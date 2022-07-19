Кроссовер Changan Uni-K получит в России полный привод

Наконец, в России должен появиться обновлённый вседорожник CS35 Plus — также только с передним приводом, но уже с новым 1,4-литровым турбомотором вместо нынешнего «атмосферника» на 1,6 литра. Ассистировать ему будет также семиступенчатый «робот», тогда как сейчас двухпедальные Changan CS35 Plus в нашей стране комплектуются шестидиапазонными «автоматами».

Сроки начала продаж и даже предполагаемые цены на новинки компания до сих пор не озвучила. При этом, к примеру, о возможности появления нового Changan CS55 в нашей стране стало известно ещё летом прошлого года. В начале нынешнего потенциальные новинки китайского бренда уже прошли процедуру сертификации.