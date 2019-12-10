Как привести в порядок машину, простоявшую на улице 35 лет
Николай Андреев
Блогер Дилан Маккул решил восстановить классическое купе Dodge Challenger, которое стояло без движения 35 лет под открытым небом. За это время краска автомобиля сильно выцвела, а кузов проржавел. Дилан отчищал машину мойкой высокого давления, однако пользовался ей очень аккуратно, чтобы не уничтожить уцелевшие детали.
При разборке салона выяснилось, что изнутри кузов тоже находится в далеко не лучшем состоянии. Но хуже всего сохранился багажник, в котором лежали запасное колесо и прочие вещи, вроде теннисных мячей. В полу образовались большие сквозные дыры, но тем не менее блогер решил не отступать и тщательно пропылесосил отсек, чтобы приступить к реставрации.