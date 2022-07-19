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Обновленный флагманский кроссовер Changan: первые фотографии

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Кирилл Малышев

В базе китайского Минпрома появились изображения рестайлинговой версии кроссовера Changan CS95. Главным визуальным новшеством китайского флагмана стала более выразительная решётка радиатора, пишет портал Autohome.

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  • В размерах решётка не изменилась: она и прежде была огромной. Но вместо простых горизонтальных линий узор теперь составлен из хромированных пунктиров. Иначе стали выглядеть и секции ходовых огней в нижних углах бампера, а вот фары визуально остались прежними.
  • Сзади уже знакомый «монофонарь» слегка затонировали и освежили облик слегка подретушированным бампером. Изображений салона пока нет, но, по предварительной информации, он не поменяется. Равно как и силовой агрегат: рядная «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 233 лошадиные силы в связке с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. В Китае доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Пятиметровый флагман Changan CS95 в России никогда не продавался. Модель не предполагалась к выходу на наш рынок и два года назад, когда марка анонсировала модели CS75 Plus и Uni-T. Последней новинкой бренда в России стал купе-кроссовер Uni-K. Он уже есть у дилеров, хотя официальные цены пока не объявляли.

Какой кроссовер вам бы подошёл?

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