Кружок оккультизма: очень маленькие, но очень бешеные машинки

Аватар на колёсах, музыка без колонок и летучий Hyundai: все новинки CES-2020

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Константин Новацкий

Вообще-то ежегодное шоу Consumer Electronics Show было задумано как выставка потреби­тельской электроники. Каждый год в Лас-Вегасе собирались (и собираются) произво­дители бытовых и вычисли­тельных штуковин и презентовали новейшие технологии и устрой­ства. Но поскольку в последние годы машины стреми­тельно превраща­ются в высоко­техно­логичные девайсы, то эту выставку всё чаще навещают крупные автопроизво­дители. Вдобавок январское автошоу в Детройте сдвину­лось на полгода, поэтому Лас-Вегас стал выгодной площадкой для презентаций. Мы собрали лучшие из машин и автомобильных технологий, которые показали на CES-2020.

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Концепт-кары

Не будет ошибкой рассматривать CES-2020 как миниатюрный вариант солидного автосалона, вроде Женевы или Лос-Анджелеса. Всё потому, что чисто автомо­бильных новинок тут тоже предо­статочно. Например, Mercedes-Benz привёз в Лас-Вегас четырёх­местный концепт Vision AVTR в духе фильма «Аватар» и показал на нём экологически чистые аккуму­ляторы на 11 киловатт-часов, которым прочат серийное будущее. 

Концерн FCA ответил своим «виженом» — футури­стичным Airflow, фантази­рующим на тему преми­ального кроссовера ближайших лет. А внезапный электрокар от Sony вообще уместно считать прото­типом: созданный при поддержке пяти компаний-партнёров, включая австрий­скую компанию Magna Steyr, лифтбек Vision-S получил почти серийный кузов, продвинутое шасси, полный привод и пару электро­моторов на осях, способных обеспечить 4,8-секунд­ный разгон до сотни. При этом японцы почти сразу заявили, что серийную машину не планируют, а Vision-S останется эффектной витриной технологий. Так что этой битвы с Tesla нам пока не видать.

Mercedes-Benz Vision AVTR
FCA Airflow Vision
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Mercedes-Benz Vision AVTR

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Новая мобильность

Наряду с чисто автомобильными концептами мировые произво­дители показали на CES-2020 и новые решения для мобиль­ности в более широком смысле: плат­формы, челноки, кресла на колёсах и... кое-что для полётов. Но, пожалуй, главным шоу-стоппером стал стильный проект от Rinspeed.

MetroSnap

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Для тех, кому угловатый автобус кажется знакомым, уточним: швейцар­ские выдумщики давно работают над темой городского транспорта-транс­формера. Два года назад они показали «младшего брата» MetroSnap: беспилотный модуль microSnap. В этот раз транспорт вырос в длину до 3,7 метра, обзавёлся патентом и прицелился на серийный выпуск.

В основе MetroSnap — буквально — лежит платформа Skateboard с электро­мотором, на которую оперативно, при помощи аппарели, монтиру­ется один из кузовов на выбор: пассажир­ский, грузовой или торгово-развлека­тельный. Управ­ление челноком ведётся автономно, а сам MetroSnap способен курси­ровать кругло­суточно, меняя маршруты и груз. Одной зарядки в теории должно хватить на 130 кило­метров, а дополни­тельный блок батарей, при необходи­мости, можно разместить в сменном модуле, тем самым увеличив дальнобойность.

Segway S-Pod

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Известные создатели двухколёсных скутеров-неваляшек выпустили нечто, напоминающее гибрид коляски и массажного кресла. Только без массажа, но с макси­мальной скоростью под 40 кило­метров в час. S-Pod — это само­движущаяся электри­ческая капсула, адресо­ванная обитателям городских улиц, парков и аэропортовых терминалов. Одно­местное ложе снабжено гиро­скопами и блоком управления, не требует от пассажира наклонов и даже в неподвижном состоянии продолжает сохранять баланс. Более того, в случае разрядки аккуму­ляторов кресло не опрокиды­вается, роняя пассажира, а опускается на дополни­тельные колёса в задней части. О запасе хода, времени зарядки и прочих нюансах разработчик пообещал сообщить к осени. Как и о цене новинки, явно превы­шающей те 600 000 ₽, что сегодня просят за самые наворо­ченные «Сегвеи».

