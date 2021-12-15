Кроссовер Changan Uni-T, который ждут в России, получил мощный турбомотор

Марка Changan показала первые изображения новой модификации кроссовера Uni‑T — отличаться она будет самым мощным мотором в гамме и некоторыми деталями в оформлении. Как уточняет AutoHome, продажи такой версии вседорожника на домашнем рынке стартуют ещё до конца года. Changan Uni‑T должен появиться и на российском рынке, но получит ли модель новый двигатель и у нас, пока неизвестно.