5070-сильный рекордный автомобиль пустят с молотка

Болид Challenger II Streamliner построил американский гонщик Микки Томпсон, который выиграл множество заездов на дрэгстерах и установил несколько рекордов. Однако в 1968 году из-за плохих погодных условий на два года закрыли большую часть высохшего солёного озера Бонневилль, где планировалось поставить рекорд. Спонсоры покинули проект и автомобиль пришлось законсервировать.

Уже в нынешнем веке сын Дэнни Томпсон решил закончить дело отца. Он заменил два 7,7-литровых V8 на пару 8,2-литровых восьми­цилиндровых двигателей, оснащённых трёх­ступенчатыми «автоматами». Новые моторы работают на смеси, состоящей из 87 процентов нитрометана и 13 процентов метанола. Суммарная мощность выросла с 1825 до 5070 лошадиных сил.

Обшивка полноприводного Challenger II Streamliner состоит из 68 алюминиевых панелей. Длина автомобиля 9,75 метра, а ширина и высота – всего 0,91 и 0,94 метра соответ­ственно. Снаряжённая масса равна 2630 килограммам.