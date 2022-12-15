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Кроссовер Changan CS35Plus подорожал в России после обновления
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Дмитрий Елизаров

На официальном сайте марки Changan в России появились цены и детали комплектаций обновлённого кроссовера CS35Plus. Помимо более современной внешности и интерьера вседорожник получил ещё и альтернативный, более мощный двигатель. Стоит CS35Plus минимум 2 379 900 рублей, тогда как цена дорестайлинговой версии модели начиналась с 1 989 900 рублей.

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  • Ранее кроссовер оснащали 1,6-литровым мотором на 128 л.с. и 161 Нм в сочетании с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Changan CS35Plus получил наддувный двигатель объёмом 1,4 литра на 150 л.с. и 255 Нм в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом». Как изменились динамические характеристики модели, пока не уточняется.
  • Внешне обновлённый вседорожник отличается рядом решений в современной стилистике марки — например, крупной безрамочной решёткой радиатора, бампером с угловатыми вставками и новой оптикой. При этом силуэт CS35Plus в ходе рестайлинга изменений практически не претерпел. В интерьере появились новая передняя панель, иные экраны и другой селектор коробки передач.
  • В базовую комплектацию вседорожника включены, к примеру, светодиодная оптика, 17-дюймовые колёсные диски, подогревы передних кресел и лобового стекла, а также система бесключевого доступа. В салоне, частично отделанном экокожей, появятся 7-дюймовая приборная панель и медиасистема с 10-дюймовым экраном и камерой заднего вида, мультируль и климат-контроль.
  • Более насыщенная комплектация по цене 2 429 900 рублей отличается, например, 18-дюймовыми колёсами, экокожей на сиденьях и панорамным люком, беспроводной зарядкой и датчиком дождя. Кроме того, на такой Changan CS35Plus установят расширенный парк водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Когда именно будут запущены официальные продажи новинки, пока неизвестно. В начале декабря в России открылся приём заказов ещё на один новый вседорожник Changan. Кроссовер CS55Plus со 181-сильным турбомотором и «роботом» оценили минимум в 2 669 900 рублей.

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