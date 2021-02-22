И это работает: блогер установил на Challenger метровые колёса для экстремального бездорожья
Михаил Кондратьев
Автор YouTube-канала Street Speed 717 опубликовал видео об очередном офф-роуд-эксперименте. Блогер установил на Dodge Challenger 44-дюймовые (свыше 111 сантиметров) колёса со специализированными внедорожными шинами. Это сработало, но не обошлось без сложностей.
Масл-кару достались колёса марки Bogger, известной в кругу любителей экстремального бездорожья. Для установки потребовалось приобрести множество проставок-переходников.
Двухдверка с шестицилиндровым двигателем без проблем справилась с огромными колёсами и даже поездила боком по снегу. Однако они серьёзно ограничили угол поворота, а в конце заднеприводный Challenger всё-таки застрял — не смог подняться в горку.
Канал известен различными экспериментами. Например, в конце 2020 года автор воплотил каскадёрский трюк на Ford F-150 Raptor — перепрыгнул на «заряженном» пикапе через Hummer H1. Для этого был использован лишь подходящий овраг.
Ранее блогер с другого канала тоже провёл эксперимент по установке необычных колёс на Challenger. Он «поставил» 717-сильную модификацию SRT Hellcat на колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, тонкие колёса огромного диаметра справились почти со всеми испытаниями.