Changan показал новый флагманский кроссовер с тремя дисплеями и «режимом атаки»

В обозначении литера

Z

указывает на поколение зумеров. Те, кому сейчас 20–25 лет, и есть целевая аудитория машины. За цифрой никакого тайного смысла нет. Дизайн выразительный, кузов в профиль смотрится настолько массивно, что на его фоне 20‑дюймовые колёса не выглядят переразмеренными.