Посмотрите на Dodge Challenger на 34-дюймовых колёсах, который обошёлся в 100 000 долларов

Автор канала Barcroft Cars встретился с кастомайзером Кори Джонсом, который закончил новый проект — купе Dodge Challenger, выполненный в стиле Donk. На автомобиль установлены гигантские 34-дюймовые хромированные колёса, а этот китч дополняют цвет-хамелеон, светодиодная подсветка кузова и салона, управляемая дистанционно, а также аудиосистема, занявшая весь багажник.