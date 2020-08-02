Dodge Challenger 1970 года продаётся за 7 миллионов рублей. В него вложили вдвое больше

Выставленный на продажу автомобиль — это рестомод. То есть машина с классическим экстерьером, но доработанной технической частью.

Вместо стандартного двигателя установлен карбюра­торный агрегат V8 Mopar Magnum объёмом 360 кубических дюймов (5,9 литра) в паре с пятиступен­чатой механической коробкой Tremec. Этот Challenger отличается также дисковыми тормозами Baer на передней и задней оси и колёсными дисками American Racing Torq-Thrust II диаметром 17 дюймов спереди и 18 дюймов сзади.

Dodge побывал в руках трёх владельцев. Последний приобрёл его в начале 2020 года. Пробег составляет 2984 мили (4802 километра).



В объявлении говорится, что этот Dodge Challenger представляет собой «один из лучших экзем­пляров модели, которые только можно найти в США».

Dodge Challenger первого поколения выпускался с конца 1969 по 1974 год. Автомобиль создавался в качестве конкурента Pontiac Firebird и Mercury Cougar, в то время как его более доступный соплат­форменник Plymouth Barracuda соперничал с Ford Mustang и Chevrolet Camaro.