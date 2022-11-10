Changan показал кроссовер Auchan X5 Plus с 30-дюймовым дисплеем

В салоне обращает на себя внимание кластер из трёх дисплеев. Панель изогнута вокруг места водителя, создавая иллюзию кокпита. Если парой экранов сейчас никого не удивить, то небольшой монитор слева для оперативных подсказок водителю у модели эксклюзивный.

Ранее Changan начал готовить к выходу дешёвый седан Lamore. Это будет 170-сильная машина длиной почти 4,8 метра по цене Lada Granta в средней комплектации. О возможном появлении легковых моделей Changan в России в дополнение к кроссоверам пока ничего не известно.