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Красавица и чудовище, или Как связаны Porsche и Chanel: фотопост

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Василий Кириллов

Сразу оговоримся, словом «чудовище» мы не хотим никого обидеть! Потому что ничего не имеем против эксцентрич­ного японского тюнинга от Накаи-сан и RAUH-Welt BEGRIFF. Но давайте будем откровенны: абсурдно раздутые крылья этого 911 в кузове 993, безумное антикрыло и колёса, у которых диаметр и ширина плюс-минус одинаковые, — не самый распро­странённый и обще­принятый вид тюнинга. С другой стороны, именно по этой причине Porsche в обвесе RWB так круты.

А знаете, что общего у одежды Chanel, которая на красотке рядом с машиной, и этого 911-го? Во-первых, они ровесники. Во-вторых, очень дорого стоят в хорошем состоянии. Например, голубой винтажный топ из коллекции 1996 года (не спраши­вайте, откуда мы это знаем) сегодня стоит около 750 тысяч рублей, и это рыночная цена ношеной вещи! Кстати, купальник из круизной коллекции 96/97 также из раздела Pre Owned (ага, у богатых есть премиальный секонд-хенд). Используйте эти знания с умом! Например, расскажите о них своей второй половине, когда будете неприкрыто залипать на эти фотографии.

Фотографии: Aaron Brimhall

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