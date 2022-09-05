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Changan готовит кроссовер Uni-T к обновлению
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Дмитрий Елизаров

Компания Changan начала готовить к выходу на рынок доработанную версию младшей модели из линейки Uni — вседорожника Uni-T. Как пишет AutoHome со ссылкой на шпионские фотографии прототипа, основные изменения будут сосредоточены в интерьере кроссовера, где, в частности, полностью изменится конфигурация водительского «цифрового кокпита».

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  • Changan планирует доработать оформление передней части кроссовера, но как она будет выглядеть, пока неясно: на фотографиях Uni-T все возможные изменения спрятаны под камуфляжем.
  • Салон кроссовера фотографам удалось заснять практически неприкрытым. Руль, кресла, центральный тоннель с «постаментом» и дверные карты у Uni-T останутся прежними, но мультимедийная составляющая изменится радикально.
  • Если сейчас кроссовер комплектуется двумя 12,3-дюймовыми дисплеями в одном блоке, то после обновления получит два раздельных экрана значительно более крупного размера. Не исключено, диагональ центрального дисплея превысит 15 дюймов. Кроме того, судя по фото, Uni-T лишится отдельного блока управления климатической установкой.
  • По предположению издания, моторная гамма Changan Uni-T изменений не претерпит. В неё входят два турбомотора объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 188 и 233 л.с. соответственно в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом».

Changan планировала вывести кроссоверы линейки Uni, включая Uni-T, на российский рынок, но первым в продаже после неоднократных переносов появился флагманский Uni-K. Цены на модель компания объявила в июле: тогда они стартовали с 3 219 900 рублей, но к нынешнему моменту вседорожник уже подорожал на 70 тысяч. Перспективы Uni-T в России пока остаются неизвестными.

Как считаете, такие экраны — это вообще функционально?

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