Dodge Challenger 1970 года продаётся за 7 миллионов рублей. В него вложили вдвое больше
Артём Шахнович
Калифорнийская компания Specialty Sales Classics выставила на продажу на eBay спорткар Dodge Challenger 1970 года. Цена — 99 990 долларов или
Выставленный на продажу автомобиль — это рестомод. То есть машина с классическим экстерьером, но доработанной технической частью.
Вместо стандартного двигателя установлен карбюраторный агрегат V8 Mopar Magnum объёмом 360 кубических дюймов (5,9 литра) в паре с пятиступенчатой механической коробкой Tremec. Этот Challenger отличается также дисковыми тормозами Baer на передней и задней оси и колёсными дисками American Racing Torq-Thrust II диаметром 17 дюймов спереди и 18 дюймов сзади.
Dodge побывал в руках трёх владельцев. Последний приобрёл его в начале 2020 года. Пробег составляет 2984 мили (4802 километра).
В объявлении говорится, что этот Dodge Challenger представляет собой «один из лучших экземпляров модели, которые только можно найти в США».
Dodge Challenger первого поколения выпускался с конца 1969 по 1974 год. Автомобиль создавался в качестве конкурента Pontiac Firebird и Mercury Cougar, в то время как его более доступный соплатформенник Plymouth Barracuda соперничал с Ford Mustang и Chevrolet Camaro.
Модель оснащалась рядными шестицилиндровыми моторами и агрегатами V8 объёмом от 3,2 до 7,2 литра. Challenger второго поколения (1977–1983 годов выпуска) представлял собой всего лишь перелицованное купе Mitsubishi Galant Lambda.