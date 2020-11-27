Трюк в стиле Джеймса Бонда: пикап, прыгающий через пикап

Самоходный огнемёт — простейшая самоделка из гольф-кара и газонокосилки

Видео

Кирилл Малышев

Лэнс Грейтхаус, стоматолог из Аризоны, после работы развлекается постройкой различных нестандартных механизмов. С одним из его самых крутых творений — инвалидным креслом с огнемётом — зрителей познакомил Youtube-канал Coolest Thing.

  • Изобретатель сам говорит про себя, что по вечерам он «безумный учёный». Видео­ролик начинается с обзора некоторых его работ: страш­ненького, но обаятель­ного действующего робота, пропано­вого гриля в стиле советской ракеты, самоходного холодиль­ника для продажи прохлади­тельных напитков со встроенной водяной пушкой для тех, кто не оставляет чаевые.

  • Однако основную часть свободного времени Лэнс посвящает занятию полезному. Он ремонти­рует инвалидные коляски и передаёт их тем, кто в них нуждается, но не имеет средств для покупки. Изобрета­тель может построить самоходное кресло и по индивиду­альному заказу. Например, полно­приводное или на гусеничном ходу. Всё это безвозмездно, при помощи волонтёров.

  • К своему главному творению Лэнс переходит только на восьмой минуте видео­ролика. Кресло с огнемётом задумы­валось для привле­чения внимания к тому, что стоматолог и его команда делают для людей с ограни­ченными возмож­ностями. «Нет способа заинтересо­вать людей лучше, чем начать извергать пламя», — смеётся изобретатель.

  • В конструкции использованы детали гольф-кара, газоно­косилки и стомато­логиче­ского оборудо­вания. Передок «огневой» коляски — это задняя часть гольф-кара. Корма же, наоборот, передняя часть газоно­косилки. Сиденье взято от спасательного вертолёта.

  • Работа заняла около полутора месяцев. Кресло обошлось в сумму около 500 долларов, из которых 200 — стоимость аккуму­ляторов. Огнемёт получился из фрагмента выпускной системы Фолькс­вагена, огне­тушителя и обрезков трубы. Топливом служит пропан из баллона позади сиденья «водителя». В качестве допол­нительных «орудий» на коляску можно поставить водяную пушку или метатель шариков для гольфа.

  • Минувшим летом мы показывали, как блогеры из Азии смастерили в гараже копию гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo из видеоигры. Они не особо распро­страня­лись о деталях, упомянув лишь о моторе: он V-образный. Сможет ли ездить этот действи­тельно похожий на Bugatti клон, неизвестно. На момент публикации видео­ролика машина ещё не была закончена.

Хотели бы попугать соседей таким креслом?

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