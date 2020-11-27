Самоходный огнемёт — простейшая самоделка из гольф-кара и газонокосилки
Кирилл Малышев
Лэнс Грейтхаус, стоматолог из Аризоны, после работы развлекается постройкой различных нестандартных механизмов. С одним из его самых крутых творений — инвалидным креслом с огнемётом — зрителей познакомил Youtube-канал Coolest Thing.
Изобретатель сам говорит про себя, что по вечерам он «безумный учёный». Видеоролик начинается с обзора некоторых его работ: страшненького, но обаятельного действующего робота, пропанового гриля в стиле советской ракеты, самоходного холодильника для продажи прохладительных напитков со встроенной водяной пушкой для тех, кто не оставляет чаевые.
Однако основную часть свободного времени Лэнс посвящает занятию полезному. Он ремонтирует инвалидные коляски и передаёт их тем, кто в них нуждается, но не имеет средств для покупки. Изобретатель может построить самоходное кресло и по индивидуальному заказу. Например, полноприводное или на гусеничном ходу. Всё это безвозмездно, при помощи волонтёров.
К своему главному творению Лэнс переходит только на восьмой минуте видеоролика. Кресло с огнемётом задумывалось для привлечения внимания к тому, что стоматолог и его команда делают для людей с ограниченными возможностями. «Нет способа заинтересовать людей лучше, чем начать извергать пламя», — смеётся изобретатель.
В конструкции использованы детали гольф-кара, газонокосилки и стоматологического оборудования. Передок «огневой» коляски — это задняя часть гольф-кара. Корма же, наоборот, передняя часть газонокосилки. Сиденье взято от спасательного вертолёта.
Работа заняла около полутора месяцев. Кресло обошлось в сумму около 500 долларов, из которых 200 — стоимость аккумуляторов. Огнемёт получился из фрагмента выпускной системы Фольксвагена, огнетушителя и обрезков трубы. Топливом служит пропан из баллона позади сиденья «водителя». В качестве дополнительных «орудий» на коляску можно поставить водяную пушку или метатель шариков для гольфа.
Минувшим летом мы показывали, как блогеры из Азии смастерили в гараже копию гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo из видеоигры. Они не особо распространялись о деталях, упомянув лишь о моторе: он
V-образный.Сможет ли ездить этот действительно похожий на Bugatti клон, неизвестно. На момент публикации видеоролика машина ещё не была закончена.