Электрокроссовер Audi стал слабее и дешевле

Дилер сделал Dodge Challenger без крыши, чтобы клиенты не уходили за Камаро и Мустангом

Новости

Николай Андреев

Американский дилер выставил на продажу несколько экземпляров Dodge Challenger без крыши, хотя с завода все версии модели комплектуются жёстким верхом. Такие машины были сделаны для того, чтобы клиенты не уходили за Ford Mustang и Chevrolet Camaro, у которых есть заводские модификации с откидным верхом.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody
Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody
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Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody

  • Дилер Dodge, компания Keffer, обратился в фирму Convertible Builders LLC для переделки Challenger. Металлическую крышу заменили на мягкий верх трём машинам. Перестройка заняла несколько месяцев.

  • На продажу выставили серый 492-сильный Challenger R/T Scat Pack с широким обвесом Widebody за 63 995 долларов (4,1 миллиона рублей), чуть более простой и белый Challenger за 59 780 долларов (3,8 миллиона рублей), а также красный 380-сильный Challenger R/T за 56 300 долларов (3,6 миллиона рублей). Все автомобили оказались примерно на 18 000 долларов (1,2 миллиона рублей) дороже, чем стоят аналогичные купе.

  • Все три кабриолета абсолютно новые и после переделки у автомобилей сохранилась пятилетняя гарантия. На мягкий верх действует отдельная гарантия на 12 месяцев.

Как вам Dodge Challenger без крыши?

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