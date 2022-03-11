Changan показал новый флагманский кроссовер с тремя дисплеями и «режимом атаки»

- В обозначении
литера Z указывает на поколение зумеров. Те, кому сейчас 20–25 лет, и есть
целевая аудитория машины. За цифрой никакого тайного смысла нет. Дизайн выразительный,
кузов в профиль смотрится настолько массивно, что на его фоне 20‑дюймовые
колёса не выглядят переразмеренными.
- При длине 4,7
метра и колёсной базе 2,8 метра новинка оказывается типичным представителем
сегмента среднеразмерных кроссоверов. Если рассматривать линейку Чангана, то Oshan Z6
ложится между моделями Uni‑T и Uni‑K. И построены все три на одной платформе.
- У Ошана
поперечно расположенный двигатель, передний привод, независимая подвеска спереди
и сзади. Вариантов силовой установки три. В базовом стоят турбомотор 1.5
мощностью 188 сил и 7‑ступенчатый преселектив. За ним по иерархии идёт агрегат
2.0 турбо отдачей 233 силы в связке с 8‑ступенчатой автоматической
коробкой.
- На вершине
гаммы — подзаряжаемый гибрид в составе турбированного двигателя 1.5 на 163 силы с
«роботом» и встроенного между ними 116-сильного электромотора. Пиковую отдачу
(279 л.с.) можно включить долгим нажатием на левый подрулевой лепесток. Это называется
Attack Mode, «режим атаки». Используется батарея ёмкостью 30,7 кВт·ч.
- На приборной
панели — сразу три дисплея: это экраны диагональю 10,3 и 12,3 дюйма цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Ещё один — диагональю 9,1 дюйма — установлен по
центру под лобовым стеклом и показывает данные маршрутного компьютера. Также можно заказать проекционный дисплей. Медиасистемой можно управлять голосом.
- Старт продаж
Oshan Z6 в Китае намечен на лето.
Сам Changan вывел на
домашний рынок кроссовер CS75 Plus нового поколения. Ему изменили внешность и
интерьер, пересмотрели моторную гамму. «База» с полуторалитровым турбомотором и
восьмиступенчатой автоматической коробкой оценена чуть меньше 20 000 долларов.