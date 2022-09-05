Changan готовит кроссовер Uni-T к обновлению

По предположению издания, моторная гамма Changan Uni-T изменений не претерпит. В неё входят два турбомотора объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 188 и 233 л.с. соответственно в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом».

Changan планировала вывести кроссоверы линейки Uni, включая Uni-T, на российский рынок, но первым в продаже после неоднократных переносов появился флагманский Uni-K. Цены на модель компания объявила в июле: тогда они стартовали с 3 219 900 рублей, но к нынешнему моменту вседорожник уже подорожал на 70 тысяч. Перспективы Uni-T в России пока остаются неизвестными.