Changan и Huawei показали лимитированную серию кроссовера Avatr 011

Два электромотора суммарно развивают 570 л.с. и, по данным производителя, обеспечивают разгон до сотни меньше чем за три секунды. Батареи ёмкостью 90,4

кВт·ч хватает на пробег до 600 километров. Avatr работает над версией, которая сможет проезжать на 100 километров больше.