Спорткар Dodge Challenger официально превратился в заводской дрэгстер
Дмитрий Елизаров
Компания Dodge объявила об открытии приёма заказов на купе Challenger с опциональным пакетом Drag Pak: его установка превращает спорткар в болид для гонок на ускорение. Планируется построить всего 50 таких дрэгстеров, причём ни один из них не получит VIN-номера.
Основным отличием такого Challenger станет альтернативный мотор, построенный по образцу применявшихся компанией на гоночных машинах серий NHRA и NMCA. Характеристики этого V8 не называются. Известно лишь, что объём мотора составит 354 кубических дюйма (5,8 литра), а сам двигатель оснащён производительным нагнетателем Whipple.
Кроме нового двигателя, Challenger Drag Pak получит переработанную для более эффективного старта с места подвеску, новые колёсные диски с бедлоками и высокопрофильной дрэговой резиной, облегчённый салон с интегрированным (и сертифицированным) каркасом безопасности и гоночными «ковшами».
Время такого маслкара на четверти мили — 7,5 секунды. В компании заявили, что это самый быстрый и мощный Dodge Challenger Mopar Drag Pak в истории этой модели.
Стоить заводской болид будет минимум 143 485 долларов. Сборка дрэговых Challenger стартует в первом квартале 2021 года.