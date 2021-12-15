Оставить коммент

Водительские права можно будет носить в телефоне

Кроссовер Changan Uni-T, который ждут в России, получил мощный турбомотор

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Марка Changan показала первые изображения новой модификации кроссовера Uni‑T — отличаться она будет самым мощным мотором в гамме и некоторыми деталями в оформлении. Как уточняет AutoHome, продажи такой версии вседорожника на домашнем рынке стартуют ещё до конца года. Changan Uni‑T должен появиться и на российском рынке, но получит ли модель новый двигатель и у нас, пока неизвестно.

1/5
  • Changan Uni-T снабдили двухлитровой «турбочетвёркой» из семейства Blue Whale, развивающей 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Работает мотор вместе с восьми­ступенчатым «автоматом» Aisin. Кроме того, новинка получила систему лонч-контроля, но динамические характери­стики вседорожника пока не озвучиваются.
  • Ранее Changan оснащала Uni‑T только турбо­мотором объёмом 1,5 литра, который обеспечивает 188 л.с. и 300 Нм. Ожидается, что новая модификация будет позициони­роваться как заряженная версия Uni‑T со спортивным характером: ради этого производи­тель слегка доработал внешность модели.
  • К примеру, для двухлитровой версии придумали новый цвет кузова и новый дизайн колёсных дисков, ввели возможность окраски крыши в чёрный цвет, а также спроекти­ровали крупный спойлер для крышки багажника. Кроме того, на аэро­динамических деталях нового Changan Uni‑T появились цветные акценты. Изображений интерьера пока не опубликовано, но ожидается, что он останется прежним.

Changan Uni-T должен был появиться на российском рынке ещё в нынешнем году. Однако сейчас марка занята запуском продаж флагманского вседорожника Uni‑K: по последним данным, он был назначен на декабрь, но перенесён на март-апрель 2022 года. Эта дата упоминается в инстаграм-аккаунте одного из российских дилеров марки.

Два или полтора?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я