Китайская марка Changan представила футуристичный фастбек с огромным экраном

Компания Changan в рамках автосалона в Чэнду рассекретила новый концепт-кар с обозначением CD701. Фастбек получил необычный футуристичный экстерьер и лаконичное оформление интерьера с единственным огромным экраном по центру. Технические характеристики прототипа пока не раскрываются, но, как пишет AutoHome, его серийная версия может появиться на рынке под новым суббрендом Zhuge.