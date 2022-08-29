АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе

Китайская марка Changan представила футуристичный фастбек с огромным экраном
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Дмитрий Елизаров

Компания Changan в рамках автосалона в Чэнду рассекретила новый концепт-кар с обозначением CD701. Фастбек получил необычный футуристичный экстерьер и лаконичное оформление интерьера с единственным огромным экраном по центру. Технические характеристики прототипа пока не раскрываются, но, как пишет AutoHome, его серийная версия может появиться на рынке под новым суббрендом Zhuge.

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  • В облике концепта динамичный силуэт с характерной линией крыши сочетается с необычно угловатым оформлением передней части и кормы: CD710 лишён характерных для современного китайского автопрома острых граней и узкой оптики. Не исключено, прототип можно рассматривать как намёк на стилистику будущих моделей китайской марки.
  • Лаконичный интерьер, оформленный в светлых тонах, изобилует сенсорными панелями — насколько можно судить по эскизам, от физических кнопок отказались даже применительно к стеклоподъёмникам. Центральной консоли CD710 лишён: вместо неё между передними сиденьями инсталлирован вместительный бокс с подстаканниками. Пассажирское кресло получило обширные возможности регулировки, включая «спальный» режим с далеко откинутой спинкой и оттоманкой.
  • Медиавозможности концепта сконцентрированы на единственном центральном дисплее, диагональ которого не уточняется. Возможно, какие-то функции приборной панели берёт на себя светящаяся вставка в рулевом колесе.

Последней новинкой Changan для России стал кроссовер Uni-K, цены на который компания объявила в середине лета. Новый вседорожник оказался самой дорогой моделью марки в нашей стране и предлагается с 226-сильным двухлитровым турбомотором по цене от 3 219 900 рублей.

Согласились бы обойтись без панели приборов?

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