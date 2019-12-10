Как привести в порядок машину, простоявшую на улице 35 лет

Блогер Дилан Маккул решил восстановить классиче­ское купе Dodge Challenger, которое стояло без движения 35 лет под открытым небом. За это время краска автомо­биля сильно выцвела, а кузов проржавел. Дилан отчищал машину мойкой высокого давления, однако пользо­вался ей очень аккуратно, чтобы не уничтожить уцелев­шие детали.

При разборке салона выяснилось, что изнутри кузов тоже находится в далеко не лучшем состоянии. Но хуже всего сохра­нился багажник, в котором лежали запасное колесо и прочие вещи, вроде теннисных мячей. В полу образо­вались большие сквозные дыры, но тем не менее блогер решил не отступать и тщательно пропы­лесосил отсек, чтобы приступить к реставрации.