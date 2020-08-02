Электрический суперпикап Rivian на жёстких тестах: видео

Dodge Challenger 1970 года продаётся за 7 миллионов рублей. В него вложили вдвое больше

Новости

Артём Шахнович

Калифорнийская компания Specialty Sales Classics выставила на продажу на eBay спорткар Dodge Challenger 1970 года. Цена — 99 990 долларов или 7 350 000 рублей. По словам продавца, в реставрацию этого авто­мобиля было вложено вдвое больше — 200 000 долларов (14 700 000 рублей).

1/8

  • Выставленный на продажу автомобиль — это рестомод. То есть машина с классическим экстерьером, но доработанной технической частью.

  • Вместо стандартного двигателя установлен карбюра­торный агрегат V8 Mopar Magnum объёмом 360 кубических дюймов (5,9 литра) в паре с пятиступен­чатой механической коробкой Tremec. Этот Challenger отличается также дисковыми тормозами Baer на передней и задней оси и колёсными дисками American Racing Torq-Thrust II диаметром 17 дюймов спереди и 18 дюймов сзади.

  • Dodge побывал в руках трёх владельцев. Последний приобрёл его в начале 2020 года. Пробег составляет 2984 мили (4802 километра).

  • В объявлении говорится, что этот Dodge Challenger представляет собой «один из лучших экзем­пляров модели, которые только можно найти в США».

  • Dodge Challenger первого поколения выпускался с конца 1969 по 1974 год. Автомобиль создавался в качестве конкурента Pontiac Firebird и Mercury Cougar, в то время как его более доступный соплат­форменник Plymouth Barracuda соперничал с Ford Mustang и Chevrolet Camaro. 

  • Модель оснащалась рядными шести­цилиндровыми моторами и агрегатами V8 объёмом от 3,2 до 7,2 литра. Challenger второго поколения (1977–1983 годов выпуска) пред­ставлял собой всего лишь пере­лицованное купе Mitsubishi Galant Lambda.

Купили бы вы Dodge Challenger за 100 тысяч долларов?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение