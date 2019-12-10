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Как привести в порядок машину, простоявшую на улице 35 лет

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Николай Андреев

Блогер Дилан Маккул решил восстановить классиче­ское купе Dodge Challenger, которое стояло без движения 35 лет под открытым небом. За это время краска автомо­биля сильно выцвела, а кузов проржавел. Дилан отчищал машину мойкой высокого давления, однако пользо­вался ей очень аккуратно, чтобы не уничтожить уцелев­шие детали.

При разборке салона выяснилось, что изнутри кузов тоже находится в далеко не лучшем состоянии. Но хуже всего сохра­нился багажник, в котором лежали запасное колесо и прочие вещи, вроде теннисных мячей. В полу образо­вались большие сквозные дыры, но тем не менее блогер решил не отступать и тщательно пропы­лесосил отсек, чтобы приступить к реставрации.

“For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.” 2 Timothy 1:7 Let's do some investigation into what the Challenger will need for rust repair! ORDER EVERYTHING HERE: http://dylanmccool.bigcartel.com/ Be sure to like, comment, and subscribe! Instagram: @dylanmccool Send me something! Dylan McCool PO Box 398 Hazel Green, AL 35750 SEND IN YOUR PROJECT: dylanmccool1970@gmail.com Like my Facebook page! www.facebook.com/dylanmccool1970 Music provided by Spike https://www.youtube.com/spikesvibes https://soundcloud.com/spikes-vibes

Можно ли восстановить этот Dodge Challenger?

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