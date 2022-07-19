Кроссовер Changan Uni-K получит в России полный привод

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Интересные китайские автомобили, которые скоро появятся в России
Россия поднялась в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином
Дмитрий Елизаров
Компания Changan готовит к выходу на российский рынок три новых кроссовера. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на дилерский каталог запчастей, одним из них станет кроссовер Uni-K, который предложат в России в трёх комплектациях с двумя типами привода.
Сроки начала продаж и даже предполагаемые цены на новинки компания до сих пор не озвучила. При этом, к примеру, о возможности появления нового Changan CS55 в нашей стране стало известно ещё летом прошлого года. В начале нынешнего потенциальные новинки китайского бренда уже прошли процедуру сертификации.