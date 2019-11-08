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5070-сильный рекордный автомобиль пустят с молотка

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Николай Андреев

В январе 2020 года пройдёт аукцион, организованный компанией Mecum, где состоится продажа болида Challenger II Streamliner 1968 года. Ему принадлежит абсолютный рекорд скорости среди автомобилей с поршневыми двигателями.

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  • Болид Challenger II Streamliner построил американский гонщик Микки Томпсон, который выиграл множество заездов на дрэгстерах и установил несколько рекордов. Однако в 1968 году из-за плохих погодных условий на два года закрыли большую часть высохшего солёного озера Бонневилль, где планировалось поставить рекорд. Спонсоры покинули проект и автомобиль пришлось законсервировать.

  • Уже в нынешнем веке сын Дэнни Томпсон решил закончить дело отца. Он заменил два 7,7-литровых V8 на пару 8,2-литровых восьми­цилиндровых двигателей, оснащённых трёх­ступенчатыми «автоматами». Новые моторы работают на смеси, состоящей из 87 процентов нитрометана и 13 процентов метанола. Суммарная мощность выросла с 1825 до 5070 лошадиных сил.

  • Обшивка полноприводного Challenger II Streamliner состоит из 68 алюминиевых панелей. Длина автомобиля 9,75 метра, а ширина и высота – всего 0,91 и 0,94 метра соответ­ственно. Снаряжённая масса равна 2630 килограммам.

  • В 2018 году на переоборудованном под современные требования болиде Дэнни Томпсон показал в Бонневилле среднюю скорость 448,757 мили в час (722,2 км/ч). Спустя полвека после создания Challenger II Streamliner всё-таки установил мировой рекорд скорости среди автомобилей с поршневыми двигателями.

Сели бы за руль Challenger II Streamliner?

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