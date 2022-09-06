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Changan поднял цены на свои автомобили на 30–70 тысяч рублей
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Кирилл Малышев

Компания Changan с начала сентября переписала ценники на три своих модели. Подорожали кроссоверы CS35 Plus, CS55 и Uni-K, а вседорожник CS75 остался при прежней стоимости. Прибавка составила от 30 до 70 тысяч рублей.

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Changan CS35 Plus

  • Changan CS35 Plus и CS55 выросли в цене на 30 тысяч рублей во всех комплектациях. Младший кроссовер теперь стоит от 1,99 до 2,16 миллиона рублей. «Пятьдесят пятый» оценивается в 2,19–2,39 миллиона.
  • Флагманский Uni-K по официальному прайс-листу стоит отныне от 3,29 до 3,55 миллиона. Это на 70 тысяч рублей больше, чем раньше. Однако реальная стоимость новинки у дилеров, по свидетельствам из интернета, гораздо выше.
  • И только модель Changan CS75 осталась при своих старых ценах: от 2,37 до 2,65 миллиона рублей.

Повысились цены и на «антикризисную» Lada Granta. Для базовой версии стали дороже опциональные литые диски (22 тысячи рублей вместо 17). В остальных появились упрощённый модуль ЭРА-ГЛОНАСС, одна или две подушки безопасности. Прибавка составила от 10 до 24 тысяч рублей.

На сколько должны подешеветь машины, чтобы восстановился спрос?

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