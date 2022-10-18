Changan готовит 170-сильный седан по цене Lada Granta

Дмитрий Елизаров
Компания Changan готовит к выводу на рынок дешёвый седан Lamore: как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на Министерство промышленности Китая, он получит дизайн линейки Uni в сочетании со 170-сильной «турбочетвёркой». Предполагаемая стартовая цена новинки — 90 тысяч юаней или 765 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью российской Lada Granta в одной из средних комплектаций.
- Стилистикой экстерьера седан напоминает представленный ранее лифтбек Uni-V. У двух моделей схожи, к примеру, решётки радиатора и очертания головной оптики, а также пластика переднего бампера. При этом Lamore представляет собой классический четырёхдверный седан, а его задняя часть получила более сдержанный и спокойный дизайн.
- Кроме того, Lamore оказался крупнее: при габаритах 4770х1840х1440 миллиметров и колёсной базе 2765 миллиметров он занимает среднее положение между, к примеру, Toyota Corolla и Camry.
- Оснащать такую четырёхдверку Changan планирует полуторалитровым турбомотором на 170 л.с. и 260 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом». Лифтбек Uni-V комплектуют более мощным мотором в силу его более премиального статуса: он обеспечивает 187 л.с. и 300 Нм.
Когда именно стартуют продажи Lamore, пока не уточняется. Между тем, пятидверный Uni-V может в ближайшее время появиться на российском рынке. В начале октября сообщалось, что один из отечественных дилеров Changan сначала опубликовал, а потом удалил объявление о приёме предварительных заказов на лифтбек по цене от 2,8 миллиона рублей.