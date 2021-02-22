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И это работает: блогер установил на Challenger метровые колёса для экстремального бездорожья

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Михаил Кондратьев

Автор YouTube-канала Street Speed 717 опубликовал видео об очередном офф-роуд-эксперименте. Блогер установил на Dodge Challenger 44-дюймовые (свыше 111 сантиметров) колёса со специализированными внедорожными шинами. Это сработало, но не обошлось без сложностей.

  • Масл-кару достались колёса марки Bogger, известной в кругу любителей экстремального бездорожья. Для установки потребовалось приобрести множество проставок-переходников.

  • Двухдверка с шестицилиндровым двигателем без проблем справилась с огромными колёсами и даже поездила боком по снегу. Однако они серьёзно ограничили угол поворота, а в конце заднеприводный Challenger всё-таки застрял — не смог подняться в горку.

  • Канал известен различными экспериментами. Например, в конце 2020 года автор воплотил каскадёрский трюк на Ford F-150 Raptor — перепрыгнул на «заряженном» пикапе через Hummer H1. Для этого был использован лишь подходящий овраг.

  • Ранее блогер с другого канала тоже провёл эксперимент по установке необычных колёс на Challenger. Он «поставил» 717-сильную модификацию SRT Hellcat на колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, тонкие колёса огромного диаметра справились почти со всеми испытаниями.

Устанавливали на свой автомобиль нештатные колёса?

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