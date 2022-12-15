Кроссовер Changan CS35Plus подорожал в России после обновления

В базовую комплектацию вседорожника включены, к примеру, светодиодная оптика, 17-дюймовые колёсные диски, подогревы передних кресел и лобового стекла, а также система бесключевого доступа. В салоне, частично отделанном экокожей, появятся 7-дюймовая приборная панель и медиасистема с 10-дюймовым экраном и камерой заднего вида, мультируль и климат-контроль.

Более насыщенная комплектация по цене 2 429 900 рублей отличается, например, 18-дюймовыми колёсами, экокожей на сиденьях и панорамным люком, беспроводной зарядкой и датчиком дождя. Кроме того, на такой Changan CS35Plus установят расширенный парк водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Когда именно будут запущены официальные продажи новинки, пока неизвестно. В начале декабря в России открылся приём заказов ещё на один новый вседорожник Changan. Кроссовер CS55Plus со 181-сильным турбомотором и «роботом» оценили минимум в 2 669 900 рублей.