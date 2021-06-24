Взгляните на мощный кроссовер от Changan, который скоро привезут в Россию

Компания Changan готовит к выходу на домашний рынок новую модификацию вседорожника CS55, которая будет именоваться CS55 Plus. Как сообщает AutoHome, продажи новинки стартуют в августе. А до конца года CS55 Plus может заместить собой дорестайлинговый кроссовер и в нашей стране.