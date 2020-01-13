Аватар на колёсах, музыка без колонок и летучий Hyundai: все новинки CES-2020

Не будет ошибкой рассматривать CES-2020 как миниатюрный вариант солидного автосалона, вроде Женевы или Лос-Анджелеса. Всё потому, что чисто автомо­бильных новинок тут тоже предо­статочно. Например, Mercedes-Benz привёз в Лас-Вегас четырёх­местный концепт Vision AVTR в духе фильма «Аватар» и показал на нём экологически чистые аккуму­ляторы на 11 киловатт-часов, которым прочат серийное будущее.

Концерн FCA ответил своим «виженом» — футури­стичным Airflow, фантази­рующим на тему преми­ального кроссовера ближайших лет. А внезапный электрокар от Sony вообще уместно считать прото­типом: созданный при поддержке пяти компаний-партнёров, включая австрий­скую компанию Magna Steyr, лифтбек Vision-S получил почти серийный кузов, продвинутое шасси, полный привод и пару электро­моторов на осях, способных обеспечить 4,8-секунд­ный разгон до сотни. При этом японцы почти сразу заявили, что серийную машину не планируют, а Vision-S останется эффектной витриной технологий. Так что этой битвы с Tesla нам пока не видать.