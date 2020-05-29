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Классический Dodge, способный ездить по машинам, продают за два миллиона рублей

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Николай Андреев

В Калифорнии в продаже появился Dodge Challenger 1972 года, превращённый в бигфут. Владелец просит за него 29 000 долларов (два миллиона рублей) и отмечает, что купе может ездить по другим автомобилям.

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  • Dodge Challenger переделали в одном из ателье Лас-Вегаса. В него вложено более 40 000 долларов (2,8 миллиона рублей). Тюнеры установили раму от внедорож­ника Chevrolet K5 Blazer, усиленные мосты и колёса с 37-дюймовыми шинами. При этом двухдверный кузов внешне остался нетронутым.

  • Двухдверный бигфут оснащён 5,7-литровым V8, четырёх­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом с понижающей передачей. Авто­мобиль имеет кастомные аморти­заторы, четырёх­камерный карбюратор, а также новую систему впуска и выпуска.

  • Владелец отметил полностью восстанов­ленный салон с новой передней панелью, сиденьями, современной аудио­системой с сабвуфером и поддержкой Bluetooth. После постройки внедорожного Dodge Challenger он проехал на нём более 17 тысяч километров и автомобиль не подводил.

Хотели бы себе такую игрушку?

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