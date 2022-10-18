Changan готовит 170-сильный седан по цене Lada Granta

Оснащать такую четырёхдверку Changan планирует полуторалитровым турбомотором на 170 л.с. и 260 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом». Лифтбек Uni-V комплектуют более мощным мотором в силу его более премиального статуса: он обеспечивает 187 л.с. и 300 Нм.

Когда именно стартуют продажи Lamore, пока не уточняется. Между тем, пятидверный Uni-V может в ближайшее время появиться на российском рынке. В начале октября сообщалось, что один из отечественных дилеров Changan сначала опубликовал, а потом удалил объявление о приёме предварительных заказов на лифтбек по цене от 2,8 миллиона рублей.