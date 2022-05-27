Changan и Huawei показали лимитированную серию кроссовера Avatr 011

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Кирилл Малышев
Электрический кроссовер Avatr 011 вышел в лимитированной серии MMW. Она создана в коллаборации с дизайнером Мэттью Уильямсом — сооснователем модного бренда 1017 ALYX 9SM и креативным директором Givenchy, пишет Carnewschina. Сама марка является плодом сотрудничества компаний Changan, Huawei и CATL.
Прототип электрокроссовера Avatr 011 представили осенью 2021 года. Производство наладили на заводе Changan в Чунцине. За пять лет линейку нового бренда расширят до четырёх моделей.