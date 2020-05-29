Классический Dodge, способный ездить по машинам, продают за два миллиона рублей
Николай Андреев
В Калифорнии в продаже появился Dodge Challenger 1972 года, превращённый в бигфут. Владелец просит за него 29 000 долларов (два миллиона рублей) и отмечает, что купе может ездить по другим автомобилям.
Dodge Challenger переделали в одном из ателье Лас-Вегаса. В него вложено более 40 000 долларов (2,8 миллиона рублей). Тюнеры установили раму от внедорожника Chevrolet K5 Blazer, усиленные мосты и колёса с 37-дюймовыми шинами. При этом двухдверный кузов внешне остался нетронутым.
Двухдверный бигфут оснащён 5,7-литровым V8, четырёхступенчатым «автоматом» и полным приводом с понижающей передачей. Автомобиль имеет кастомные амортизаторы, четырёхкамерный карбюратор, а также новую систему впуска и выпуска.
Владелец отметил полностью восстановленный салон с новой передней панелью, сиденьями, современной аудиосистемой с сабвуфером и поддержкой Bluetooth. После постройки внедорожного Dodge Challenger он проехал на нём более 17 тысяч километров и автомобиль не подводил.