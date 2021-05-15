Красавица и чудовище, или Как связаны Porsche и Chanel: фотопост

А знаете, что общего у одежды Chanel, которая на красотке рядом с машиной, и этого 911-го? Во-первых, они ровесники. Во-вторых, очень дорого стоят в хорошем состоянии. Например, голубой винтажный топ из коллекции 1996 года (не спраши­вайте, откуда мы это знаем) сегодня стоит около 750 тысяч рублей, и это рыночная цена ношеной вещи! Кстати, купальник из круизной коллекции 96/97 также из раздела Pre Owned (ага, у богатых есть премиальный секонд-хенд). Используйте эти знания с умом! Например, расскажите о них своей второй половине, когда будете неприкрыто залипать на эти фотографии.