Китайская марка Changan представила футуристичный фастбек с огромным экраном

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АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе
Дмитрий Елизаров
Компания Changan в рамках автосалона в Чэнду рассекретила новый концепт-кар с обозначением CD701. Фастбек получил необычный футуристичный экстерьер и лаконичное оформление интерьера с единственным огромным экраном по центру. Технические характеристики прототипа пока не раскрываются, но, как пишет AutoHome, его серийная версия может появиться на рынке под новым суббрендом Zhuge.
Последней новинкой Changan для России стал кроссовер Uni-K, цены на который компания объявила в середине лета. Новый вседорожник оказался самой дорогой моделью марки в нашей стране и предлагается с 226-сильным двухлитровым турбомотором по цене от 3 219 900 рублей.