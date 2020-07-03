Dodge показал самый мощный в мире масл-кар

Своё название спецверсия получила в честь гоночного класса в дрэг-рейсинге. Купе оснащено компрес­сорным двигателем V8 объёмом 6,2 л, который развивает 818 л.с. и 959 Нм — на 10 л.с. больше, чем Hellcat Redeye. Коробка передач — усиленная автомати­ческая с восемью передачами.

Dodge называет своё творение самым мощным и быстрым масл-каром в мире, аргументи­руя это заявление цифрами динамики: до 97 км/ч (60 миль/ч) Super Stock разгоняется за 3,25 секунды. Дистанцию в четверть мили новинка проезжает за 10,5 секунды, показывая 211 км/ч на финише. Максимальная скорость — 270 км/ч. Однако это искус­ственное ограни­чение из-за использо­вания дрэговых шин Nitto NT05R размерностью 315/40R18.

На передней и задней оси установлены 360-милли­метровые тормозные диски и четырёх­поршневые суппорты Brembo.

Для сравнения, модификация Redeye разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды и уступает 0,3 секунды на 1/4 мили, но её максимальная скорость выше — 327 км/ч.