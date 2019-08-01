Дилер сделал Dodge Challenger без крыши, чтобы клиенты не уходили за Камаро и Мустангом
Николай Андреев
Американский дилер выставил на продажу несколько экземпляров Dodge Challenger без крыши, хотя с завода все версии модели комплектуются жёстким верхом. Такие машины были сделаны для того, чтобы клиенты не уходили за Ford Mustang и Chevrolet Camaro, у которых есть заводские модификации с откидным верхом.
Дилер Dodge, компания Keffer, обратился в фирму Convertible Builders LLC для переделки Challenger. Металлическую крышу заменили на мягкий верх трём машинам. Перестройка заняла несколько месяцев.
На продажу выставили серый 492-сильный Challenger R/T Scat Pack с широким обвесом Widebody за 63 995 долларов (4,1 миллиона рублей), чуть более простой и белый Challenger за 59 780 долларов (3,8 миллиона рублей), а также красный 380-сильный Challenger R/T за 56 300 долларов (3,6 миллиона рублей). Все автомобили оказались примерно на 18 000 долларов (1,2 миллиона рублей) дороже, чем стоят аналогичные купе.
Все три кабриолета абсолютно новые и после переделки у автомобилей сохранилась пятилетняя гарантия. На мягкий верх действует отдельная гарантия на 12 месяцев.