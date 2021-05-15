Красавица и чудовище, или Как связаны Porsche и Chanel: фотопост
Василий Кириллов
Сразу оговоримся, словом «чудовище» мы не хотим никого обидеть! Потому что ничего не имеем против эксцентричного японского тюнинга от Накаи-сан и RAUH-Welt BEGRIFF. Но давайте будем откровенны: абсурдно раздутые крылья этого 911 в кузове 993, безумное антикрыло и колёса, у которых диаметр и ширина плюс-минус одинаковые, — не самый распространённый и общепринятый вид тюнинга. С другой стороны, именно по этой причине Porsche в обвесе RWB так круты.
А знаете, что общего у одежды Chanel, которая на красотке рядом с машиной, и этого