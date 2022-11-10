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Changan показал кроссовер Auchan X5 Plus с 30-дюймовым дисплеем
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Кирилл Малышев

Компания Changan представила премиальный кроссовер Auchan X5 Plus. Самая интересная его особенность — цифровой кластер панели приборов суммарной диагональю 30 дюймов. Приём заказов откроется 19 ноября, но цена пока неизвестна, пишет AutoHome.

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  • X5 Plus представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4540 миллиметров с колёсной базой 2715 миллиметров. У суббренда Auchan уже есть модель Х5 (без приставки Plus), но её соответствующие параметры меньше на 50 и 5 миллиметров соответственно.
  • Модели положена «турбочетвёрка» 1.5 мощностью 188 л.с. с 300 Нм крутящего момента. Привод — только на передние колёса, альтернатив 7-ступенчатому преселективному «роботу» не предлагается.
  • В салоне обращает на себя внимание кластер из трёх дисплеев. Панель изогнута вокруг места водителя, создавая иллюзию кокпита. Если парой экранов сейчас никого не удивить, то небольшой монитор слева для оперативных подсказок водителю у модели эксклюзивный.

Ранее Changan начал готовить к выходу дешёвый седан Lamore. Это будет 170-сильная машина длиной почти 4,8 метра по цене Lada Granta в средней комплектации. О возможном появлении легковых моделей Changan в России в дополнение к кроссоверам пока ничего не известно.

Может премиальный кроссовер быть без полного привода?

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