Летающее такси Hyundai

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В Hyundai пошли дальше и, заручившись поддержкой Uber, представили «воздушный» проект Urban Air Mobility — беспилотное решение для городской мобиль­ности будущего. Задача новинки — упростить и удешевить полёты в черте мега­полиса, для чего в Hyundai придумали экосистему из трёх компонентов: лета­тельного аппарата S-A1, стыковоч­ного хаба и беспилот­ной капсулы для трансфера. Конкретики пока нет, но известно, что S-A1 способен принять на борт пять человек, включая пилота. А пере­движная капсула при необходи­мости может быть пере­оборудо­вана в мини-отель, бар, аптеку или клинику. Ролик-фантазия Hyundai на тему 2030 года получился убедительным.

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Новые технологии

Среди новинок поменьше — целая россыпь почти готовых решений для автомо­билей. Здесь есть, на что взглянуть: от шлема-девайса до «матричных» солнце­защитных козырьков. Рассказываем про самые интересные.

Невесомая шумоизоляция Nissan

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Японцы привезли на CES-2020 прошлогодний концепт-кар — но лишь затем, чтобы показать новейший акустический мета­материал — сотовую шумо­изоляцию, которая тоньше, «тише» и на 75 процентов легче современных матов. При визуальной простоте конс­трукция отсеивает большин­ство шумов и вибраций, а в производ­стве обещает обходиться чуть ли не дешевле нынешней «шумки». Теорети­чески массовый выпуск не за горами, а в бонус мета­материал можно использовать в тех местах, где сегодня шумку не прокладывают.

Виртуальный козырёк Bosch

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По сути, солнцезащитное решение немецкой компании Bosch — это козырёк без козырька. Вместо привычной детали, целиком заслоняющей пассажи­ров от прямых лучей, предлага­ется использовать прозрачный экран со встроен­ной камерой. Электроника способна реаги­ровать на угол поворота головы и затемнять те сектора, через которые свет бьёт в глаза. Оставшаяся площадь козырька при этом не будет мешать обзору. Звучит просто, но о запуске Virtual Visor в производство в Bosch пока не говорят. Думают...

Мотошлем-гаджет Tali Connected

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Из приспособления для защиты головы мото­циклетный шлем постепенно превраща­ется в продвинутый девайс. Концептуальное решение от Tali включает в себя LED-иллюми­нацию для дублиро­вания сигналов поворота или торможения, Bluetooth-коннект со смарт­фоном, поддержку Apple и Android, включая голосовых помощниц Siri и Alexa, GPS-модуль и встроенную систему помощи, посылающую SOS-сигнал в случае падения или столкно­вения. Стоит ли говорить, что серийный вариант шлема Tali будет дорогим? Судя по разговорам, ценник превысит $1500 или 100 000 ₽. Придётся и подождать: в марте Tali подготовит тестовый прототип и начнёт серию длительных испытаний.

Музыка без колонок

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Описание аудионовинки от Sennheiser и Continental звучит странно: нам предлагают наслаж­даться музыкой без динамиков. Два бренда решили объединить наработки в области автомо­бильного аудио и создали систему, способную сделать источниками звука детали интерьера. Система «без динамиков» построена вокруг специ­альных актуаторов, запускающих вибрацию салонной обивки: панелей, дверных карт, накладок — и их колебания в итоге и превраща­ется в звук. По словам создателей, эффект и качество звучания сравнимы с автомобиль­ными Hi-End системами, состоящими из трёх десятков привычных динамиков. Осталось дождаться серийного производства.

«Карманный» лидар за копейки

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Одну из ключевых деталей автономных машин удалось сделать проще и на порядок дешевле. Судя по успехам калифор­нийской компании Velodyne, лидар, с помощью которого беспилотники ориенти­руются в простран­стве, можно будет применять не только на массовых автомобилях, но и на дронах или мини-роботах. Причём применять совсем скоро — с середины 2020 года, когда новинка под названием Velabit выйдет на рынок. Лидар непривычно мал: размером с сигаретную пачку, но при этом обладает продвинутым функци­оналом и «видит» на дистанциях до ста метров. Velodyne уже назвала стоимость новинки: всего 100 баксов против тысяч и даже десятков тысяч за те лидары, которые использу­ются в сегодняшних беспилотниках. Автопилоты совсем рядом?

Какая новинка CES-2020 вас впечатлила?

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