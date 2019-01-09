Шагающий Hyundai, Tesla, сбившая робота, и другие события CES-2019
В Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show, которой автопроизводители с каждым годом уделяют всё больше внимания: помимо мировой премьеры Mercedes-Benz CLA, она запомнится целым рядом технологичных новинок. Рассказываем о самых автомобильных.
Hyundai Elevate Concept
Компания Hyundai представила прототип шагающего спасательного транспорта Elevate, способного добраться куда угодно. Elevate умеет ездить, ходить и даже взбираться по отвесным стенам, что делает его сверхпроходимым и очень эффективным транспортом.
В основе прототипа лежит модульная платформа, на которую можно устанавливать пассажирские или грузовые капсулы в зависимости от задачи.У Elevate четыре электрических мотор-колеса, закреплённых на ногах с пятью степенями свободы. На них капсула Elevate способна подниматься до полутора метров в высоту и двигаться в любом направлении.
Elevate Concept предназначен в первую очередь для спасения людей после природных или техногенных катастроф, а в обычной жизни его можно использовать как такси для маломобильных пассажиров.
Nissan Leaf e+
Компания Nissan привезла на CES «дальнобойную» модификацию электрического хэтчбека Leaf. Если стандартный Leaf способен проезжать до 240 километров на одной зарядке, то запас хода нового Leaf e+ Limited Edition превышает 360 километров. Добились этого за счёт установки более ёмкой батареи (62 кВт⋅ч ), плотность которой увеличена на 25%.
Мотор тоже не оставили без изменений: его отдачу подняли до 217 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В базовой версии Leaf довольствуется 149 л.с. и 319 Нм момента.
В Европе новый Leaf e+ Limited Edition доступен к заказу с января этого года. Для европейского рынка будет выпущено 5000 таких модификаций.
Honda Dream Drive
Премьера выставки CES от Honda – это не автомобиль, а новая информационно-развлекательная система Dream Drive, взаимодействующая едва ли не со всеми сервисами, которые могут понадобиться водителю и пассажирам во время поездки. С её помощью можно бронировать рестораны, оплачивать парковки и заправки, покупать билеты в кино, делать покупки в онлайн-магазинах и многое другое.
За развлечения отвечают сервисы онлайн-кинотеатров и музыки, а для детей есть игры и комиксы. Система синхронизируется с мобильными устройствами, поэтому всеми мультимедийными сервисами можно пользоваться ещё и при помощи планшета или смартфона.
Udelv Newton
Компания Udelv привезла на CES новую версию беспилотного фургона для служб доставки. Он называется Newton, построен на базе Ford Transit Connect и оборудован системой автономного управления четвертого уровня – то есть, способен ездить без участия водителя. В компании заявляют, что Newton умеет безопасно поворачивать направо и налево со второстепенных дорог на нерегулируемых перекрестках, объезжать остановившийся в полосе автомобиль и аккуратно проезжать «лежачих полицейских».
Беспилотники способны ездить по зоне площадью чуть больше тысячи квадратных километров вокруг своей базы (сортировочный склад/магазин). Грузовой отсек автомобиля легко трансформируется и подойдет для перевозки всевозможных посылок, от запчастей до лекарств. За один раз Newton сможет доставить грузы для 32 клиентов, у каждого из которых будет доступ только к своему отсеку.
Новые беспилотники выйдут на дороги уже в следующем месяце: они будут в тестовом режиме работать в службе доставки магазинов Walmart в Аризоне.
... а автопилот Tesla сбил робота
Похоже, зарегистрирован первый случай наезда робота на… робота. На выставке CES электромобиль Tesla, ехавший в беспилотном режиме, сбил робота, который в качестве рекламы «прогуливался» вдоль дороги. Пострадавшим оказался Promobot – робот, который обучен раздавать рекламные брошюры и общаться с людьми, рассказывая им о рекламируемом продукте. Бедняге серьезно досталось: у него повреждено туловище, одна из рук и механизм передвижения. Хотя, говорят, это был просто шутливый рекламный ход.