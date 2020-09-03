Спорткар Dodge Challenger официально превратился в заводской дрэгстер

Основным отличием такого Challenger станет альтернативный мотор, построенный по образцу применяв­шихся компанией на гоночных машинах серий NHRA и NMCA. Харак­теристики этого V8 не называются. Известно лишь, что объём мотора составит 354 кубических дюйма (5,8 литра), а сам двигатель оснащён производи­тельным нагнетателем Whipple.

Кроме нового двигателя, Challenger Drag Pak получит перера­ботанную для более эффективного старта с места подвеску, новые колёсные диски с бедлоками и высоко­профильной дрэговой резиной, облегчённый салон с интегриро­ванным (и сертифи­цированным) каркасом безопас­ности и гоночными «ковшами».

Время такого маслкара на четверти мили — 7,5 секунды. В компании заявили, что это самый быстрый и мощный Dodge Challenger Mopar Drag Pak в истории этой модели.