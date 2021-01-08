Взгляните на лимузин Dodge Challenger с «крыльями чайки»: его можно купить
Дмитрий Елизаров
На площадке eBay выставлен на продажу экстравагантный лимузин на базе седана Dodge Challenger 2013 года выпуска. Седан растянули на 3,5 метра, заменив оригинальные задние двери новыми в стиле «крыло чайки». Оценён лимузин сейчас в 32 500 долларов, то есть 2,4 миллиона рублей — это российская стоимость Toyota Camry в одной из топовых комплектаций.
Продавец лимузина — небольшое ателье по постройке растянутых модификаций серийных моделей, которое сейчас занято сокращением парка имеющихся машин. Утверждается, что в создание очень длинного Dodge Challenger в 2015 году вложено 175 тысяч долларов (почти 13 миллионов рублей). В ходе трансформации седан получил три двери, открывающиеся вертикально вверх — две по правому и одну по левому бортам, причём каждая из них снабжена сервоприводами.
Автор объявления уверяет, что покупателю лимузина не потребуется никакая реклама в социальных сетях, так как автомобиль сам будет служить вирусной рекламой в силу своей необычности. При этом утверждается, что, несмотря на годы, прошедшие после постройки, автомобиль пребывает в состоянии, близком к состоянию новой машины. Тем не менее общий пробег Челленджера — почти 129 тысяч километров.
Лимузин укомплектован заводским 3,6-литровым V6 Pentastar, развивавшим 305 л.с. Стандартный Dodge Challenger с таким двигателем и механической коробкой разгонялся до
100 км/чза 6,5 секунды. Общее количество посадочных мест в лимузине не уточняется, но продавец отдельно отмечает, что в кожаном салоне Челленджера имеются телеэкран, развитая акустическая система и бар.
Двери аналогичной конструкции в своё время получил ещё один экстравагантный лимузин — растянутая Ferrari 360 Modena. Суперкар 2012 года постройки всё ещё продаётся в Австралии за 399 999 местных долларов.