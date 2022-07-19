Обновленный флагманский кроссовер Changan: первые фотографии

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Кирилл Малышев
В базе китайского Минпрома появились изображения рестайлинговой версии кроссовера Changan CS95. Главным визуальным новшеством китайского флагмана стала более выразительная решётка радиатора, пишет портал Autohome.
Пятиметровый флагман Changan CS95 в России никогда не продавался. Модель не предполагалась к выходу на наш рынок и два года назад, когда марка анонсировала модели CS75 Plus и Uni-T. Последней новинкой бренда в России стал купе-кроссовер Uni-K. Он уже есть у дилеров, хотя официальные цены пока не объявляли.