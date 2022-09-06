Changan поднял цены на свои автомобили на 30–70 тысяч рублей

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В России резко подешевел пикап Great Wall Poer
Мошенники под видом перегонщиков, дебют российских электрокаров и обзор «китайца» за 10 миллионов. Главное за день
Кирилл Малышев
Компания Changan с начала сентября переписала ценники на три своих модели. Подорожали кроссоверы CS35 Plus, CS55 и Uni-K, а вседорожник CS75 остался при прежней стоимости. Прибавка составила от 30 до 70 тысяч рублей.
Повысились цены и на «антикризисную» Lada Granta. Для базовой версии стали дороже опциональные литые диски (22 тысячи рублей вместо 17). В остальных появились упрощённый модуль ЭРА-ГЛОНАСС, одна или две подушки безопасности. Прибавка составила от 10 до 24 тысяч рублей.