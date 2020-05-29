Классический Dodge, способный ездить по машинам, продают за два миллиона рублей

Dodge Challenger переделали в одном из ателье Лас-Вегаса. В него вложено более 40 000 долларов (2,8 миллиона рублей). Тюнеры установили раму от внедорож­ника Chevrolet K5 Blazer, усиленные мосты и колёса с 37-дюймовыми шинами. При этом двухдверный кузов внешне остался нетронутым.

Двухдверный бигфут оснащён 5,7-литровым V8, четырёх­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом с понижающей передачей. Авто­мобиль имеет кастомные аморти­заторы, четырёх­камерный карбюратор, а также новую систему впуска и выпуска.