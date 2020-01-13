Аватар на колёсах, музыка без колонок и летучий Hyundai: все новинки CES-2020
Константин Новацкий
Вообще-то ежегодное шоу Consumer Electronics Show было задумано как выставка потребительской электроники. Каждый год в Лас-Вегасе собирались (и собираются) производители бытовых и вычислительных штуковин и презентовали новейшие технологии и устройства. Но поскольку в последние годы машины стремительно превращаются в высокотехнологичные девайсы, то эту выставку всё чаще навещают крупные автопроизводители. Вдобавок январское автошоу в Детройте сдвинулось на полгода, поэтому Лас-Вегас стал выгодной площадкой для презентаций. Мы собрали лучшие из машин и автомобильных технологий, которые показали на CES-2020.
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Концепт-кары
Не будет ошибкой рассматривать CES-2020 как миниатюрный вариант солидного автосалона, вроде Женевы или Лос-Анджелеса. Всё потому, что чисто автомобильных новинок тут тоже предостаточно. Например, Mercedes-Benz привёз в Лас-Вегас четырёхместный концепт Vision AVTR в духе фильма «Аватар» и показал на нём экологически чистые аккумуляторы на 11 киловатт-часов, которым прочат серийное будущее.
Концерн FCA ответил своим «виженом» — футуристичным Airflow, фантазирующим на тему премиального кроссовера ближайших лет. А внезапный электрокар от Sony вообще уместно считать прототипом: созданный при поддержке пяти компаний-партнёров, включая австрийскую компанию Magna Steyr, лифтбек Vision-S получил почти серийный кузов, продвинутое шасси, полный привод и пару электромоторов на осях, способных обеспечить 4,8-секундный разгон до сотни. При этом японцы почти сразу заявили, что серийную машину не планируют, а
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Новая мобильность
Наряду с чисто автомобильными концептами мировые производители показали на CES-2020 и новые решения для мобильности в более широком смысле: платформы, челноки, кресла на колёсах и... кое-что для полётов. Но, пожалуй, главным шоу-стоппером стал стильный проект от Rinspeed.
MetroSnap
Для тех, кому угловатый автобус кажется знакомым, уточним: швейцарские выдумщики давно работают над темой городского транспорта-трансформера. Два года назад они показали «младшего брата» MetroSnap: беспилотный модуль microSnap. В этот раз транспорт вырос в длину до 3,7 метра, обзавёлся патентом и прицелился на серийный выпуск.
В основе MetroSnap — буквально — лежит платформа Skateboard с электромотором, на которую оперативно, при помощи аппарели, монтируется один из кузовов на выбор: пассажирский, грузовой или торгово-развлекательный. Управление челноком ведётся автономно, а сам MetroSnap способен курсировать круглосуточно, меняя маршруты и груз. Одной зарядки в теории должно хватить на 130 километров, а дополнительный блок батарей, при необходимости, можно разместить в сменном модуле, тем самым увеличив дальнобойность.
Segway S-Pod
Известные создатели двухколёсных скутеров-неваляшек выпустили нечто, напоминающее гибрид коляски и массажного кресла. Только без массажа, но с максимальной скоростью под 40 километров в час.
Летающее такси Hyundai
В Hyundai пошли дальше и, заручившись поддержкой Uber, представили «воздушный» проект Urban Air Mobility — беспилотное решение для городской мобильности будущего. Задача новинки — упростить и удешевить полёты в черте мегаполиса, для чего в Hyundai придумали экосистему из трёх компонентов: летательного аппарата
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Новые технологии
Среди новинок поменьше — целая россыпь почти готовых решений для автомобилей. Здесь есть, на что взглянуть: от шлема-девайса до «матричных» солнцезащитных козырьков. Рассказываем про самые интересные.
Невесомая шумоизоляция Nissan
Японцы привезли на CES-2020 прошлогодний концепт-кар — но лишь затем, чтобы показать новейший акустический метаматериал — сотовую шумоизоляцию, которая тоньше, «тише» и на 75 процентов легче современных матов. При визуальной простоте конструкция отсеивает большинство шумов и вибраций, а в производстве обещает обходиться чуть ли не дешевле нынешней «шумки». Теоретически массовый выпуск не за горами, а в бонус метаматериал можно использовать в тех местах, где сегодня шумку не прокладывают.
Виртуальный козырёк Bosch
По сути, солнцезащитное решение немецкой компании Bosch — это козырёк без козырька. Вместо привычной детали, целиком заслоняющей пассажиров от прямых лучей, предлагается использовать прозрачный экран со встроенной камерой. Электроника способна реагировать на угол поворота головы и затемнять те сектора, через которые свет бьёт в глаза. Оставшаяся площадь козырька при этом не будет мешать обзору. Звучит просто, но о запуске Virtual Visor в производство в Bosch пока не говорят. Думают...
Мотошлем-гаджет Tali Connected
Из приспособления для защиты головы мотоциклетный шлем постепенно превращается в продвинутый девайс. Концептуальное решение от Tali включает в себя LED-иллюминацию для дублирования сигналов поворота или торможения, Bluetooth-коннект со смартфоном, поддержку Apple и Android, включая голосовых помощниц Siri и Alexa, GPS-модуль и встроенную систему помощи, посылающую SOS-сигнал в случае падения или столкновения. Стоит ли говорить, что серийный вариант шлема Tali будет дорогим? Судя по разговорам, ценник превысит $1500 или
Музыка без колонок
Описание аудионовинки от Sennheiser и Continental звучит странно: нам предлагают наслаждаться музыкой без динамиков. Два бренда решили объединить наработки в области автомобильного аудио и создали систему, способную сделать источниками звука детали интерьера. Система «без динамиков» построена вокруг специальных актуаторов, запускающих вибрацию салонной обивки: панелей, дверных карт, накладок — и их колебания в итоге и превращается в звук. По словам создателей, эффект и качество звучания сравнимы с автомобильными
«Карманный» лидар за копейки
Одну из ключевых деталей автономных машин удалось сделать проще и на порядок дешевле. Судя по успехам калифорнийской компании Velodyne, лидар, с помощью которого беспилотники ориентируются в пространстве, можно будет применять не только на массовых автомобилях, но и на дронах или мини-роботах. Причём применять совсем скоро — с середины 2020 года, когда новинка под названием Velabit выйдет на рынок. Лидар непривычно мал: размером с сигаретную пачку, но при этом обладает продвинутым функционалом и «видит» на дистанциях до ста метров. Velodyne уже назвала стоимость новинки: всего 100 баксов против тысяч и даже десятков тысяч за те лидары, которые используются в сегодняшних беспилотниках. Автопилоты совсем рядом?