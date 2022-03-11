Тюнинг-ателье Alpina войдёт в состав BMW

Changan показал новый флагманский кроссовер с тремя дисплеями и «режимом атаки»

Новости

Кирилл Малышев

Недавно компания Changan запустила премиальный суббренд Oshan. Под ним выпущено уже несколько моделей, а последняя новинка под индексом Z6 станет флагманом суббренда, сообщает Autohome.

Читайте нас в Дзене!
1/6
  • В обозначении литера Z указывает на поколение зумеров. Те, кому сейчас 20–25 лет, и есть целевая аудитория машины. За цифрой никакого тайного смысла нет. Дизайн выразительный, кузов в профиль смотрится настолько массивно, что на его фоне 20‑дюймовые колёса не выглядят переразмеренными.
  • При длине 4,7 метра и колёсной базе 2,8 метра новинка оказывается типичным представителем сегмента среднеразмерных кроссоверов. Если рассматривать линейку Чангана, то Oshan Z6 ложится между моделями UniT и UniK. И построены все три на одной платформе.
  • У Ошана поперечно расположенный двигатель, передний привод, независимая подвеска спереди и сзади. Вариантов силовой установки три. В базовом стоят турбомотор 1.5 мощностью 188 сил и 7‑ступенчатый преселектив. За ним по иерархии идёт агрегат 2.0 турбо отдачей 233 силы в связке с 8‑ступенчатой автоматической коробкой.
  • На вершине гаммы — подзаряжаемый гибрид в составе турбированного двигателя 1.5 на 163 силы с «роботом» и встроенного между ними 116-сильного электромотора. Пиковую отдачу (279 л.с.) можно включить долгим нажатием на левый подрулевой лепесток. Это называется Attack Mode, «режим атаки». Используется батарея ёмкостью 30,7 кВт·ч.
  • На приборной панели — сразу три дисплея: это экраны диагональю 10,3 и 12,3 дюйма цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Ещё один — диагональю 9,1 дюйма — установлен по центру под лобовым стеклом и показывает данные маршрутного компьютера. Также можно заказать проекционный дисплей. Медиасистемой можно управлять голосом.
  • Старт продаж Oshan Z6 в Китае намечен на лето.

Сам Changan вывел на домашний рынок кроссовер CS75 Plus нового поколения. Ему изменили внешность и интерьер, пересмотрели моторную гамму. «База» с полуторалитровым турбомотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой оценена чуть меньше 20 000 долларов.

Как вам Oshan?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я