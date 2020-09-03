Марка Jeep показала соперника Cadillac Escalade. У него три ряда кресел и семь мониторов

Спорткар Dodge Challenger официально превратился в заводской дрэгстер

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Dodge объявила об открытии приёма заказов на купе Challenger с опциональным пакетом Drag Pak: его установка превращает спорткар в болид для гонок на ускорение. Планируется построить всего 50 таких дрэгстеров, причём ни один из них не получит VIN-номера.

1/8

  • Основным отличием такого Challenger станет альтернативный мотор, построенный по образцу применяв­шихся компанией на гоночных машинах серий NHRA и NMCA. Харак­теристики этого V8 не называются. Известно лишь, что объём мотора составит 354 кубических дюйма (5,8 литра), а сам двигатель оснащён производи­тельным нагнетателем Whipple.

  • Кроме нового двигателя, Challenger Drag Pak получит перера­ботанную для более эффективного старта с места подвеску, новые колёсные диски с бедлоками и высоко­профильной дрэговой резиной, облегчённый салон с интегриро­ванным (и сертифи­цированным) каркасом безопас­ности и гоночными «ковшами».

  • Время такого маслкара на четверти мили — 7,5 секунды. В компании заявили, что это самый быстрый и мощный Dodge Challenger Mopar Drag Pak в истории этой модели.

  • Стоить заводской болид будет минимум 143 485 долларов. Сборка дрэговых Challenger стартует в первом квартале 2021 года.

Приходилось заезжать на четверть мили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение