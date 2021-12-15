Кроссовер Changan Uni-T, который ждут в России, получил мощный турбомотор

Марка Changan показала первые изображения новой модификации кроссовера Uni‑T — отличаться она будет самым мощным мотором в гамме и некоторыми деталями в оформлении. Как уточняет AutoHome, продажи такой версии вседорожника на домашнем рынке стартуют ещё до конца года. Changan Uni‑T должен появиться и на российском рынке, но получит ли модель новый двигатель и у нас, пока неизвестно.
- Changan Uni-T снабдили двухлитровой «турбочетвёркой» из семейства Blue Whale, развивающей 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Работает мотор вместе с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Кроме того, новинка получила систему лонч-контроля, но динамические характеристики вседорожника пока не озвучиваются.
- Ранее Changan оснащала Uni‑T только турбомотором объёмом 1,5 литра, который обеспечивает 188 л.с. и 300 Нм. Ожидается, что новая модификация будет позиционироваться как заряженная версия Uni‑T со спортивным характером: ради этого производитель слегка доработал внешность модели.
- К примеру, для двухлитровой версии придумали новый цвет кузова и новый дизайн колёсных дисков, ввели возможность окраски крыши в чёрный цвет, а также спроектировали крупный спойлер для крышки багажника. Кроме того, на аэродинамических деталях нового Changan Uni‑T появились цветные акценты. Изображений интерьера пока не опубликовано, но ожидается, что он останется прежним.
Changan Uni-T должен был появиться на российском рынке ещё в нынешнем году. Однако сейчас марка занята запуском продаж флагманского вседорожника Uni‑K: по последним данным, он был назначен на декабрь, но перенесён на март-апрель 2022 года. Эта дата упоминается в инстаграм-аккаунте одного из российских дилеров марки.
Два или полтора?
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