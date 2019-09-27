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Посмотрите на Dodge Challenger на 34-дюймовых колёсах, который обошёлся в 100 000 долларов

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Николай Андреев

Автор канала Barcroft Cars встретился с кастомайзером Кори Джонсом, который закончил новый проект — купе Dodge Challenger, выполненный в стиле Donk. На автомобиль установлены гигантские 34-дюймовые хромированные колёса, а этот китч дополняют цвет-хамелеон, светодиодная подсветка кузова и салона, управляемая дистанционно, а также аудиосистема, занявшая весь багажник.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 CAR ENTHUSIAST Corey Jones is back with his biggest build yet – a 2017 Dodge Challenger with a giant set of 34-inch wheels. Over the course of eight months, Corey worked tirelessly to finish his masterpiece that boasts a metallic blue exterior and multi-coloured LED lighting. A custom ‘peanut butter’ interior helps to take some of the shine off the colossal rims that Corey has personalised with his logo ‘CJ_ON_32S’. Corey, who resides in Illinois, has managed Crusader Customs for more than 10 years, building a variety of ‘crazy’ vehicles that he shows off on his successful YouTube channel. But a ride with 34” rims is something even he has never achieved before. Follow his story here: https://www.youtube.com/channel/UCYLUcX6pBGvLD7Rg3xSPulA Video Credits: Videographer / director: Ben Holland Producer: Danny Baggott, Ruby Coote Editor: Ethan Edwards Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en

Всего на доработку Dodge Challenger ушло восемь месяцев и 100 000 долларов. По словам владельца, автомобиль подходит для ежедневных поездок, а 380-сильный 5.7 V8 позволяет легко дымить задними колёсами, несмотря на их размер.

Нравится стиль Donk?

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