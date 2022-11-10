Changan показал кроссовер Auchan X5 Plus с 30-дюймовым дисплеем

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Кирилл Малышев
Компания Changan представила премиальный кроссовер Auchan X5 Plus. Самая интересная его особенность — цифровой кластер панели приборов суммарной диагональю 30 дюймов. Приём заказов откроется 19 ноября, но цена пока неизвестна, пишет AutoHome.
Ранее Changan начал готовить к выходу дешёвый седан Lamore. Это будет 170-сильная машина длиной почти 4,8 метра по цене Lada Granta в средней комплектации. О возможном появлении легковых моделей Changan в России в дополнение к кроссоверам пока ничего не известно.