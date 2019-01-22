Новый Dodge Challenger лишится V8 и станет гибридом

В рамках обновления Challenger переедет на новую платформу и получит двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель, дополненный электромотором. Помимо него будет доступен вариант с бензиновой «шестёркой» с двумя турбинами, и ещё одна гибридная модификация с таким же мотором.

А вот судьба компрессорного V8 под вопросом. «Я думаю, что электрификация станет частью формулы американских масл-каров в будущем. Не будет V8, наддува и 700 л.с.», – заявил Майк Мэнли. Дебют нового Challenger запланирован на 2024-2026 года.