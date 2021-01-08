Взгляните на лимузин Dodge Challenger с «крыльями чайки»: его можно купить

Продавец лимузина — небольшое ателье по постройке растянутых модификаций серийных моделей, которое сейчас занято сокращением парка имеющихся машин. Утверждается, что в создание очень длинного Dodge Challenger в 2015 году вложено 175 тысяч долларов (почти 13 миллионов рублей). В ходе трансформации седан получил три двери, открыва­ющиеся вертикально вверх — две по правому и одну по левому бортам, причём каждая из них снабжена сервоприводами.

Автор объявления уверяет, что покупателю лимузина не потребуется никакая реклама в социальных сетях, так как автомобиль сам будет служить вирусной рекламой в силу своей необычности. При этом утверждается, что, несмотря на годы, прошедшие после постройки, автомобиль пребывает в состоянии, близком к состоянию новой машины. Тем не менее общий пробег Челленджера — почти 129 тысяч километров.

Лимузин укомплектован заводским 3,6-литровым V6 Pentastar, развивавшим 305 л.с. Стандартный Dodge Challenger с таким двигателем и механической коробкой разгонялся до 100 км/ч за 6,5 секунды. Общее количество посадочных мест в лимузине не уточняется, но продавец отдельно отмечает, что в кожаном салоне Челленджера имеются телеэкран, развитая акустическая система и бар.