Самоходный огнемёт — простейшая самоделка из гольф-кара и газонокосилки

Изобретатель сам говорит про себя, что по вечерам он «безумный учёный». Видео­ролик начинается с обзора некоторых его работ: страш­ненького, но обаятель­ного действующего робота, пропано­вого гриля в стиле советской ракеты, самоходного холодиль­ника для продажи прохлади­тельных напитков со встроенной водяной пушкой для тех, кто не оставляет чаевые.

Однако основную часть свободного времени Лэнс посвящает занятию полезному. Он ремонти­рует инвалидные коляски и передаёт их тем, кто в них нуждается, но не имеет средств для покупки. Изобрета­тель может построить самоходное кресло и по индивиду­альному заказу. Например, полно­приводное или на гусеничном ходу. Всё это безвозмездно, при помощи волонтёров.

К своему главному творению Лэнс переходит только на восьмой минуте видео­ролика. Кресло с огнемётом задумы­валось для привле­чения внимания к тому, что стоматолог и его команда делают для людей с ограни­ченными возмож­ностями. «Нет способа заинтересо­вать людей лучше, чем начать извергать пламя», — смеётся изобретатель.

В конструкции использованы детали гольф-кара, газоно­косилки и стомато­логиче­ского оборудо­вания. Передок «огневой» коляски — это задняя часть гольф-кара. Корма же, наоборот, передняя часть газоно­косилки. Сиденье взято от спасательного вертолёта.

Работа заняла около полутора месяцев. Кресло обошлось в сумму около 500 долларов, из которых 200 — стоимость аккуму­ляторов. Огнемёт получился из фрагмента выпускной системы Фолькс­вагена, огне­тушителя и обрезков трубы. Топливом служит пропан из баллона позади сиденья «водителя». В качестве допол­нительных «орудий» на коляску можно поставить водяную пушку или метатель шариков для гольфа.