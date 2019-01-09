7 фактов про новый Mercedes-Benz CLA

Шагающий Hyundai, Tesla, сбившая робота, и другие события CES-2019

Новости

В Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show, которой автопроизводители с каждым годом уделяют всё больше внимания: помимо мировой премьеры Mercedes-Benz CLA, она запомнится целым рядом технологичных новинок. Рассказываем о самых автомобильных.

Hyundai Elevate Concept

Компания Hyundai представила прототип шагающего спасательного транспорта Elevate, способного добраться куда угодно. Elevate умеет ездить, ходить и даже взбираться по отвесным стенам, что делает его сверхпроходимым и очень эффективным транспортом.

В основе прототипа лежит модульная платформа, на которую можно устанавливать пассажирские или грузовые капсулы в зависимости от задачи.У Elevate четыре электрических мотор-колеса, закреплённых на ногах с пятью степенями свободы. На них капсула Elevate способна подниматься до полутора метров в высоту и двигаться в любом направлении.

Elevate Concept предназначен в первую очередь для спасения людей после природных или техногенных катастроф, а в обычной жизни его можно использовать как такси для маломобильных пассажиров.

Hyundai at 2019 CES • Debuting at CES 2019, “Elevate”, the Ultimate Mobility Vehicle (UMV), prepares communities in the event of a natural disaster • Wheels with robotic legs allow users to drive, walk or even climb over the most treacherous terrain

Nissan Leaf e+

Компания Nissan привезла на CES «дальнобойную» модификацию электрического хэтчбека Leaf. Если стандартный Leaf способен проезжать до 240 километров на одной зарядке, то запас хода нового Leaf e+ Limited Edition превышает 360 километров. Добились этого за счёт установки более ёмкой батареи (62 кВт⋅ч ), плотность которой увеличена на 25%.

Мотор тоже не оставили без изменений: его отдачу подняли до 217 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В базовой версии Leaf довольствуется 149 л.с. и 319 Нм момента.

В Европе новый Leaf e+ Limited Edition доступен к заказу с января этого года. Для европейского рынка будет выпущено 5000 таких модификаций.

Honda Dream Drive

Премьера выставки CES от Honda – это не автомобиль, а новая информационно-развлекательная система Dream Drive, взаимодействующая едва ли не со всеми сервисами, которые могут понадобиться водителю и пассажирам во время поездки. С её помощью можно бронировать рестораны, оплачивать парковки и заправки, покупать билеты в кино, делать покупки в онлайн-магазинах и многое другое.

За развлечения отвечают сервисы онлайн-кинотеатров и музыки, а для детей есть игры и комиксы. Система синхронизируется с мобильными устройствами, поэтому всеми мультимедийными сервисами можно пользоваться ещё и при помощи планшета или смартфона.

Honda Dream Drive is the automotive industry’s first integrated driver and passenger infotainment, commerce, services and rewards dashboards within the vehicle environment. First shown as a concept at CES 2017, Honda Dream Drive has evolved to offer drivers and passengers a broad range of convenient services and engaging entertainment options, while minimizing the potential for driver distraction. The prototype Honda Dream Drive enables drivers to pay for goods and services like fuel, movie tickets and parking, make restaurant reservations, and even share the driver’s location with friends and family. Passengers have the ability to play mixed reality games, watch movies, listen to music, read original comics stories, use travel applications, explore points of interest along the route, and control the radio and cabin features – all from their mobile device. Drivers and passengers can also earn rewards points for participating in a variety of activities including purchasing services, watching and listening to media, and playing games. #CES2019

Udelv Newton

Компания Udelv привезла на CES новую версию беспилотного фургона для служб доставки. Он называется Newton, построен на базе Ford Transit Connect и оборудован системой автономного управления четвертого уровня – то есть, способен ездить без участия водителя. В компании заявляют, что Newton умеет безопасно поворачивать направо и налево со второстепенных дорог на нерегулируемых перекрестках, объезжать остановившийся в полосе автомобиль и аккуратно проезжать «лежачих полицейских».

Беспилотники способны ездить по зоне площадью чуть больше тысячи квадратных километров вокруг своей базы (сортировочный склад/магазин). Грузовой отсек автомобиля легко трансформируется и подойдет для перевозки всевозможных посылок, от запчастей до лекарств. За один раз Newton сможет доставить грузы для 32 клиентов, у каждого из которых будет доступ только к своему отсеку.

Новые беспилотники выйдут на дороги уже в следующем месяце: они будут в тестовом режиме работать в службе доставки магазинов Walmart в Аризоне.

Udelv Newton Autonomous Delivery Van

... а автопилот Tesla сбил робота

Похоже, зарегистрирован первый случай наезда робота на… робота. На выставке CES электромобиль Tesla, ехавший в беспилотном режиме, сбил робота, который в качестве рекламы «прогуливался» вдоль дороги. Пострадавшим оказался Promobot – робот, который обучен раздавать рекламные брошюры и общаться с людьми, рассказывая им о рекламируемом продукте. Бедняге серьезно досталось: у него повреждено туловище, одна из рук и механизм передвижения. Хотя, говорят, это был просто шутливый рекламный ход.

For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com Jan, 6 2019. A self-driving Tesla Model S hit and destroyed an autonomous Promobot the robot model v4 in Las Vegas in a car accident. The incident took place at 3000 Paradise Rd, Las Vegas. Official website: https://promo-bot.ai/ YouTube: https://youtube.com/rupromobot Facebook: https://facebook.com/promobot Twitter: http://twitter.com/promobot e-mail: info@promo-bot.ai

Самая интересная премьера CES 2019 это...

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