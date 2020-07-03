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Dodge показал самый мощный в мире масл-кар

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Артем Шахнович

В рамках обновления семейства Challenger марка Dodge представила экстремальную версию купе под назва­нием Super Stock. Этот авто­мобиль стал самым мощным из ныне выпускаемых серийных масл-каров в мире.

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  • Своё название спецверсия получила в честь гоночного класса в дрэг-рейсинге. Купе оснащено компрес­сорным двигателем V8 объёмом 6,2 л, который развивает 818 л.с. и 959 Нм — на 10 л.с. больше, чем Hellcat Redeye. Коробка передач — усиленная автомати­ческая с восемью передачами.

  • Dodge называет своё творение самым мощным и быстрым масл-каром в мире, аргументи­руя это заявление цифрами динамики: до 97 км/ч (60 миль/ч) Super Stock разгоняется за 3,25 секунды. Дистанцию в четверть мили новинка проезжает за 10,5 секунды, показывая 211 км/ч на финише. Максимальная скорость — 270 км/ч. Однако это искус­ственное ограни­чение из-за использо­вания дрэговых шин Nitto NT05R размерностью 315/40R18.

  • На передней и задней оси установлены 360-милли­метровые тормозные диски и четырёх­поршневые суппорты Brembo.

  • Для сравнения, модификация Redeye разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды и уступает 0,3 секунды на 1/4 мили, но её максимальная скорость выше — 327 км/ч.

  • Модификация создана на базе купе Challenger Widebody с расширен­ными колёсными арками. В числе её особен­ностей — самоблоки­рующийся диффе­ренциал, адаптивные аморти­заторы Bilstein с настройками Track, Sport, Custom и Auto.

  • Прежде самым мощным масл-каром считался Challenger SRT Demon, пред­став­ленный в 2017 году. Моди­фикация, выпущенная тиражом 3300 экзем­пляров, являла собой специализи­рованный авто­мобиль для дрэг-рейсинга. Двигатель модели 6.2 V8 с механиче­ским нагнета­телем развивал 852 л.с. В 2019 году выпуск Demon завершился — таким образом, сейчас пальма первен­ства перешла к Super Stock.

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