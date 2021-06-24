На продажу выставлен необычный универсал Ford, который немного Rolls-Royce

Взгляните на мощный кроссовер от Changan, который скоро привезут в Россию

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Дмитрий Елизаров

Компания Changan готовит к выходу на домашний рынок новую модификацию вседорожника CS55, которая будет именоваться CS55 Plus. Как сообщает AutoHome, продажи новинки стартуют в августе. А до конца года CS55 Plus может заместить собой дорестайлинговый кроссовер и в нашей стране.

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  • CS55 Plus получил полностью новую внешность, выполненную в той же стилистике, которая разработана компанией для линейки Uni. Он отличается необычно массивной радиаторной решёткой, узкими фарами и развитым бампером с вертикальными воздухозаборниками.
  • В интерьере применён ряд необычных решений — к примеру, угловатое оформление панели приборов и экрана медиасистемы, а также рулевое колесо формы, далёкой от традиционного круга. Массивный центральный тоннель получил столь же угловатый селектор выбора режимов движения и компактный рычаг переключения коробки.
  • Габариты вседорожника — 4515х1865х1680 миллиметров при колёсной базе 2656 миллиметров. Тем самым он на 15 миллиметров крупнее модели, актуальной для российского рынка, а между его осями на 6 миллиметров больше. В Китае Changan CS55 Plus будут оснащать полуторалитровым турбомотором с отдачей 188 л.с. и семиступенчатым «роботом». В нашей стране нынешний CS55 комплектуют двигателем того же объёма, но мощностью только 143 л.с., а в пару ему устанавливаются шестиступенчатые «механика» или «автомат». Цена — от 1 429 900 рублей.
  • Ранее издание «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в российском офисе марки утверждало, что Changan CS55 Plus может добраться до нашей страны уже до конца года. Однако процедуру вывода модели на рынок получится начать только после старта её продаж в Китае.

Компания планировала также привезти в Россию ещё два кроссовера — большой CS75 Plus и один из представителей новой линейки Uni под названием Uni-T. Однако пока никакой конкретной информации касательно российских спецификаций этих вседорожников не опубликовано.

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