Дилер сделал Dodge Challenger без крыши, чтобы клиенты не уходили за Камаро и Мустангом

Американский дилер выставил на продажу несколько экземпляров Dodge Challenger без крыши, хотя с завода все версии модели комплектуются жёстким верхом. Такие машины были сделаны для того, чтобы клиенты не уходили за Ford Mustang и Chevrolet Camaro, у которых есть заводские модификации с откидным верхом.