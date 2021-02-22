И это работает: блогер установил на Challenger метровые колёса для экстремального бездорожья

Масл-кару достались колёса марки Bogger, известной в кругу любителей экстремального бездорожья. Для установки потребовалось приобрести множество проставок-переходников.

Двухдверка с шестицилиндровым двигателем без проблем справилась с огромными колёсами и даже поездила боком по снегу. Однако они серьёзно ограничили угол поворота, а в конце заднеприводный Challenger всё-таки застрял — не смог подняться в горку.

Канал известен различными экспериментами. Например, в конце 2020 года автор воплотил каскадёрский трюк на Ford F-150 Raptor — перепрыгнул на «заряженном» пикапе через Hummer H1. Для этого был использован лишь подходящий овраг.