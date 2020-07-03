Dodge показал самый мощный в мире масл-кар
Артем Шахнович
В рамках обновления семейства Challenger марка Dodge представила экстремальную версию купе под названием Super Stock. Этот автомобиль стал самым мощным из ныне выпускаемых серийных масл-каров в мире.
Своё название спецверсия получила в честь гоночного класса в дрэг-рейсинге. Купе оснащено компрессорным двигателем V8 объёмом 6,2 л, который развивает 818 л.с. и 959 Нм — на 10 л.с. больше, чем Hellcat Redeye. Коробка передач — усиленная автоматическая с восемью передачами.
Dodge называет своё творение самым мощным и быстрым масл-каром в мире, аргументируя это заявление цифрами динамики: до
97 км/ч (60 миль/ч)Super Stock разгоняется за 3,25 секунды. Дистанцию в четверть мили новинка проезжает за 10,5 секунды, показывая 211 км/чна финише. Максимальная скорость — 270 км/ч.Однако это искусственное ограничение из-за использования дрэговых шин Nitto NT05R размерностью 315/40R18.
На передней и задней оси установлены 360-миллиметровые тормозные диски и четырёхпоршневые суппорты Brembo.
Для сравнения, модификация Redeye разгоняется до
97 км/чза 3,4 секунды и уступает 0,3 секунды на 1/4 мили,но её максимальная скорость выше — 327 км/ч.
Модификация создана на базе купе Challenger Widebody с расширенными колёсными арками. В числе её особенностей — самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы Bilstein с настройками Track, Sport, Custom и Auto.
Прежде самым мощным масл-каром считался Challenger SRT Demon, представленный в 2017 году. Модификация, выпущенная тиражом 3300 экземпляров, являла собой специализированный автомобиль для дрэг-рейсинга. Двигатель модели 6.2 V8 с механическим нагнетателем развивал 852 л.с. В 2019 году выпуск Demon завершился — таким образом, сейчас пальма первенства перешла к Super Stock.