер Uni-K, который предложат в России в трёх комплектациях с двумя типами привода.

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Changan Uni-K

  • Судя по каталогу, в нашей стране Uni-K будет продаваться с двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой. Базовая комплектация получит привод на переднюю ось, две более дорогие — систему полного привода.
  • Отдача двигателя в каталоге не указывается, но ранее сообщалось, что мотор сможет развивать 226 л.с.
  • Помимо Uni-K, компания готовит к выводу на рынок новое поколение вседорожника CS55 — оно получит обозначение CS55 Plus. Этот кроссовер появится в нашей стране с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и семидиапазонным «роботом», но только с передним приводом. Комплектаций предусмотрено три.
  • Наконец, в России должен появиться обновлённый вседорожник CS35 Plus — также только с передним приводом, но уже с новым 1,4-литровым турбомотором вместо нынешнего «атмосферника» на 1,6 литра. Ассистировать ему будет также семиступенчатый «робот», тогда как сейчас двухпедальные Changan CS35 Plus в нашей стране комплектуются шестидиапазонными «автоматами».

Сроки начала продаж и даже предполагаемые цены на новинки компания до сих пор не озвучила. При этом, к примеру, о возможности появления нового Changan CS55 в нашей стране стало известно ещё летом прошлого года. В начале нынешнего потенциальные новинки китайского бренда уже прошли процедуру сертификации.

Какую новинку от Changan ждёте больше?

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