Кроссовер Changan CS35Plus подорожал в России после обновления

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Дмитрий Елизаров
На официальном сайте марки Changan в России появились цены и детали комплектаций обновлённого кроссовера CS35Plus. Помимо более современной внешности и интерьера вседорожник получил ещё и альтернативный, более мощный двигатель. Стоит CS35Plus минимум 2 379 900 рублей, тогда как цена дорестайлинговой версии модели начиналась с 1 989 900 рублей.
Когда именно будут запущены официальные продажи новинки, пока неизвестно. В начале декабря в России открылся приём заказов ещё на один новый вседорожник Changan. Кроссовер CS55Plus со 181-сильным турбомотором и «роботом» оценили минимум в 2 669 900 рублей.