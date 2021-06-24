Взгляните на мощный кроссовер от Changan, который скоро привезут в Россию

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Дмитрий Елизаров
Компания Changan готовит к выходу на домашний рынок новую модификацию вседорожника CS55, которая будет именоваться CS55 Plus. Как сообщает AutoHome, продажи новинки стартуют в августе. А до конца года CS55 Plus может заместить собой дорестайлинговый кроссовер и в нашей стране.
Компания планировала также привезти в Россию ещё два кроссовера — большой CS75 Plus и один из представителей новой линейки Uni под названием Uni-T. Однако пока никакой конкретной информации касательно российских спецификаций этих вседорожников не опубликовано.