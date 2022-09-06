Changan поднял цены на свои автомобили на 30–70 тысяч рублей

Флагманский

Uni

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K

по официальному прайс-листу стоит отныне от 3,29 до 3,55 миллиона. Это на 70 тысяч рублей больше, чем раньше. Однако реальная стоимость новинки у дилеров, по свидетельствам из интернета, гораздо выше.