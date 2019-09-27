Посмотрите на Dodge Challenger на 34-дюймовых колёсах, который обошёлся в 100 000 долларов

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Николай Андреев
Автор канала Barcroft Cars встретился с кастомайзером Кори Джонсом, который закончил новый проект — купе Dodge Challenger, выполненный в стиле Donk. На автомобиль установлены гигантские 34-дюймовые хромированные колёса, а этот китч дополняют цвет-хамелеон, светодиодная подсветка кузова и салона, управляемая дистанционно, а также аудиосистема, занявшая весь багажник.
Всего на доработку Dodge Challenger ушло восемь месяцев и 100 000 долларов. По словам владельца, автомобиль подходит для ежедневных поездок, а 380-сильный 5.7 V8 позволяет легко дымить задними колёсами, несмотря на их размер.