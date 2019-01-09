Шагающий Hyundai, Tesla, сбившая робота, и другие события CES-2019

Компания Hyundai представила прототип шагающего спасательного транспорта Elevate, способного добраться куда угодно. Elevate умеет ездить, ходить и даже взбираться по отвесным стенам, что делает его сверхпроходимым и очень эффективным транспортом.

В основе прототипа лежит модульная платформа, на которую можно устанавливать пассажирские или грузовые капсулы в зависимости от задачи.У Elevate четыре электрических мотор-колеса, закреплённых на ногах с пятью степенями свободы. На них капсула Elevate способна подниматься до полутора метров в высоту и двигаться в любом направлении.



Elevate Concept предназначен в первую очередь для спасения людей после природных или техногенных катастроф, а в обычной жизни его можно использовать как такси для маломобильных пассажиров.